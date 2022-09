Capriles dice que el diálogo debe «ser discreto» y centrado en lo social

El dos veces candidato presidencial por la oposición y exgobernador de Miranda, Henrique Capriles, dijo que el diálogo o negociación con el chavismo debe «ser discreto» y sin show televisivo.

En entrevista con el periodista Román Lozinski para el Circuito Éxitos, aseguró que las conversaciones deben centrarse en lo social para mejorar la calidad de vida de la población venezolana.

«Los esfuerzos de negociaciones tendrían que ser esfuerzos discretos sin show ni publicidad para mejorar la calidad de vida de los venezolanos», expresó sobre el proceso de México, que cumple 11 meses paralizado por decisión del mandatario Nicolás Maduro.

El político de Primero Justicia advirtió que sobre las negociaciones no debe haber falsas expectativas, porque si no se cumplen entonces llega nuevamente la frustración de la gente.

Aseguró que hay una discusión entre los factores que adversan al chavismo sobre el uso de los recursos en el exterior para alcanzar un acuerdo social.

Primarias abiertas

Capriles advirtió que el proceso de primarias no debe verse como un «nuevo mantra» para el cambio político, sino como la organización de las fuerzas democráticas.

«Me preocupa vender otro mantra como si las primarias fuesen a resolver el problema político, esto es mucho más profundo», reiteró.

Para el político debe ser un proceso abierto, amplio, con personas honorables en su conducción y que sea una elección que «se haga bien». Consideró que todavía hay tiempo para su organización y realizarlas de la mejor manera.

Aunque no confirmó su aspiración presidencial, sí dijo que las personas conocían sus intenciones y puso como ejemplo que quisiera ser capitán de equipo en Venezuela.

«Creo que no es un secreto para la gente, no es un tema de aspiración personal sino de aspiración de cambio del país… El país necesita un capitán de equipo, yo quisiera ser ese capitán de equipo y obviamente el país sabe de mi aspiración. No es el esfuerzo de una persona, sino de todos los venezolanos», sostuvo.

¿Recuperación económica?

Capriles desestimó que en el país haya una recuperación económica impulsada por Miraflores, aunque admitió alguna mejoría. Manifestó que se debe a personas que han puesto parte de su patrimonio para invertir ante la falta de créditos en Venezuela.

«Quiero la recuperación económica de Venezuela», dijo el exgobernador mirandino, aunque rechazó que desde la oposición se nieguen o traten de impedir que se resuelva la crisis.

«Es inaceptable pensar o seguir en la idea de que si la gente empieza a comer eso va a favorecer a quien están en el poder», sostuvo.

Estimó que un verdadero cambio o recuperación económica pasa porque un pensionado o trabajador público pueda tener un salario de 150 o 200 dólares, recursos que dijo existen en el país.

Muchas minorías

Capriles dijo que en el país no hay una mayoría en ningún factor político, incluso en quienes gobiernan.

«Nadie en Venezuela hoy tiene la mayoría, hay muchas minorías, y el gobierno lo sabe. Ellos están en el poder y saben que son una minoría. Ellos tienen todo el derecho de tener su ideología y nosotros también, lo que no debe haber son los privilegios».

Llamó a que se acabe «el todo o nada» dentro de la oposición, que a su juicio le hizo daño a los propios opositores.