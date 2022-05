Luego de ratificar a Nicolás Maduro en la presidencia del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello en la primera vicepresidencia, juramentada la Dirección Nacional, el equipo de la juventud de la tolda (JPsuv) y el Consejo Político, la organización se dispuso a designar a sus vicepresidentes por área, enlaces regionales y a quienes serán los integrantes del Buró Político.

La tarea principal de los nuevos cargos de dirección, de acuerdo con Cabello, será impulsar el llamado plan 1×10 «del buen gobierno» y dirigir la reorganización de las bases del Psuv en las regiones.

«Nueva estructura organizativa para la conducción del partido durante los próximos cuatro años que deben ser de mayor entrega y dedicación. La ruta es clara, victoria revolucionaria en cualquier escenario, electoral, en la calle, tenemos una gran responsabilidad ante el país, construir el socialismo bolivariano, nuestro socialismo», expresó Cabello en rueda de prensa, este martes 31 de mayo.

Buro político

El alto mando político del Psuv (buró político), es decir, quienes toman las decisiones y bajan líneas a la Dirección Nacional, estará conformado por Maduro, Cabello, Cilia Flores, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Tareck El Aissami, Héctor Rodríguez, Adán Chávez, Carmen Meléndez, Pedro Infante, Diva Guzmán, Nahum Fernández y Francisco Torrealba.

En la Vicepresidencia de Organización del Psuv fue nombrado Pedro Infante, en la de Asuntos Internacionales, Tania Díaz, Movilización y Eventos, Nahum Fernández, Misiones y Grandes misiones, Erika Farías, Defensa Integral de la Nación, Francisco Ameliach (ratificado), Finanzas, Yelitze Santaella (ratificada), Economía Productiva, Jesús Faría (ratificado), Asuntos Indígenas, Clara Vidal. Mientras que Fidel Vásquez también repetirá como secretario de la presidencia del Psuv.

Enlaces por vicepresidentes territoriales

Maduro pidió simplificar la estructura organizativa del partido y reestructurar desde los jefes de calle hasta los equipos regionales. Planteó por ejemplo eliminar las vicepresidencias territoriales. Este martes, Cabello informó que en lugar de vicepresidentes territoriales fueron nombrados enlaces regionales sin explicar las diferencias entre una figura y otra.

Quienes según Cabello tienen la tarea de «meterse de cabeza en los estados» son:

Amazonas, Rander Peña; Anzoátegui, Luis José Marcano; Apure, Eduardo Piñate; Aragua, Ricardo Molina; Barinas, Jorge Arreaza (sustituye a Iris Varela), quien será el enlace para Cojedes; Bolívar, Alexis Rodríguez Cabello; Carabobo, Robexa Poleo; Caracas, Carmen Meléndez; Delta Amacuro, Antonio Galíndez; Guárico, Hugbel Roa; Falcón, Víctor Clark.

La Guaira, José Alejandro Terán; Lara, Francisco Ameliach; Mérida, Jehyson Guzmán; Miranda, Héctor Rodríguez; Monagas, Fidel Vásquez; Nueva Esparta, José Gregorio Vielma Mora (antes vicepresidente territorial); Portuguesa, Blanca Eekhout; Sucre, Jesús Faría; Táchira, Freddy Bernal; Trujillo, Pedro Carreño; Yaracuy, Julio León Heredia y Zulia, quien ya era vicepresidente del Psuv en la región, Jaqueline Farías.

«Se van a los estados a instalarse en la sala situacional, el buen gobierno no solo tiene que ver con el gobierno sino con la revolución, dando soluciones al pueblo. Si llega una denuncia sobre un ambulatorio, el jefe de calle, de comunidad, la Ubch, esas personas deben ser informadas de inmediato, son los primeros que deben estar junto al pueblo en sus reclamos justos», dijo Cabello.

Advirtió que el Psuv inicia esta nueva tarea porque tiene que ver con «la esencia de la revolución», «porque puede» y porque no se la dejarán «a nadie».

Responde al Comando Sur

Consultado sobre declaraciones de la jefa del Comando Sur Laura Richardson, quien señaló que espera una salida democrática para la crisis venezolana, Cabello cuestionó que mientras EEUU arremete contra Venezuela, cuando viene a negociar petróleo lo hace con Maduro y no con Juan Guaidó.

«La señora del Comando Sur queda muy mal, ellos creen que nos vamos a sentar en una mesa de diálogo, no vamos a una mesa de negociación a pedir cacao, no le pedimos cacao a nadie, no se discuten, la soberanía, independencia y el derecho que tiene el pueblo a tomar sus propias decisiones, lo que dice es mentira, son sus deseos personales», fustigó.

También volvió a referirse al tema de las elecciones presidenciales en Colombia para señalar que si el nuevo gobierno decide investigar la situación de Monómeros, los funcionarios designados por Guaidó tendrán que responder.

«Tomás Guanipa, que es el embajador de Narnia allá, su partido es responsable de la destrucción de Monómeros, los becados como que se van a tener que buscar otro país, porque si el próximo presidente investiga Monómeros no queda ninguno, porque ellos huyeron de Venezuela por pillos», aseguró.