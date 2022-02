Bernabé Gutiérrez anuncia elecciones en AD y dice que Ramos Allup puede participar  

El presidente de Acción Democrática (AD) por decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Bernabé Gutiérrez, informó que este año habrá elecciones internas en el partido blanco después de más de dos décadas sin convocarse.

El también diputado de la Asamblea Nacional, elegida el 6 de diciembre de 2020, aseguró que el sector que lidera Henry Ramos Allup puede participar siempre y cuando ratifiquen su militancia en un proceso de reinscripción que será abierto, previo a los comicios internos. Explicó que quienes ratifiquen su pertenencia a AD conformarán los listados de los habilitados para elegir autoridades nacionales, estadales y municipales de la organización.

«Desde hace más de 20 años no se hace un proceso electoral interno, un proceso de las bases y yo tengo el mandato constitucional de realizarlo, por lo tanto, la reconciliación la habrá entre la dirección nacional del partido que yo presido y las bases que van tener la oportunidad de ratificar su inscripción en AD y participar en el proceso», advirtió Gutiérrez en entrevista con Unión Radio.

«No hay negociación»

El exsecretario de Organización Nacional de AD negó reiteradamente que esté buscando «negociar» con el grupo que lideran el secretario general de la tolda, Henry Ramos Allup y el actual secretario de organización, Carlos Prosperi para acabar con la división.

«Una negociación entre dos o tres personas sería darle la espalda a la militancia del partido, que es la que tiene el derecho a seleccionar a sus directivos, nacionales, estadales y municipales. No tengo comisionado para hacer negociaciones ocultas, excluyentes de la militancia, mi negociación y reconciliación es con las bases a través de las elecciones internas», recalcó.

El pasado viernes 18 de febrero, el dirigente Joel Román aseguró ser vocero «de un grupo conciliador» que buscaba un reencuentro entre los sectores adecos que encabezan tanto Ramos como Gutiérrez y que se había reunido con Prosperi. Casi de inmediato Prosperi desmintió la información y luego Gutiérrez.

«El señor Román puede reunirse con quien quiera, pero no es mi emisario ni nadie, una negociación no está planteada. Estoy llamando a la reconciliación con las bases del partido, si estoy abriendo elecciones internas no voy a jugar en ambas direcciones para negociar con nadie», reiteró.

Pedirán apoyo al CNE

Gutiérrez indicó que el Comité Directivo Nacional de AD designará a un comité electoral interno que organizará los comicios, previa reforma de los estatutos del partido. Adelantó que solicitarán apoyo del Consejo Nacional Electoral (CNE).

«Si Ramos Allup quiere participar, bien, y debe cumplir a cabalidad con los requisitos establecidos en el nuevo estatuto. No puedo negarle a ningún militante su disposición a participar, pero está equivocado quien crea que pueden frenar el proceso interno, se hará cuando lo convoque el Comité Directivo Nacional y van a tener cabida todos los adecos», advirtió.

Aclaró que lamentablemente la disposición del sector que encabeza Ramos Allup es la de no participar en las internas porque hacerlo implica reconocer su presidencia por decisión del TSJ. Les recriminó que es una «conducta guaidosista» porque pretende replicar una institucionalidad alterna como el Gobierno interino y la AN de 2015.

«Esa guachafita se les va a acabar porque el proceso electoral interno se realizará con todas las personas que quieran participar así sea para adversarme o para competir conmigo por el liderazgo del partido, son bienvenidos todos», dijo.

AD está intervenida desde junio de 2020, cuando la Sala Constitucional del TSJ ordenó que Gutiérrez asumiera la presidencia del partido, así como el control de la tarjeta electoral con la que participaron en las elecciones parlamentarias de ese año y las megaelecciones regionales de 2021. Un día después de la intervención judicial el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) adeco decidió la expulsión del exgobernador de Amazonas.