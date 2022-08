Dirección del Psuv permitirá campaña «casa por casa» en elección de jefes de Ubch  

El Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) elige este sábado 3 de septiembre a 14.262 equipos de Unidades de Batalla Bolívar Chávez (Ubch), que deberán estar integrados por diez personas militantes de la tolda, en todo el país.

En comparación con la escogencia de los jefes de calle y de comunidad del 21 y 27 de agosto, la directiva del partido rojo hizo varios cambios para esta elección: horario ampliado de 12:00 m a 6:00 p.m y se permitirá que los aspirantes a jefes de Ubch hagan campaña casa por casa el día anterior. En los procesos anteriores la campaña individual no estaba permitida.

Asimismo, quien desee postularse, además de ser militante del Psuv, debe haber votado «obligatoriamente» en las megaelecciones regionales del 21 de noviembre.

«Se puede hacer campaña directa casa por casa el viernes (2 de septiembre), como son diez los que se van a elegir, son más, se puede permitir, cara a cara sin franelas ni gorras, ni afiches», indicó el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello en un encuentro con los medios.

En rueda de prensa transmitida por VTV este miércoles 31 de agosto, Cabello informó que entre 12: 00 m y 1:00 p.m. de este sábado 3 de septiembre, se harán las postulaciones de quienes deseen integrar el equipo de Ubch. Luego de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. se hará la votación.

«Como el espacio geográfico es más grande, para que se pueda trasladar la persona al centro de votación», explicó Cabello.

Sin líneas ni «trampas»

El voto al igual que en los procesos anteriores es directo y secreto. El militante del Psuv más votado será el jefe de Ubch, mientras que los nueve más votados restantes serán los responsables en las áreas de formación, estrategia electoral – comunicación, movilización, mujeres, economía productiva, juventud, comunas y movimientos sociales, misiones y grandes misiones y clase obrera.

En esta oportunidad, los espacios destinados para la votación de los jefes de Ubch son los centros electorales habilitados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Podrán votar los habitantes de las comunidades inscritos en el Registro Electoral del CNE de dicho centro, pero también los no inscritos que demuestren que viven en la zona, luego deberán tramitar el cambio de centro de votación.

Cabello de nuevo insistió en que ni los equipos parroquiales, municipales y estadales del Psuv, así como alcaldes, gobernadores, ministros ni viceministros, pueden interferir en la votación con imposición de nombres.

«Pueden votar en el centro que les corresponde pero no tienen que estar diciendo: voten por fulano. Dejemos que el pueblo se exprese libremente sin ningún tipo de presión (…) No queremos tramposos de ningún tipo. Los jefes de Ubch actuales tampoco pueden dirigir el proceso, álcese contra quien quiera imponer línea», invitó.

A tribunal disciplinario

Cabello aclaró que el único caso de imposición de líneas detectado en la elección de jefe de comunidad se registró en el municipio Ricaurte de Cojedes, a donde se trasladó el enlace del Psuv, Iris Varela para abordar la situación. Dijo que los implicados fueron pasados a tribunal disciplinario.

Pero hubo otras denuncias. En Ocumare del Tuy, estado Miranda, se produjo una trifulca entre candidatos a jefe de comunidad. Se señaló a Eglée la Rosa, aspirante a ser reelecta en el cargo, con el apoyo de la alcaldesa de Tomás Lander, Dayana Báez, de alterar la votación, en la que habría triunfado Víctor Toro. En un video divulgado por redes sociales se observa a los asistentes a la asamblea llegar a la violencia física.

En las pasadas elecciones de jefes de calle y de comunidad hubo «escasez» de postulados a los equipos que debían estar conformados por cuatro personas, entre los militantes del Psuv. En algunas comunidades, en el mejor de los casos la votación solo se hizo entre solo dos candidatos. Para este sábado 3 de septiembre se deben escoger diez personas para cada equipo de Ubch.

Un dirigente parroquial del Psuv en Caracas que prefirió no identificarse dijo a Efecto Cocuyo que inevitablemente deberán llevarse a las asambleas listas preparadas con los nombres de diez postulados, previa consulta con los eventuales interesados para no perder mucho tiempo y evitar que falten candidaturas. En este caso también se espera que los actuales equipos de Ubch se presenten a la reelección, lo que facilitaría el proceso.

Mujeres a la cabeza

Cabello destacó cifras del proceso de renovación de las estructuras de base: 63% de los jefes de comunidad fueron reelectos el pasado 27 de agosto, mientras que 37% son caras nuevas. En cuanto a los jefes de calle, apuntó, 55% fueron ratificados y 45% son nuevos. Resaltó que 79% de los jefes de calle son mujeres y 73% fueron escogidas como jefas de comunidad.

«Es un reflejo de lo que pasa en las calles, en las comunidades y Ubch, las mujeres asumieron un liderazgo, al igual que los trabajadores y la juventud, pero las mujeres sostienen la fuerza del partido», dijo.

Agregó que en la reunión de la dirección nacional del 5 de septiembre se presentará un plan de nuevas tareas de jefes de calle, comunidad y Ubch para construir una nueva «mayoría incluyente», capaz de sumar, organizar y «unir cada día más al chavismo».

«No habrá rincón de este país donde el Psuv no tenga presencia activa. A partir de aquí no pueden haber peleas, debemos seguir el ejemplo de las bases», dijo.

La Ubch es la célula del Psuv en las comunidades. Allí se postularon a los candidatos a las alcaldías y gobernaciones para los comicios del 21 de noviembre de 2021, así como a los delegados al V Congreso del Psuv de este año. La Ubch baja líneas de movilización electoral y en ellas también tienen participación los Consejos Comunales.

Cabello enfatizó que el equipo de Ubch también debe colaborar con el «1×10 del Buen Gobierno» en las comunidades, presentarse a la hora de atender un problema y coordinar. Recordó que el Psuv es el partido de gobierno y debe actuar como tal.