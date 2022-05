Nuevo Código de Ética del Psuv: ¿Verdadera lucha contra la corrupción ó estrategia?

El «Código para la Honestidad, Ética y Disciplina Revolucionaria de la Militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela» (Psuv) fue aprobado por el V Congreso de la tolda roja, encabezada por su presidente, Nicolás Maduro, el pasado sábado 23 de abril.

«Este Código se rige por los principios de honestidad, transparencia, lealtad revolucionaria, probidad, solidaridad, bien común, combate a la corrupción, el burocratismo y el delito, humanismo, dignidad, respeto, sinceridad, desprendimiento, equidad, igualdad y justicia», establece el artículo 4 del documento, organizado en cinco capítulos, 31 artículos y una disposición final.

En el último capítulo se establece que las faltas «a la honestidad y ética del Psuv», principalmente la corrupción, se sancionarán con medidas que van desde los llamados de atención hasta la expulsión temporal o definitiva del partido. La renuncia a la militancia no extingue los procesos.

En el articulado (18 numeral 6) destaca que el Tribunal Disciplinario del Psuv tiene la atribución de denunciar ante el Ministerio Público o el Sistema Nacional de Control Fiscal (regido por la Contraloría General de la República) los casos de infracciones que sean sancionados y de los cuales puedan derivarse responsabilidades administrativas o penales, según el caso, y colaborar con las investigaciones, en lo que se advirtió, sería una «relación estrecha» con la Fiscalía.

«Acelerar procesos»

«El objetivo es acelerar los procesos de denuncia y sanciones y salvaguardar la integridad moral del Psuv como movimiento socialista y revolucionario. Si una persona actúa mal hay que proceder en consecuencia. Este Código es un alerta temprana para que nadie se coma la luz», señaló el diputado nacional de 2020, John Moreno (Psuv).

En declaraciones a Efecto Cocuyo, el parlamentario por el estado Cojedes aseguró que el énfasis que han puesto Maduro y el primer vicepresidente de la tolda, Diosdado Cabello, en el llamado a combatir la corrupción y la cooperación que habrá con el Ministerio Público, indica «la mayor disposición». Advierte «que no habrá protegidos», especialmente entre quienes usen cualquier cargo público para lucrarse.

Durante la plenaria del V Congreso, celebrada en el Teatro Teresa Carreño, Maduro dijo tener un plan para acabar con las mafias que sustraen equipos y medicamentos en hospitales públicos, las que trafican con combustible y con chatarra.

«En oriente cayó un alcalde preso (de Independencia, Carlos Rafael Vidal), lo habían reelegido cuatro veces como alcalde y luego descubrimos riquezas mal habidas, fortunas, carros, helicópteros, mansiones, conexiones con narcotraficantes de Colombia para traerlos a Venezuela. Son cosas que se investigan y después se olvidan, no se pueden olvidar, vamos con manos de hierro, se disfracen como se disfracen», dijo.

De cara a las presidenciales

¿Después de más de dos décadas en el poder qué lleva al chavismo a prometer que ahora sí acabará con la corrupción?

«De cara a las elecciones presidenciales (2024), ellos necesitan ir limpiando, entre comillas, la situación política del Psuv. La militancia debe sentir que sus líderes están tomando cartas en el asunto de la corrupción, denunciado desde hace años» responde a Efecto Cocuyo, el excoordinador nacional de Clase Media Socialista, Carlos Hurtado.

El analista político considera que para Maduro y Cabello es importante que las bases vuelvan a creer en ellos, ante lo sucedido, por ejemplo, en Barinas, donde se demostró que sí se pueden perder espacios políticos, incluyendo los más emblemáticos como fue la llamada cuna del expresidente de la República, Hugo Chávez, donde la oposición ganó la gobernación dos veces en poco tiempo (noviembre 2021-enero 2022).

«Había dirigentes que pensaron que nunca se perderían esos territorios importantes y sucedió, bueno eso hizo que se generara un profundo análisis que está llevando a tomar las riendas y control de instituciones, Gobernaciones, etc., e ir disminuyendo, entre comillas, el flagelo de la corrupción», apunta.

DESCARGA AQUÍ:



Código para la Honestidad, Ética y Disciplina Revolucionaria de la Militancia del PSUV https://t.co/qvU8lpH8aR #PuebloAlegreYEnPaz

pic.twitter.com/83v09QHtvl — PSUV (@PartidoPSUV) April 24, 2022

¿Cuáles corruptos?

El 31 de enero de este año, Cabello anunció la expulsión del Psuv de dos alcaldes y una diputada señalados y detenidos por tráfico de drogas y contrabando de gasolina. Se trató de Keyrineth Fernández, alcaldesa del municipio Jesús María Semprún del estado Zulia, y Carlos Rafael Vidal, alcalde del municipio Independencia, Anzoátegui.

Posteriormente, el 4 de febrero fue detenido el exalcalde del municipio Pedro María Freites, en Anzoátegui, Daniel Haro Méndez, también por desvío de gasolina.

Hurtado, exintegrante del Gran Polo Patriótico, advierte que está por verse en el seno del chavismo madurismo a quiénes más se está dispuesto a sacrificar en la promesa de «poner orden» en casa y de abrir hasta procedimientos legales.

«A mi parecer ellos van a ir más por los cuadros medios y bajos . Seguirán revisando los casos en instituciones públicas , alcaldías y es posible que vayan por uno o dos gobernadores. También deben tener en la lista a unos pocos de alto nivel, pero todo dependerá de quién o quiénes y la fuerza de los padrinos políticos a la hora de hacer señalamientos en los altos niveles», aseveró.

Reiteró que en el Psuv necesitarán mostrar «cabezas importantes» para que las bases sientan que de verdad están haciendo algo por resolver la corrupción.

«Para el gobierno y el Psuv no es tan difícil abrir y señalar a sus corruptos, ellos saben muy bien quiénes son y cuánto han robado, pero cuando suceda esa denuncias es porque las diferentes corrientes del Gobierno se pusieron de acuerdo en acabar con tal o cuales», aseguró.

¿Ahora sí?

«Este empuje en la lucha contra la corrupción, que no es algo nuevo, se hace en un momento coyuntural importante. Son años de guerra económica que ha afectado especialmente a los servicios básicos y es un acto criminal, es inaceptable, que cualquier funcionario use una institución para su beneficio personal, en estos momentos de crisis y bloqueo económico», justificó el diputado Moreno.

Recordó que los ilícitos contra el patrimonio público son malos, vengan de donde vengan, más aún, subrayó, si provienen de las filas revolucionarias. Acotó que el combate no solo se da en el seno del Psuv y que también se trabaja desde la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) con mayoría del chavismo.

«Señor que se vista de chavista para cometer delitos no es chavista, el que use un cargo para cometer corrupción, póngase las pilas que vamos por usted. Ser corrupto no es revolucionario, muy alejado está del chavismo», sentenció recientemente Cabello.

El pasado 31 de marzo, la AN de 2020 aprobó en segunda discusión la Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley contra la Corrupción. La normativa establece multas que van de 100 a 1.000 unidades del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela vigente. Asimismo, contempla prisión de tres a seis años para los funcionarios que ordenen pagos por obras o servicios no realizados o por cantidades superiores a los contratados.

En el horno, destaca el legislador, también está la reforma de la Ley de Contraloría y el Sistema de Control Fiscal, así como la Ley Orgánica de Contraloría Social que busca profundizar en la supervisión, vigilancia, evaluación y control de la gestión pública y popular.

Hasta ahora el contralor designado por la Constituyente, Elvis Amoroso, se ha mostrado más diligente en señalar supuestos ilícitos en el seno de la oposición, encabezada por Juan Guaidó y la gestión de la AN de 2015.

Colaboración de las regiones

«El nuevo Código de Ética del Psuv viene a fortalecer la lucha contra la corrupción con la cooperación de los equipos políticos parroquiales, municipales y regionales que podrán elevar denuncias a la Dirección Nacional. No hay que subestimar esta lucha que sin duda será apoyada por el pueblo», ratificó Moreno.

En el artículo 20 del Código de Ética, se amplían las facultades del Tribunal Disciplinario del Psuv, como única instancia que conocerá de las causas contra sus militantes, para la investigación, instrucción y substanciación de los procedimientos disciplinarios.

Entre tales facultades está la potestad de solicitar y utilizar información pública disponible en órganos y entes del Estado, especialmente aquellos bajo la responsabilidad de militantes del Psuv. Asimismo, «requerir experticias privadas y, cuando sea procedente y posible jurídicamente, experticias a órganos y entes del Estado».

También se crean nuevas comisiones de «Honestidad y Ética Revolucionaria en cada entidad federal como órganos auxiliares subalternos del Tribunal Disciplinario, que actúan bajo su dirección y coordinación (artículos 22 y 23). «Vendrán a crear una nueva estructura disciplinaria con presencia efectiva en todo el territorio nacional», se destaca en la exposición de motivos del Código de Etica.

«Tardío»

«Es algo tardío cuando se permitió desde hace tiempo que la corrupción permeara a todos los niveles. ¿Cómo poner orden nuevamente? Pues esa es una gran misión, porque tienes a los que quieren que la corrupción se acabe, pero por otro lado están los que permitieron que robaran y ahora vas a señalarlos», opina Hurtado.

Vale recordar que tanto el fiscal y el contralor general, Tarek William Saab y el exdiputado del Psuv, Elvis Amoroso ambos designados por la Constituyente de 2017, están claramente identificados a favor de las políticas del gobierno de Maduro. Se definen como «revolucionarios», amén de que es notoria la falta de imparcialidad e independencia del Poder Judicial – y en general de todos los Poderes Públicos – encabezado por un «nuevo» Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con mayoría de magistrados afines al chavismo.

En ese sentido, Hurtado considera que «solo caerán unos pocos» en esta «aparente» lucha contra la corrupción, con el objetivo, repitió, de sacar provecho y agrupar y animar a las bases para las elecciones presidenciales de 2024.

«El gobierno y el Psuv usarán también las debilidades y errores de la oposición cómo también la corrupción que se ha demostrado en el lado opositor para desmoralizar aún más a los seguidores de ese sector», añadió el militar retirado.