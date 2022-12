Capriles llama a «no dejarse chantajear» por el gobierno interino

El dirigente de Primero Justicia y excandidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, reiteró que el gobierno interino debe llegar a su fin porque es una política que fracasó.

La convocatoria a una sesión parlamentaria para discutir la continuidad de la presidencia encargada, el próximo 22 diciembre, generó la respuesta del político que llamó «chantaje» el sostenimiento de esta estructura.

«¿De qué sirve el gobierno interino para los intereses de los venezolanos? No aumentan salarios, no manejan la economía, las escuelas, la educación, la salud, la vivienda.… El problema es que el gobierno interino se convirtió en el modus vivendi de un grupo de gente con el chantaje de la preservación de los activos», cuestionó.

Capriles aclaró que Citgo, la filial de Pdvsa en Estados Unidos, no está protegida por el gobierno interino sino por una orden ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos. «Para el jueves (22 de diciembre) quieren aplicarle un chantaje a quienes fueron diputados de la Asamblea Nacional de 2015. No se dejen chantajear, ya basta de ese modus vivendi», sentenció.

El exgobernador adelantó que «va a haber una explicación clara de cómo proteger para que la corrupción no se adueñe de esos activos», refiriéndose a una propuesta que será presentada en la sesión del jueves.

En enero de este año, Primero Justicia buscó lograr un consenso para aprobar un acuerdo que suprimía el interinato. Finalmente, los partidos acordaron mantener la estructura que encabeza Juan Guaidó, pero restándole competencias y transfiriéndolas a la Comisión Delegada.

¿Participará en las primarias?

Sobre su participación en las primarias respondió: «No he tomado la decisión, ni lo afirmo ni lo niego, estoy evaluando. Hay un grupo de dirigentes que estamos inhabilitados, qué va a pasar con eso, eso no es un asunto de México, es un tema de cumplir la Constitución», señaló.

Se mostró escéptico sobre la propuesta que plantea la elección del candidato presidencial opositor para junio de 2023, aunque dejó claro que el anuncio de la fecha es tarea de la Comisión Nacional de Primaria.

Instó a Maduro a dejar sin efectos las inhabilitaciones y a liberar a los presos políticos. «En estos días el señor Maduro me invitaba a debatir. Qué fácil es invitar a otro a debatir cuando el poder que tienes inhabilita, etc. Las inhabilitaciones son completamente inconstitucionales. Si quieres una elección reconocida, legítima, quita las inhabilitaciones. ¿Maduro no se siente seguro de su liderazgo, de su fortaleza?, bueno que compita en igualdad de condiciones», dijo.

Bono y aumento de salario

El dirigente convocó a los medios de comunicación para presentar una propuesta de aumento salarial de 150$ mensuales para los pensionados del seguro social y trabajadores públicos que ganan salario mínimo.

Estimó que para materializar este ajuste, que cubriría a poco más de 4 millones de personas, se requiere una inversión de 8.100 millones de dólares aproximadamente.

También propuso un «bono navideño» para este sector de 50$ cómo paliativo antes de fin de año. De acuerdo con sus cálculos, este bono puede cubrirse con ocho días de exportación petrolera si se calcula sobre la base de que diariamente se exportan 550.000 barriles a 60$ cada uno.

Capriles cuestionó que los ingresos petroleros se duplicaran y esto no se tradujera en una mejora salarial: «A quienes están en el poder, ¿por qué si los ingresos petroleros aumentaron a 23.000$ no aumentan los salarios? Se han duplicado los ingresos, pero el salario no sube».

«Venezuela es el único país petrolero en tener un salario mínimo de 7 dólares al mes mientras la canasta alimentaria está 366 dólares. ¿A dónde va el ingreso petrolero?, ¿están mejor los hospitales?, ¿están mejor las escuelas?», preguntó.

Capriles también se refirió a la licencia que se otorgó a la transnacional Chevron para que explota el crudo venezolano: «Lo que ha pasado con Chevron no resuelve la crisis económica venezolana. ¿Es una buena noticia?, lo será en la medida en que se traduzca en beneficio para los venezolanos».