Chavismo disidente denuncia «elecciones a la medida» del Psuv en Barinas

La candidatura del chavismo disidente agrupado en la Alternativa Popular Revolucionaria (APR) para el cargo de gobernador de Barinas quedó en el limbo. A la inhabilitación «sobrevenida» de Aldemaro Sanoja por parte de la Contraloría General de la República (CGR), el Partido Comunista de Venezuela (PCV) respondió con la inscripción del exlegislador regional, Leonardo Rodríguez, pero a la fecha desconocen si fue aceptada o no.

El dirigente de Patria Para Todos (PPT) e integrante de la APR, Rafael Uzcátegui, rechaza que ni el Consejo Nacional Electoral (CNE), ni la CGR expliquen por qué se inhabilita a Sanoja si nunca fue funcionario y fue candidato el 21 de noviembre, sino que aunado a ello el ente comicial no les responda si la candidatura de Rodríguez fue admitida.

A la espera

El CNE abrió un lapso de postulaciones del 2 al 6 de diciembre para las candidaturas que competirán el 9 de enero de 2022. Esto, a raíz de la decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de anular las elecciones del 21 de noviembre en Barinas y ordenar su repetición, por una supuesta inhabilitación del candidato ganador, Freddy Superlano, de la Mesa de la Unidad Democrárica (MUD). Del 18 al 30 de diciembre habrá un lapso adicional para modificar o sustituir candidaturas, pero no aparecerán en la boleta electoral.

Posteriormente el CNE informó que fueron admitidas 30 postulaciones, alrededor de siete candidatos. Ellos son Adolfo Superlano de Min Unidad; Pedro Díaz por el Movimiento Ecológico; Jorge Arreaza por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv); Claudio Fermín por la Alianza Democrática, Sergio Garrido de la MUD, además de los independientes Jesús Linarez y Jesús Macabeo.

En la lista no figura candidato alguno por el PCV. Uzcátegui dijo que esperarán a que así como sucedió con la candidatura de Nerio Galbán en Vargas, pese a ser anunciado como inhabilitado, la de Rodríguez aparezca a última hora en la boleta electoral. También han recibido información extraoficial de una supuesta invalidación de la tarjeta del PCV para las elecciones del 9 de enero en Barinas.

«Los motivos legales para inhabilitar a Sanoja los desconocemos, pero los motivos políticos sí sabemos cuáles son. No quieren (el gobierno nacional) otro candidato del chavismo que no sea el de ellos, es un proceso electoral a la medida del Psuv, a pesar de que el pueblo de Barinas ya está cansado de la monarquía de los Chávez en ese estado», rechazó Uzcátegui, en declaraciones a Efecto Cocuyo.

«Seguirán denunciando»

El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) cuestionó el «brevísimo» lapso para las impugnaciones de las postulaciones, establecido para el 7 de diciembre, único día. La ONG advierte que lo normal es que dicho lapso sea de cinco días siguientes a la admisión o rechazo de las postulaciones con base en la legislación. Del 18 al 30 de diciembre habrá un lapso adicional para modificar o sustituir candidaturas, pero no aparecerán en la boleta electoral.

Al respecto, Rodríguez, también responsable del PCV en la región, indicó que seguirán insistiendo, a través de recursos ante el CNE, para que la sustitución de la candidatura de Sanoja por la suya se haga efectiva y denunciando «la maniobra de la cúpula del Gobierno» para inhabilitar la tarjeta del gallo rojo en Barinas.

«No vamos a llamar a votar por nadie más, vamos a seguir exigiendo respuestas a nuestro derecho de tener una candidatura en Barinas», enfatizó.

«A la buena de Dios»

Uzcátegui denunció igualmente el «concierto entre los Poderes» Ejecutivo, Judicial y Electoral para hacer «elecciones a la medida» con los candidatos elegidos. Como muestra de ello, no solo cita la violación del derecho a la participación de Sanoja y ahora de Rodríguez, sino el hecho de que los candidatos Arreaza y Fermín fueran «mudados» al padrón electoral de Barinas sin vivir allá.

«Es un estado de indefensión en el que nos encontramos al no poder hacer valer los derechos ante ninguna institución. Para esta elección que no es una nueva sino la repetición, no se contará con observación internacional, por lo que el pueblo de Barinas y los actores políticos quedan a la buena de Dios», lamentó.

Advirtió que desde las irregularidades con la totalización del proceso electoral en Barinas, hasta la intromisión del TSJ y las inhabilitaciones políticas, constituyen un «fraude jurídico» contra la voluntad popular.

«El gobierno de Nicolás Maduro se quitó la careta. Dirigentes del Psuv, ministros y hasta el gobernador del Táchira, Freddy Bernal están metidos en Barinas, actuando a sus anchas para justificar una victoria electoral que no es tal. El peculado de uso es evidente para captar votos», cuestionó.