Cómo impacta retiro de «Er Conde» Benjamin Rausseo de las primarias de la oposición; analistas responden

En las últimas horas del lapso de postulaciones de candidaturas a las elecciones primarias de la oposición, el comando de campaña de Benjamin Rausseo despejó la duda sobre su participación en la contienda con un comunicado: el comediante conocido como «Er Conde» se retira del proceso y anuncia que competirá como «independiente» en las presidenciales previstas para 2024.

Para analistas consultados por Efecto Cocuyo, los argumentos para el retiro del también abogado, de la consulta opositora fijada para el 22 de octubre, esgrimido por su comando de campaña, no son muy «convincentes» por ser uno de los candidatos que apoyó las primarias desde el inicio, incluso si contaban con la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Al contar con respaldo popular según las encuestas, aunque por debajo de la candidata María Corina Machado, ¿el retiro de Rausseo podría llevar a una división importante de votos para la oposición en 2024?

No habrá candidato único

«El riesgo de dispersar los votos estará presente en las presidenciales, independientemente de las primarias que son un mecanismo de un sector mayoritario de la oposición que busca dilucidar una opción unitaria, pero independientemente de ese mecanismo habrá otros candidatos», sostuvo el politólogo Piero Trepiccione.

Recordó además que es parte de la estrategia del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) la fragmentación de los adversarios, consciente de que el porcentaje de apoyo popular que aún mantiene no es suficiente para ganar las elecciones presidenciales, por lo que promoverá otras opciones «de oposición» para que no haya un alineamiento en torno a una sola candidatura. De allí que un candidato único que aglutine a todo el antichavismo, recalcó, no habrá.

Para el director de la encuestadora DatinCorp, Jesús Seguías, una candidatura aparte de Rausseo para 2024 «fraccionaría» la votación opositora porque su tendencia es distinta a buena parte de los que participan en las primarias, como por ejemplo los que se muestran contrarios a la negociación política. Advirtió que no solo Rausseo restará votos al candidato unitario sino otras opciones electorales.

«La oposición tampoco define el objetivo de sus primarias y qué tipo de políticas se van a desarrollar, cuál es el objetivo, eso contamina las primarias de factores que no contribuyen a lograr el objetivo deseado por la mayoría de los venezolanos. Y no solo Rausseo, hay que prepararse para que otros tampoco participen. Y el hecho de que haya primarias no significa que será el candidato único de la oposición», apuntó.

¿Por qué se retira Er Conde de las primarias?

Este 22 de junio, un comunicado firmado por el director político del comando de campaña de Rausseo, Agustín Berrios, anunció que el candidato decidió mantenerse al margen de las primarias, tras «escuchar» la opinión del equipo nacional, equipos regionales y seguidores.

Declaración Comando de Campaña Benjamín Rausseo



1. El candidato Presidencial Independiente Benjamín Rausseo me ha dado instrucciones de declarar que su decision respecto a la Primaria del 22-10 es mantenerse al margen de ese evento. — Benjamín Rausseo (@ErGuacharo) June 23, 2023

«El candidato ha escuchado la exigencia de miles de personas en toda Venezuela, especialmente en sectores populares, que le insisten en que, siendo fiel a su condición independiente y una trayectoria sin pasado político, a él no le corresponde participar en una primaria para elegir la jefatura política de un sector de la oposición. La gente le dice que debe ir como candidato independiente a la elección general, desprendido de las plataformas políticas contrapuestas de la situación actual», se argumenta en el comunicado.

Trepiccione cree que aún hay cosas «insólitas» que están por verse en el camino hacia las primarias y las presidenciales, por tratarse de un escenario político complejo. Calificó como no convincente el argumento de Rausseo para retirarse por su apoyo previo a las primarias y también de «incompresible» el objetivo de algunos sectores del antichavismo de «implosionar» la consulta interna opositora en momentos en que, afirmó, comienza a mover ese 60% que no está a favor del gobierno y la oposición como reacción a las primarias.

Pero aclaró que pese al respaldo que exhibe Machado de cara a las primarias, aún no hay un candidato que pueda considerarse que aglutinará esos dos tercios de la población no polarizados entre el gobierno y la oposición. Sostuvo que de la narrativa de la campaña electoral para 2024 del abanderado que salga de las primarias dependerá que sume apoyo de ese 60%.

Lo mismo aplica para Rausseo, dijo, y allí se verá qué tanto puede capitalizar y el daño que puede causar su candidatura aparte para la elección presidencial.

«La gente está queriendo, buscando, porque cree que la solución a la crisis del país pasa por elecciones presidenciales democráticas y primarias antes. La economía del voto tendrá un efecto extraordinario para las presidenciales porque la gente votará por el candidato que cumple sus expectativas con respecto a la Venezuela del futuro, no del pasado ni del presente», añadió.

«Primarias excluyentes y VIP»

Otro miembro del comando de campaña de Rausseo, el exdiputado de la Asamblea Nacional de 2015 por Voluntad Popular, Luis Stefanelli, reaccionó este 23 de junio a los señalamientos contra el empresario por su retiro de las primarias. En la red social Twitter, el comediante fue tendencia desde el día anterior por las críticas recibidas.

«Llaman traidores a quienes no se inscriban en las primarias. Que fácil señalamiento de quienes traicionaron durante años la confianza que les confió el pueblo venezolano y de cuyos patéticos resultados saltan a la vista. Unas primarias que iniciaron abiertas con mucho ánimo y apoyo y terminan siendo un conciliábulo de un grupito que no acepta que venga nadie a su espacio, excluyentes y primitivos, va a ser sin duda un fracaso», fustigó el político en su cuenta de Twitter.

Tildó la contienda interna de «excluyente y VIP» por estar manejada por factores políticos «sectarios» que se creen con el poder de dividir a los demás en «buenos y malos». Recalcó que la unidad necesaria para derrotar a Nicolás Maduro en 2024 «jamás» se logrará desde arriba «entre factores de poder» y «sus egoísmos».

Llamam traidores a quienes no se inscriban en las primarias.

Que fácil señalamiento de quienes traicionaron durante años la confianza que les confió el pueblo venezolano y de cuyos patéticos resultados saltan a la vista. — Luis Stefanelli (@LuisStefanelli) June 23, 2023

Para Seguias, una justificación del retiro de Rausseo de las primarias para ir «solo» a las presidenciales podría ser que es partidario de un gobierno de transición que esté dispuesto a sentarse incluso con factores del chavismo, por lo que no estaría dispuesto a «apoyar» si es otro candidato que sale de la contienda del 22 de octubre y no comulga con la negociación.

«Creo que lo que más le hubiese convenido es pedir una revisión de las condiciones en que se está dando la organización de las primarias, creo que hubiera sido el mejor camino para que sus advesarios no vayan a decir que él está obedeciendo instrucciones del gobierno y que su objetivo es dividir la votación. Pero al margen de ello hay que aclarar que la oposición ya está dividida», añadió.