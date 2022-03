Diputado Correa asegura que aún no hay nombres definitivos para el TSJ

En la cuenta oficial de la Asamblea Nacional (AN) de 2020 aún no hay convocatoria a la sesión en el Palacio Federal Legislativo, para la designación de los magistrados al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), inspector general de tribunales y director de la Escuela de la Magistratura.

«El que diga que tiene una lista definitiva con nombres de los magistrados seleccionados para cada una de las Salas del TSJ, miente, aún no hay decisión. Puede que se diga un nombre y la pegue, pero puede ser que no, pero todavía no hay nada», aseguró el vicepresidente del Comité de Postulaciones Judiciales, José Gregorio Correa de la Alianza Democrática, en horas del mediodía de este 29 de marzo.

El pasado viernes 25 de marzo, la plenaria de la AN con mayoría del chavismo difirió el nombramiento del nuevo TSJ para buscar «consenso y acuerdos», según el presidente del Parlamento del 6 de diciembre, Jorge Rodríguez, previa solicitud del Comité de Postulaciones.

«Esto requiere conversa, diálogo, reuniones, con todos, colegios de abogados, sociedad civil, sin exclusiones», reiteró el parlamentario de AD (sector de Bernabé Gutiérrez).

Al ser consultado por Efecto Cocuyo sobre si hay negociaciones con sectores de la sociedad civil como el Foro Cívico, para la designación de magistrados del TSJ, Correa responde: «No hay negociaciones sino diálogo, conversaciones».

El Foro Cívico confirmó, de nuevo, que sí están apoyando algunas postulaciones al TSJ.

«(…) Bajo protesta y denunciando las irregularidades del proceso, resolvimos apoyar la postulación de juristas que quisieron poner su nombre al servicio del país, que reúnen los requisitos constitucionales y gozan de la honorabilidad y de la trayectoria que debe exhibir quien pretenda ostentar tan alta magistratura», declaró una de las voceras del Foro, Mariela Ramírez, este 28 de marzo.

Las pistas de Jorge Rodríguez

Las dos terceras partes del Parlamento de 277 diputados, de los cuales 256 son del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), deben escoger 20 magistrados principales con sus respectivos suplentes de la lista de 254 candidatos al TSJ, depurada previamente por el Poder Ciudadano. Otras 13 personas son consideradas para la Inspectoría General de Tribunales y la Escuela de la Magistratura.

La única lista que hizo pública el Comité de Postulaciones Judiciales fue la 434 candidatos al TSJ al cierre de las postulaciones, que luego bajó a 271 al ser entregada al Poder Ciudadano. Oficialmente, no se han dado a conocer los nombres que integran la lista final de postulados de 254, pero el pasado viernes Rodríguez dio algunas pistas.

«En ese listado de 254 de abogados que concursan hay un buen número de magistrados propuestos por entes académicos, políticos, sociales y económicos que militan activamente en las oposiciones venezolanas, varias decenas. Hay profesores de la Ucab, Santa María, representantes gremiales, empresariales, ONG o fachadas de grupos políticos con vocación del tema jurídico», dijo.

En el lote, también subrayó que había exconsultores jurídicos de la AN de 2015, a quienes recriminó por haber colaborado con los «adefesios jurídicos» que salieron de la Cámara legislativa en el período anterior, entre ellos, la creación del Gobierno Interino. Igualmente, mencionó que entre los candidatos al TSJ había «magistrados del gobierno de Narnia», en alusión al llamado TSJ en el exilio.

El magistrado designado en 2017 por la AN de 2015 y expreso político, Ángel Zerpa, fue uno de los postulados que figuró en la primera lista.

Niega diferencias

«Escuché al diputado (Giuseppe) Alesandrello y a (José Gregorio) Correa señalar que hay que profundizar aun más en el proceso de trabajo y consulta aún cuando hemos hablado con todos, nos hemos reunido con todos, sectores políticos, partidos, económicos, sociales, representantes del pueblo, exmagistrados y exmagistradas», pareció quejarse Rodríguez, antes de aprobarse el diferimiento del nombramiento de los magistrados en la Cámara.

Al respecto, Correa negó diferencias entre la directiva de la AN de 2020 y el Comité de Postulaciones Judiciales, mencionó que de cualquier forma, se hubiera hecho lo que aprobara la plenaria con mayoría del Psuv.

«Nosotros solo tenemos 20 diputados», recordó en alusión a la bancada de la Alianza Democrática.

Al cierre de esta nota la cuenta de Twitter de la AN de 2020 seguía sin información sobre la convocatoria a sesión pero el diputado Correa aseguró que fueron llamados para este miércoles 30 de marzo a las 2:30 p.m.

Promesa vigente

Si la designación de los magistrados se hace este 30 de marzo, aún el Comité de Postulaciones habrá cumplido su promesa según la cual, la cabeza del Poder Judicial estaría renovada antes de que finalizara marzo.

Detractores del proceso, como la oposición liderada por Juan Guaidó, aseguran que Miraflores pretende «lavarse la cara» ante la Corte Penal Internacional (CPI) con una «aparente» reforma judicial que no soluciona el fondo de las violaciones de derechos humanos en Venezuela.

El 16 de abril de 2022, vence el plazo para que el gobierno de Nicolás Maduro demuestre a la CPI que está investigando o han investigado los presuntos crímenes de lesa humanidad bajo jurisdicción de la Corte, como parte de la investigación formal contra el Estado venezolano por violaciones de DDHH, anunciada en noviembre de 2021, por el fiscal de la CPI, Karim Khan.