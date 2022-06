Para la dirigencia de base y la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), armar y registrar el 1×10 (listas con diez o más personas que época de elecciones se compromete a ir a votar) «es pan comido».

Lo novedoso, apuntan es que la estrategia ahora será utilizada para atender las necesidades de las comunidades, a partir de las denuncias y las peticiones, más el componente tecnológico (Sistema Patria y VenApp) que será utilizado para canalizar las diversas peticiones.

Dirigentes parroquiales del partido del gobierno de Nicolás Maduro consultados por Efecto Cocuyo, desestiman las versiones de «campaña electoral adelantada», puesto que afirman, el Psuv está organizado haya o no comicios. Lo que sí esperan es que el conocido plan del 1×10 «presione» a las autoridades y organismos públicos a trabajar para la gente y resuelva al menos los problemas más urgentes.

A la par, el Psuv también ha emprendido un proceso de reestructuración de las estructuras de base, desde los jefes de calle hasta los equipos municipales, proceso del que también esperan surjan «caras nuevas» que quieran trabajar por el pueblo y no en beneficio propio o respondiendo a grupos o corrientes.

Superar la burocracia

«Esperamos que de verdad se tomen en cuenta las necesidades, la problemática, las peticiones y que el Gobierno busque la manera de solucionarlos de una forma más directa sin tanto burocratismo o muchos escalones que complican más las cosas», expresó Carlos Olivares, dirigente de base del municipio Lagunillas del estado Zulia.

@NicolasMaduro Presidente me parece muy buena la iniciativa de ese nuevo mecanismo del 1×10 para denunciar las fallas en las instituciones, porfavor metale el OJO a la CANTV. Soy afectada por la negligencia y no hay quien solucione. Estoy sin señal de Internet y Telefonía. — NORA BEATRIZ (@NOR44BEA) June 4, 2022

De acuerdo con las líneas impartidas por Maduro el pasado 20 de mayo en el Poliedro de Caracas, se dará prioridad a las necesidades de las comunidades en torno a tres áreas: servicio público del agua, educación y salud pública.

Olivares indicó que las fallas de luz y suministro de agua son una constante en Lagunillas, además del mal servicio de aseo urbano. Comentó que la electricidad pasa de irse todos los días, a un día de por medio, o cada dos y regresa al corte diario.

Lamentó que las mejoras experimentadas a finales de 2021, cuando había un apagón cada 15 días, pasaran de nuevo a ser frecuentes en una zona que puede llegar a los 40 grados de temperatura.

Denunció, además, que la distribución de agua es irregular y que muchos sectores pasan una semana o más sin que les llegue el líquido por ninguna vía.

El pasado 30 de mayo, el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello ordenó a los enlaces regionales «meterse de cabeza» en los estados para organizar el 1×10.

Sin embargo, el dirigente zuliano comentó que -salvo el registro en Patria- no ha observado mayor despliegue, al menos no en Lagunillas.

«Deben tomarse en cuenta las propuestas de la gente, porque solo las personas saben cómo puede mejorarse y sistematizarse un gran plan que alimente las políticas nacionales», sugiere.

«Presionar» a las alcaldías

Jesús López, dirigente pesuvista de la parroquia San Juan, de Caracas, dice esperar que se llame a capítulo a quienes integran las estructuras de base que no responden a las quejas de las comunidades y sus requerimientos o se le asigna una responsabilidad y no la cumplen.

«La falta de agua es uno de los problemas graves en la parroquia, los módulos de salud no están dotados de insumos ni medicinas, están abiertos pero funcionan a medias, lo que lleva a las personas que necesitan atención médica a trasladarse a otras zonas de Caracas. La idea es que puedan tener el servicio cerca de sus hogares», señaló.

No niega la connotación electoral de la estrategia del 1×10 pero aspira a que vaya más allá y obligue a los gobiernos locales a mejorar sus gestiones.

A través de una campaña difundida por el canal del Estado, VTV, se explica que tras registrase el «1×10 del Buen Gobierno» en el Sistema Patria, la militancia puede hacer sus denuncias, utilizando la aplicación VenApp, línea 58.

Las alertas con las solicitudes son recibidas por un Puesto Comando Presidencial, instancia que asigna los casos a las instituciones y organismos competentes.

#DeInterés📣| ¿Sabes cómo registrarte en el 1×10 del Buen Gobierno del Sistema Patria? A continuación te explicamos de manera rápida y sencilla cómo hacerlo 👇#VenezuelaContraTANCOL pic.twitter.com/GFFyLafzFC — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) June 4, 2022

Los ministerios, gobernaciones y alcaldías, donde también estará instalado el sistema del 1×10 recibirán las quejas y peticiones, deberán hacer seguimiento a los casos y garantizar las soluciones. Se prometió una «comunicación directa» entre el pueblo y el gobierno de Nicolás Maduro.

López, quien ya registró su 1×10 en la página Patria – la militancia tiene 60 días para hacerlo a partir de mayo-, expresó que existen dudas sobre la efectividad del mecanismo, en el que se supone que el pueblo, dentro de su respectivo territorio, manifestará las deficiencias en sus regiones y estará atento a las soluciones.

Rescate de la «moral»

Elizabeth Navarro, quien pertenece a la clase obrera del Psuv y es dirigente del partido en la parroquia La Candelaria de Caracas, aseguró que, si bien no es óptimo, el suministro de agua y gas ha mejorado desde la llegada de Carmen Meléndez a la Alcaldía de Caracas.

Señaló que persisten fallas en el alumbrado público, la recolección de basura y el asfaltado de las vías.

Asimismo, la comunidad demanda la demolición y reconstrucción de la Escuela Básica Josefina Daviot y el rescate del módulo de Barrio Adentro de Quebrada Honda.

«Todos hemos sido golpeados por las sanciones, la crisis y servidores públicos ineficientes que esperemos que se pongan las pilas con este 1×10 y que el pueblo les exija. Yo tengo la expectativa de que la gestión de las instituciones se volverá más eficiente», afirma la dirigente.

Niega que se trate de «campaña adelantada» porque, aseguró, es parte de la estrategia de Miraflores para seguir enfrentando las sanciones internacionales.

Otro lineamiento del gobierno de Maduro y del Psuv que está en proceso es la renovación de las estructuras de base del partido, desde el jefe de calle hasta los equipos regionales y municipales.

La dirigencia de base consultada indicó que se están preparando las asambleas de las unidades de Batalla Bolívar Chávez (Ubch) para realizar las postulaciones y luego someterlas a votación.

Navarro hace votos porque esta nueva escogencia permita refrescar los liderazgos y que quienes no hayan hecho el trabajo político y social en beneficio de las comunidades sean desplazados por quienes sí quieran hacerlo.

Y advirtió que las fallas han ocasionado deserción de militancia y que se trabaja para que esas personas vuelvan a confiar y regresen a la organización.

«La crisis no solo ha sido económica y social sino ideológica, por eso trabajamos en la remoralización de nuestra militancia, es urgente hacerlo», subrayó.

Rechazan imposiciones

El V Congreso del Psuv dio paso a la designación de la Dirección Nacional, Consejo Político, Juventud del Psuv y Buró Político, vicepresidentes sectoriales y enlaces regionales en el mes de mayo. A partir de allí, Maduro pidió renovar las estructuras de base del partido. Esto pese a que la estructura de dirección está dominada por la misma dirigencia de siempre.

«En la parroquia San Juan se han hecho reuniones pero no ha comenzado el proceso. La estructura puso el cargo a la orden y se esperan las instrucciones para hacer las asambleas donde se harán las votaciones. Esperemos que no se siga colocando la gente a dedo que solo le rinde cuentas a cogollos y no al pueblo en general», expresó López.

Por su parte, Olivares advirtió que ya se renovó el equipo político municipal de Lagunillas, donde el chavismo perdió la alcaldía el 21 de noviembre. Rechazó que fuera impuesto «a dedo» y espera que se rectifique para que la militancia tenga la oportunidad de votar y elegir a sus líderes municipales.

«La Dirección Municipal pasó por un consejo consultivo y se elevó a Caracas y allá bajaron una lista con los 25 miembros. No se respetaron todas las decisiones del consejo consultivo y ratificaron a personas que venían de una mala gestión y otras que ni siquiera el consejo consultivo las seleccionó. No fue decisión de la base», dijo.

Olivares se afirmó como «disciplinado y leal en la acción» pero «irreverente en la discusión». Aseguró que no se calla ante lo que está en desacuerdo, trata de proponer y comentó que a veces es escuchado y otras no, lo cual -aclaró- no ha sido motivo suficiente para irse del Psuv, a diferencia de otros compañeros.

«La base lo que quiere es una renovación completa, desde el equipo regional y municipal hasta jefes de los Clap y de calle, que se le dé oportunidad a otras personas y si no se hace el tiempo dirá quién tiene la razón, por no escuchar a las bases se perdió la Alcaldía, la oposición triplicó su votación», acotó.