Arreaza reconoce desconexión entre el chavismo y la población de Barinas

Jorge Arreaza, excandidato del oficialismo a la gobernación de Barinas, se pronunció por primera vez ante los medios de comunicación tras su derrota contra el opositor Sergio Garrido en la repetición de las elecciones que se realizó este domingo 9 de enero. Su mensaje principal lo dirigió al Partido Socialista de Venezuela (Psuv): «debe revisarse» y aplicar las «3R» (revisión, rectificación y reimpulso).

Arreaza reconoció que hubo una desconexión entre el chavismo y la población de Barinas, territorio de especial interés para el oficialismo por ser el lugar de nacimiento del expresidente Hugo Chávez, líder del movimiento político que impulsó a Nicolás Maduro, actual mandatario, en el poder.

«Hay que aceptar con dignidad la derrota cuantitativa, numérica, que ayer sufrimos. (…) Garrido ha sido elegido como gobernador y lo reconocemos», señaló. Sin embargó, advirtió a Garrido y al sector opositor que tengan «mucho cuidado», que «no se equivoque», pues desde el mandatario Maduro hasta el último de los militantes del Psuv van a impedir que «el fascismo le haga daño al pueblo de Barinas», dijo.

Arreaza, quien ha ocupado diversos cargos en la administración pública durante los mandatos de Chávez y Maduro, hizo referencia a que el número de votos que recibió en las elecciones del pasado 9 de enero aumentó respecto a los resultados del 21 de noviembre, por lo que consideró que si la campaña hubiese sido más larga, «la victoria hubiese sido otra».

«Crecimos casi 30 mil votos en un circunstancias complicada y adversa», aseguró desde el Teatro Ruiz Pineda, ubicado en el centro de la ciudad de Barinas, donde asistió acompañado por Iris Valera y otras figuras del oficialismo.

«Deprimirnos por una derrota circunstancial sería una lectura equivocada y un paso en falso porque nosotros no estamos ante una batalla. Estamos en una guerra de mil batallas y es una guerra que estamos ganando. Ahí está el presidente Maduro en Miraflores a pesar de Trump, a pesar del bloqueo, a pesar de todo lo que el imperialismo ha hecho», señaló.

Arreaza consideró que el resultado obtenido por Garrido «es una victoria muy limitada», aunque esta sea la segunda vez que el Chavismo pierde la gobernación de Barinas, pues el Tribunal Suprimo de Justicia (TSJ) desconoció los resultados de la elección del 21 de noviembre, ocasión en la que Freddy Superlano, también candidato de oposición, había obtenido la victoria frente a Adam Chávez, candidato del oficialismo.

Igualmente agradeció a su equipo en Barinas, en particular a los jefes de calle y los jefes de las Ubch, por el esfuerzo realizado durante la campaña, mientras que a los militantes del Psuv en la región les solicitó que no se «atornillen» en el poder y que se unan para dar fuerza a los consejos comunales y las comunas. «Este aprendizaje no puede ser en vano», aseguró.