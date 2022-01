Garrido insta a Maduro a mantener su palabra y no «designarle» protector a Barinas

El nuevo gobernador de Barinas, Sergio Garrido, instó al gobernante Nicolás Maduro a «mantener su palabra» y no designar un protectorado para el estado llanero, donde este 9 de enero la oposición venció al Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en elecciones.

«Ojalá mantenga su palabra, confío en que será así, pero aun si lo nombra porque es algo que no podemos evitar, se va a encontar con el pueblo barinés que no está dispuesto a aceptar este tipo de cosas, ojalá prive la sensatez», expresó durante una entrevista en Unión Radio.

Mencionó que está dispuesto a conversar con Maduro si este le extiende alguna invitación para reunirse. Pidió que si es el caso, el hecho no sea malinterpretado.

Antes de las megaelecciones regionales del 21 de noviembre y como garantía para que la oposición mayoritaria participara con la inscripción de candidaturas, Maduro prometió que eliminaría la figura del protectorado, que para entonces existía en Mérida, Táchira, Nueva Esparta y Anzoátegui, gobernados por la oposición. Aunque posteriormente dio señales de retractarse.

De hecho, el excandidato del chavismo, Jorge Arreaza, advirtió este 10 de enero que el pueblo de Barinas seguiría siendo «protegido» desde todos los espacios.

Dispuesto a reunirse con Maduro

«La gente a veces confunde las cosas, por el hecho de hablar con alguien pueden decir ya se vendió, no es así, nos guste o no (Maduro) está en la primera magistratura de Venezuela no para ponerse a sus pies sino para entre todos buscar soluciones para el pueblo, aquí hay muchos problemas. Si tengo que reunirme con Maduro lo haré», advirtió.

Acotó que también tendrá que buscar acuerdos con la empresa privada e incluso con la comunidad internacional para buscar ayuda en beneficio del pueblo de Barinas.

«No me puedo quedar detrás de un escritorio para que alguien con una varita mágica venga a solucionar los problemas de Barinas, eso no existe, yo tengo que salir con todos, con Freddy (Superlano) a buscar soluciones para los barineses», enfatizó.

Señaló que durante su gestión dará prioridad a la superación del problema de la falta de agua, de la atención en los centros de salud, el rescate de la vialidad agrícola mediante acuerdos con los propios productores y de las plantas físicas de los centros educativos. Aseguró que la insuficiencia de recursos que mande el Ejecutivo Nacional no será impedimento para buscar las soluciones.

Rescate del voto

Sobre los resultados electorales reiteró que el pueblo de Barinas despertó y decidió salir a votar el 9 de enero por un cambio, con más razón luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desconociera la voluntad popular el 21 de noviembre. Resaltó que con organización y unidad «sincera y verdadera» se puede vencer al chavismo en elecciones pese a condiciones adversas y de forma pacífica.

«Entendamos que hay una oportunidad para salir adelante y poder progresar, solamente con un arma, el voto, las elecciones que vengan, la única vía que tenemos es el voto, a trabajar con fuerza y dedicación», agregó.

Instó a la dirigencia opositora nacional a aprender la lección que deja el 9 de enero para que se reorganice y unifique. De acuerdo con cifras del CNE, Garrrido venció al candidato del Psuv Jorge Arreaza 55,37% a 44,26% en los comicios.