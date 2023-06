Graterón explica por qué Er Conde no se inscribió en las primarias

El candidato presidencial y comediante Benjamín Rausseo, mejor conocido como Er Conde, no se inscribió para participar en las elecciones primarias de la oposición porque él y su equipo consideraron que la consulta se fue convirtiendo en algo “chiquito” y se diluyó, así lo afirmó Emilio Graterón, director de la Comisión Política de Benjamín Rausseo, durante una entrevista con Unión Radio.

“Más que criticar a la primarias, tristemente hay unos actores que han hecho que se desinfle la primaria, la gente no se siente identificada en ella (…) “El país tiene un enorme bloque de gente que no confía en las primarias, y nosotros queremos hablarle a esa gente”, aseguró el ex dirigente de Voluntad Popular y ahora miembro del partido del comediante.

En la opinión de Graterón y su partido lo que puede conseguir una derrota del actual gobierno es una mayoría unificadora que sea independiente de los partidos tradicionales.

“Nosotros queremos ganar, y para eso buscamos unir los extremos, lo que pasó con la primaria es que los candidatos buscaron atacar a la comisión. Todos los indicios que teníamos es que Benjamin sí tenía oportunidades en las primarias, él después hizo un proceso de sanación por cosas que dijo y que no eran de él”, insistió Graterón.

El exalcalde de Chacao afirmó que Er Conde y su partido no van en contra de las primarias por tener odio sino que no quieren repetir errores, aunque no mencionó a qué se refería.

Graterón se comprometió a que el candidato apoyaría un eventual nombre que no fuera el suyo si ese ganador construye, lo que denominó una mayoría importante. “Sí, estamos dispuestos a construir una unidad, no solo de un sector”, añadió.

Desde hace unas semanas el candidato Benjamín Raussdeo no hace apariciones públicas en el país y lo que más recientemente se informó sobre su proceso es que no participará en las elecciones primarias.

Sobre esto Graterón informó que el candidato está en Estados Unidos, con tratamientos médicos para estar activo para la campaña presidencial.

