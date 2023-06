Elecciones UCV: cuando la segunda es la vencida

La comunidad ucevista volvió a las urnas este 9 de junio para elegir a sus autoridades; entre ellas, a un nuevo rector. Es la segunda vez que se organizan elecciones en la Universidad Central de Venezuela (UCV) en 2023 y la primera parte de la jornada concluyó a las 3:00 p. m., sin irregularidades que comprometieran el proceso.

Cientos de estudiantes, egresados, profesores, obreros y trabajadores administrativos formaron filas frente a las distintas facultades del campus principal de la casa de estudios, la Ciudad Universitaria de Caracas, ubicada en el municipio Libertador. A las 8:00 a. m., los electores se miraban entre sí, tensos, porque la mayoría de los puntos de votación permanecían cerrados.

Algunos recordaban con claridad el fallido proceso del 26 de mayo, cuando se suspendieron los comicios por falta de material electoral. En ese entonces, el día comenzó de forma similar: con grandes retrasos y poca información; se empezó a votar a las 10:15 a. m. sin explicaciones de parte de los encargados.

No obstante, este viernes la actividad inició a las 8:38 a. m. luego de que el personal de seguridad informara que algunos testigos habían llegado tarde.

En la Facultad de Humanidades y Educación, testigos y miembros de mesa aún armaban cajas a las 8:20 de la mañana. En la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (Faces) se negaron a dejar entrar a la prensa, debido a que los preparativos no estaban listos; en la Facultad de Derecho, los egresados se acumulaban en la puerta a las 9:00 a. m.

Estudiantes de la Facultad de Humanidades y Educación esperaban para ejercer su derecho a votar

A las 9:40 de lamañana, todas las facultades del campus estaban abiertas, con mesas operativas y votantes ejerciendo su derecho. En las colas, estudiantes desayunaban sentados en el suelo; egresados se saludaron nuevamente y profesores entablaron largas charlas mientras aguardaban su turno.

Los cafetines se llenaron de clientes, a pesar de que se registró menor afluencia que el último viernes de mayo. Ucevistas se mantuvieron a la expectativa durante gran parte de la mañana. Bomberos de la UCV recorrían el campus, atentos a incidentes que pudieran presentarse. El 8 de junio sujetos desconocidos detonaron una bomba lacrimógena frente a la Facultad de Derecho, lo que encendió las alarmas del cuerpo de seguridad de la universidad.

El proceso no tomó más de cinco minutos en distintas facultades.

¿Qué errores fueron corregidos?

«Todo está controlado. En todas las facultades el proceso está siendo regulado y observado. Todo ha sido cubierto. Están llegando muchos mensajes de ucevistas que van a venir a votar», expresó Carlos Martín, presidente de la Comisión Electoral a Efecto Cocuyo.

El presidente de la Comisión Electoral aseguró que todas las facultades tenían el material completo

Facultades que durante el mes pasado registraron protestas, esta vez permanecieron sin percances. Las filas de la Facultad de Medicina volvieron a dividirse por escuela. Egresados afirmaron que duraron alrededor de cinco minutos votando.

«El proceso fue rápido, no tardé ni cinco minutos, todo está fluyendo con normalidad. La vez anterior hubo muchas irregularidades», expresó Jorge Fink, médico egresado en 2017.

Egresados indicaron que el proceso para votar fue rápido.

Tras la suspensión de las pasadas elecciones, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación enumeraron las fallas detectadas durante el evento: poca información, materiales incompletos y errores en el registro electoral fueron algunas de ellas.

Aunque la mayoría de los errores fueron subsanados en esta ocasión, algunos electores reportaron irregularidades a la hora de votar. Jacinto Quintero, administrativo jubilado de la Facultad de Medicina, con 32 años de servicio, no pudo sufragar debido a que no aparecía en la lista de votantes.

«No revisé antes, cuando fui a votar me dijeron que no podía porque no aparecía. Supongo que será para otra ocasión, porque ya no se puede impugnar», dijo Quintero, de 86 años.

Algunos testigos de mesa llegaron tarde, lo que retrasó el comienzo de los comicios.

Puntos blancos en el campus

El pasado 6 de junio, la ONG Acceso a la Justicia recordó que durante el 26 de mayo se instalaron varios «puntos blancos» en diferentes espacios del campus universitario. Se tratan de puestos controlados por simpatizantes de las planchas que reparten material impreso (popularmente conocido como «chuleta»), para persuadir de votar por determinadas opciones.

«Ese día, cerca de varias facultades aparecieron los «puntos blancos», una versión de los «puntos rojos» que el chavismo instala cerca de los centros de votación para ofrecer pagos y algunos beneficios sociales a aquellos electores que demuestren que sufragaron», expresó la organización.

La práctica es ilegal, de acuerdo con el reglamento electoral aprobado por el Consejo Universitario. Sin embargo, este 9 de junio Efecto Cocuyo pudo constatar la presencia de puntos blancos a las afueras de la Facultad de Derecho. Estos ofrecían a los electores pequeñas papeletas impresas, con los nombres de candidatos.

Se pudo constatar la presencia de puntos blancos en el campus

Estudiantes denunciaron que simpatizantes de distintas planchas insistieron en que votaran por aspirantes concretos en las facultades de Ciencias, Humanidades e Ingeniería.

Cómo fue la primera parte de la jornada

De acuerdo con el Comité de Acompañamiento Estudiantil de la Federación de Centros Universitarios (FCU-UCV), para las 2:50 p. m. el reporte de la jornada fue el siguiente:

«La mayoría de las mesas de votación continúan abiertas sin registrar incidencias, pero la participación es baja en muchas escuelas», indicó la FCU. La Facultad de Arquitectura y Urbanismo registró más de 820 votos, en la Facultad de Ciencias contabilizaron más de 500 votantes y en la Facultad de Farmacias hubo más de 400, al igual que en la Facultad de Odontología.

En la Facultad de Medicina más de 900 estudiantes ejercieron su derecho y la Escuela Razetti es la que se mantiene con mayor cantidad de electores. En la Facultad de Ingeniería más de 200 profesores acudieron a sufragar.

Más de 1.500 estudiantes han acudido a votar a la UCV.

Entre las irregularidades reportadas por la FCU, están la demora de la fila de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (Faces) por retrasos en las mesas habilitadas y el robo de un carro perteneciente a una egresada de la Facultad de Medicina. Estudiantes también denunciaron que en el núcleo de Estudios Universitarios Supervisados (EUS) de Anzoátegui, ubicado en Barcelona, se halló una caja con boletas del 26 de mayo que no fueron destruidas.

«La Subcomisión Electoral de Humanidades ordenó que se destruya el material viejo y la elección continúe con las boletas dispuestas para hoy», señaló la Federación. «En Maracay se registraron obstáculos para votar por la vestimenta de algunos electores. La Subcomisión resolvió el asunto».

El proceso terminará a las 7:00 p. m.

«Regresé este viernes a votar porque confío en esta universidad y en que podemos levantarnos las veces que sean necesarias», expresó Alicia Romero, estudiante de la Escuela de Idiomas Modernos.

Hasta la mitad de la jornada, el proceso electoral en la UCV sugería un desenlace exitoso. En esta oportunidad, las unidades logísticas instalaron sillas a las afueras de las facultades, para que la comunidad ucevista pudiese esperar con mayor comodidad, especialmente los adultos de la tercera edad.

Hasta ahora, la actividad tiene pautado culminar a las 7:00 p. m., aunque la Comisión Electoral advierte que puede extenderse si aún quedan electores en cola.

«Todas las mesas siguen abiertas, el proceso se ha llevado a cabo de manera adecuada sin ningún tipo de hecho de violencia. Tenemos una participación media», puntualizó Jesús Mendoza, presidente del FCU.