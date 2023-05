Elecciones en la UCV, de la emoción al desastre

La Universidad Central de Venezuela (UCV) no había estado tan llena en los últimos doce años. Este viernes 26 de mayo, viejos amigos se reencontraron; profesores se reunieron, estudiantes se dieron la bienvenida unos a otros y egresados volvieron a los pasillos. Miles de personas ocuparon los espacios de la casa de estudios más antigua del país, “el último baluarte de la democracia”, la llamaron.

Todos acudieron con el mismo objetivo: escoger a las nuevas autoridades de la institución, 293 cargos en total; participar en las elecciones que fueron anunciadas a principios de año y que se promocionaron como la oportunidad de demostrar que la UCV podía ser un ejemplo de civilidad, organización y pluralismo para el país entero. Los ojos de las demás universidades autónomas se mantenían sobre ella.

«Es mi primera elección. Nunca había votado antes para otra cosa en el país y hasta ahora solo he visto clases online. Creo que tenemos derecho a elegir quién nos represente, porque, en el caso de Idiomas Modernos, estamos desamparados en cierto punto y tal vez un buen rector, un buen decano, nos dé la oportunidad de arreglar las cosas», indicó Luciana Barrios, estudiante de primer año de la Escuela de Idiomas Modernos.

A las 8:00 a. m., hora pautada para el inicio de los comicios, cientos de adultos y jóvenes se formaron frente a las facultades. Sonrieron, parlotearon animadamente, se abrazaron unos a otros al reconocerse. El primer indicio de que algo iba mal apareció sesenta minutos después.

Ninguna facultad había abierto las puertas, los ucevistas ya graduados pidieron explicaciones. «Debo volver al trabajo», musitaron algunos. Pero esperaron, aguardaron doce años para que se organizara el proceso electoral en la universidad, podían aguantar un par de horas más, se convencieron.

«Vine a cumplir con mi gran deber como ucevista. El proceso que vamos a iniciar hoy nos va a servir como antesala de todo el proceso de las elecciones nacionales de 2024», dijo Nancy Gómez, egresada de la Escuela de Sociología en 1972. Sostenía un bolso y estaba de primera en la cola frente a la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, donde el presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU), Jesús Mendoza, daba algunas vueltas para supervisar el ambiente electoral.

«No ha llegado todo el material a las facultades. La Comisión Electoral dice que vamos a empezar pronto. Si te soy sincero, probablemente empecemos a las 10:30 u 11:00, por lo mucho que se han tardado», expresó Mendoza a Efecto Cocuyo. Se equivocó, al terminar el mediodía faltaban planillas y cotillones en media universidad.

Ucevistas comienzan a impacientarse

Olía a café, jugo recién hecho, empanadas del cafetín de Ingeniería. Los estudiantes más jóvenes miraban con curiosidad los rostros de los licenciados y doctores a su alrededor. Los titulados sonreían con nostalgia. Algunos recordaron los momentos en los que descansaron en la grama de Tierra de Nadie, los instantes eternos entre libros en la Biblioteca Central; sintieron otra vez el abrazo del Alma Mater.

«Me voy a quedar un rato más, porque estas cosas siempre se extienden», dijo una mujer de traje a otra. La aludida sacudió la cabeza en negativa. Las filas se extendían frente a las facultades de Ingeniería, Arquitectura, Humanidades y Educación, Ciencias Económicas y Sociales, Odontología, Medicina, Ciencias y Derecho.

Alumnos se sentaron en el suelo, comentaron sobre sus candidatos preferidos y bufaron cuando estos no coincidían con los de sus compañeros. No riñeron, se limitaron a entornar los ojos, reír entre dientes, ofrecerse agua, refresco, chocolates, antes de cambiar el tema con cortesía.

Algunos reflexionaron sobre la universidad que sueñan, la que aún no tienen. Hablaron con los periodistas que caminaban aquí y allá, buscando testimonios con micrófono en mano.

«La universidad que sueño es una libre, una llena de investigación y espacios, que permita crecer a los estudiantes y permita que nuestros profesores tengan una vida digna dedicándose a lo que ellos aman. Estoy aquí para votar y defender ese sueño», explicó Emely Navas, estudiante de Medicina de la Escuela Luis Razzeti, a Efecto Cocuyo.

La emoción se respiraba, era palpable en cada rostro, cuchicheo, grupo reunido en las facultades. A las 11 a.m. solo Odontología había comenzado con los comicios. En treinta minutos votaron cincuenta personas.

A la 1 p.m. las filas disminuyeron, se oyeron gruñidos aislados, egresados de Medicina golpearon la puerta de vidrio de su facultad para exigir que les dejaran ejercer su derecho. Protestaron, pelearon a gritos con los encargados de seguridad. La emoción no disminuyó: creció la expectativa.

Comienzan los problemas

La UCV pasa por una de las peores crisis presupuestarias de su historia. La fuga de talento, deserción estudiantil, los procesos burocráticos y bajos salarios de docentes y obreros son solo cuatro de los problema de una larga lista. Tras el retraso de las elecciones del 26 de mayo, varios miembros de la comunidad ucevista comenzaron a recordar cada uno de ellos.

«Lo que estamos viviendo es producto de las políticas del gobierno, estamos viendo un claro deterioro de la universidad que se ha agravado en los últimos trece años», expresó Orlando Luna, profesor de la Escuela de Comunicación Social.

Obreros de la comisión presidencial, designada por el gobierno de Nicolás Maduro en 2021 para reparar el campus universitario, continuaban trabajando en algunos espacios con palas y brochas en pleno proceso electoral. Alrededor de los votantes, cerca de Tierra de Nadie, algunos andamios sostenían el techo de los pasillos exteriores: recordatorio del pedazo de concreto que se cayó a mediados de 2020 y que desencadenó un escándalo nacional.

Antes de la 1 p.m., tres de los siete candidatos a rector, Enrique López Loyo, Miguel Alfonzo y Rómulo Orta, se reunieron con representantes de la Comisión Electoral para quejarse por los retardos en las elecciones. El presidente encargado del organismo, profesor Carlos Martín, reunió a los periodistas en la Facultad de Medicina e informó que la actividad no se suspendería de ninguna forma.

«Asumimos con absoluta responsabilidad nuestras acciones y llamamos a los votantes a tener paciencia porque esto puede ser subsanado», reiteró Martin. Explicó vagamente las causas de las irregularidades, entre las cuales nombró la lluvia que cayó en la madrugada del jueves 25 de mayo y que afectó el salón de la sede de la comisión en La Floresta, donde se guardaban todas las boletas electorales.

La decisión de suspender

La emoción se esfumó. Los cafetines se llenaron pero las colas frente a las facultades disminuyeron progresivamente. El rumor de la suspensión de comicios corrió entre los votantes de Humanidades y Educación. El personal de seguridad se mantenía en tensión. La protesta en la facultad de Medicina se había regado como pólvora en redes sociales. Era la 1:55 p.m.

Egresados se mostraron decepcionados, abandonaron sus puestos en la fila no sin antes abrazar a antiguos compañeros que no veían desde hace décadas. Los adultos mayores se quejaron, pidieron sillas para quedarse a esperar un poco más. El sol intenso los hacía sudar con rapidez, algunos boquearon, ahogados del calor.

«Mi esposo casi se desmaya. Se deshidrató por el calor y tuvimos que ir a un cafetín a buscar algo para que bebiera. Nos acabamos el agua en la mañana. Nos vamos, vinimos de El Cafetal. Yo no me gradué aquí, vine a acompañarlo porque el que vota es él. Me parecía bonito venir a ver unas verdaderas elecciones democráticas, que de esas no hay muchas en Venezuela, pero esto es un desastre», indicó Isabel Parra, arquitecta de profesión. Su esposo egresó a finales de los 70 de la Escuela de Ingeniería Mecánica.

Ninguna de las facultades recibió la totalidad de las planillas electorales, no había explicación que lo justificara. Cada quién elaboró su teoría. A las 3:00 p.m. todos revisaban sus celulares.

Tras un silencio prolongado, la Comisión Electoral decidió suspender las elecciones. La mayoría de la comunidad ucevista se enteró de la información a través de redes sociales, de las cuentas de la representación estudiantil, porque las autoridades en funciones no ofrecieron información oficial por sí mismas. Las colas se desintegraron por completo. La indignación creció entre los estudiantes: una multitud se apresuró hasta la Facultad de Medicina.

«Queremos votar», gritaron.

El reflejo del país

Vidrios rotos, una jornada perdida, votantes cansados y rostros decepcionados. Eso dejaron las fallidas elecciones de la universidad. Estudiantes forzaron la puerta del salón en el que se encontraban Cecilia García Arocha, rectora de la UCV, y el profesor Martín, en la Facultad de Medicina. Exigieron rendición de cuentas e investigaciones.

«Renuncie, rectora», fue la petición general. Pero García Arocha se negó. Aseguró que no es ella quién organizó la actividad. Añadió que rechazaba la forma en la que irrumpieron los universitarios en el edificio, pero reiteró que saldrá de la universidad el 14 de julio, cuando ya se haya nombrado un nuevo rector electo. Las fecha propuesta para los nuevos comicios es el 9 de junio.

La pregunta que se repiten todos, que se comparte en redes sociales, la interrogante fundamental de la jornada sigue siendo: ¿realmente es la Universidad Central de Venezuela el más fiel reflejo del país que hoy tenemos?

La UCV no había estado tan llena en los últimos doce años. Egresados, estudiantes, profesores y obreros asistieron a ejercer su derecho a elegir, pero volvieron a sus casas con la incertidumbre y desconfianza que genera un proceso fallido para el que no hay ninguna explicación razonable hasta el momento.