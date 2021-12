Delsa Solórzano asegura que continuidad de «presidencia interina» es constitucional

Delsa Solórzano, dirigente de la oposición política venezolana y activista por los derechos humanos, aseguró que la continuidad de la «presidencia interina» de Juan Guaidó es constitucional y que no debe condicionarse a «conveniencias partidistas».



«La continuidad de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y de la presidencia de Guaidó es constitucional, ello no puede condicionarse a las conveniencias partidistas de ningún grupo», afirmó en su cuenta de Twitter.

Delsa Solórzano sostuvo que hay sectores antichavistas que «pretenden» que los exdiputados «violen» la Constitución, «asumiendo poderes que solo corresponden al Ejecutivo».



El 23 de enero de 2019, Guaidó se proclamó «presidente interino» en una plaza de Caracas ante miles de simpatizantes, basándose en una particular interpretación de la Constitución, y consiguiendo el apoyo de países como Canadá, Colombia, Estados Unidos y algunas naciones europeas.



El objetivo de dicha «presidencia» era lograr elecciones presidenciales «libres», al considerar que en los comicios donde se reeligió Nicolás Maduro en 2018 fueron «ilegítimas». Sin embargo, hasta la fecha ese cometido no se ha cumplido.



Con el respaldo de Estados Unidos y Colombia, Guaidó ha pasado a administrar empresas del Estado que se encuentran en dichas naciones como Monómeros Colombo Venezolanos S.A y Citgo.



El abogado Enrique Sánchez Falcón propuso el viernes, 24 de diciembre, que el bloque antichavista reforme su «Estatuto de Transición» para que Juan Guaidó ejerza la «presidencia interina» con menos controles de los exdiputados de la AN.



Falcón sugirió que se extiendan las funciones del «gobierno interino» y la «presidencia interina» pero con la «debida separación de poderes» entre el «gobierno encargado» y los exdiputados.



Por su parte, el exdiputado Julio Borges, quien ejerció como comisionado de relaciones exteriores de Guaidó, sostuvo el pasado 5 de diciembre que la figura de «gobierno interino» debe «desaparecer completamente» porque su objetivo se ha «deformado».



«El gobierno interino tiene sentido como instrumento para salir de la dictadura, pero en este momento, a nuestro modo de ver, el gobierno interino se ha deformado y en lugar de ser un instrumento para luchar contra la dictadura, se ha convertido en una especie de medio en sí mismo», explicó.



El opositor insistió en la necesidad de que los partidos políticos se separen del manejo de los activos en el exterior y que sean administradas por un fideicomiso.



Criticó que el bloque antichavista no haya investigado hasta el momento la presunta contratación de personas cercanas a Guaidó en Monómeros.