Segunda vuelta UCV: sin colas y con poca afluencia transcurrió la mañana de elecciones 

La mañana y el mediodía transcurrieron sin sobresaltos en la Universidad Central de Venezuela (UCV) este 30 de junio. Estudiantes acudieron a presentar parciales, profesores dieron clases y los obreros de la comisión presidencial designada por el gobierno trabajaron en los alrededores del campus de Caracas. Hubo pocas señales de que este viernes se llevó a cabo la segunda vuelta de elecciones de autoridades de la institución.

En la universidad no se registraron largas colas de electores y los cafetines no lucían abarrotados. El escenario no fue nada parecido al del 9 de junio, fecha en la que se realizó la primera vuelta, con alrededor de 884 candidatos a los diferentes cargos dentro de la casa de estudios.

En esta ocasión, 14 profesores se midieron en las urnas, dos de ellas por el cargo de rector. Se trata de Humberto Rojas y Víctor Rago, quienes votaron antes de las 12 p.m. en sus respectivas facultades.

Pocas colas se registraron en la UCV este 30 de junio

«Creemos que esta vez va a ser más rápido. El escrutinio tiene que seguir siendo con las máquinas lectoras (…) Esperamos que para medianoche tengamos los resultados», apuntó Rojas a las 3:12 p.m. a los medios.

Víctor Rago reiteró que los comicios se desarrollaron sin ningún contratiempo y agregó que se espera que la Comisión Electoral ofrezca los resultados para las 12:00 a.m. del 1 de julio.

«Esta vez es más sencillo porque son solo dos opciones rectorales y tres facultades que van a elegir un decano», aclaró Rago. Alrededor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (Faces) estudiantes almorzaban, charlaban o caminaban a sus aulas. Las colas de egresados avanzaron con velocidad y no se reportó ningún incidente desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.

Esta vez solo hay 14 candidatos.

«Hay menos afluencia que en la primera vuelta (…) En la escuela de Derecho hay un caso particular y es que nosotros estamos en época de exámenes finales y quizás por ello no hay tanta afluencia de egresados. Por la hora, se espera que el sector de egresados, que es el grupo que más trabaja, venga a las 5 p.m.», indicó Pedro Ibañez, presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Derecho.

Te podría interesar: Elecciones UCV: cuando la segunda es la vencida

Una elección atropellada

La segunda vuelta de los comicios se realiza tras semanas de preparativos y un proceso fallido. Originalmente las elecciones se organizaron para el 26 de mayo de 2023, pero una serie de irregularidades, que incluyen la opacidad de información, causaron que la comisión suspendiese el proceso a las 3 p.m.

Posteriormente las autoridades admitieron que el material electoral estaba incompleto y con errores al momento de entregarlo a las 11 facultades. Por ello, el Consejo Universitario de la UCV designó una Comisión Técnica para que evaluara los preparativos de las elecciones, que se reprogramaron para el 9 de junio.

El día pautado, cientos de estudiantes, egresados, profesores y obreros votaron en la casa de estudios, en medio de la incertidumbre. La universidad estaba llena de actividad, había distintos puntos blancos a lo largo de los pasillos (simpatizantes de planchas que invitan a votar por sus opciones electorales) y los bomberos universitarios recorrían el campus atentos a cualquier incidente.

En ese entonces siete profesores se perfilaban como candidatos al rectorado. De ellos, Víctor Rago y Humberto Rojas obtuvieron mayor cantidad de votos (22,78 % y 32,52 %) respectivamente, por lo que pasaron a una segunda vuelta.

Humberto Rojas ejerció su derecho en la Facultad de Ciencias.

Este viernes, algunos estudiantes entregaban papeletas con las cuartetas rectorales de su preferencia e invitaban a las personas a votar por ellas, el espacio designado para los egresados se mantuvo parcialmente vacío y no se registró presencia de los bomberos durante la mañana.

«Empezó a la hora que estaba pautada, pero la afluencia es mucho menor que en la primera vuelta. En la cola de egresados el que viene pasa automáticamente a votar y la fila de profesores va igual», dijo Anderson Ayala, representante de los Egresados de la Facultad de Humanidades y Educación.

Solo dos facultades empezaron tarde: Faces y Ciencias Jurídicas y Políticas, que no abrieron a la hora estipulada por retrasos en la llegada de miembros de mesas. En conjunto con Agronomía, estas son las únicas que eligen decano.

Estudiantes y profesores votan

«Viva la democracia», expresó el poeta Rafael Cadenas, recientemente ganador del Premio Cervantes, tras votar en la Facultad de Humanidades y Educación. «Las universidades deben ser plurales», acotó. Decenas de admiradores lo rodearon para tomarse fotos con él y preguntarle sus apreciaciones sobre el proceso electoral.

Para las 3:00 p.m. alrededor de 300 profesores activos y jubilados y 540 egresados habían votado en la facultad. El padrón electoral es de 30 mil egresados, 950 profesores y 5 mil estudiantes.

«Para el 9 de junio a esta hora había más votantes, no sé si quizás más tarde vengan más egresados. Pero ha estado bastante fluido y rápido. Aunque no llegamos a un 30 % a nivel de estudiantes», apuntó profesor Mike Aguiar, miembro de la subcomisión de la facultad.

La universidad se mantuvo tranquila este viernes.

Universitarios almorzaban, permanecían sentados en el suelo o paseaban por el campus. No hubo algarabía ni emoción palpable por los comicios. Algunos estudiantes de Comunicación Social aprovecharon para aplicar encuestas a los electores, vendedores ambulantes ofrecieron dulces y bebidas frías para contrarrestar el calor, el cielo se mantuvo despejado.

Ucevistas aguardan a los resultados, debido a que no se realizaba este proceso electoral en la institución desde hace 15 años. El 1 de julio la universidad más antigua del país tendrá un nuevo rector para el período 2023-2027.