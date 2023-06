Irregularidades en las fallidas elecciones de la UCV que no deben repetirse el 9 de junio, según ONG

Este 9 de junio, la Universidad Central de Venezuela (UCV) organizará, por segunda vez este año, sus elecciones de autoridades, tras la suspensión de los comicios del 26 de mayo. Frente a ello, la ONG Acceso a la Justicia publicó una lista de irregularidades que se detectaron en el primer proceso, algunas de las cuales no deberían volver a repetirse el viernes para que la actividad pueda culminar de forma exitosa.

«Lo que no se usa, se atrofia. Las fallidas elecciones rectorales y decanales de la Universidad Central de Venezuela (UCV) han corroborado que esta máxima no solo se aplica a la medicina o al deporte, sino también a la política y, en particular, a los procesos comiciales. Los casi tres lustros que los profesores, estudiantes y egresados ucevistas han pasado sin ser convocados a las urnas se han hecho sentir», indicó la ONG este 6 de junio.

La Comisión Electoral de la universidad informó a la comunidad que los preparativos están listos, que la totalidad de las boletas se imprimieron y que, por lo menos, 22 máquinas se encuentran en funcionamiento; incluso se realizó un simulacro de la totalización de votos el pasado 5 de junio. No obstante, candidatos que asistieron al evento reportaron que este tuvo varios retrasos.

Hasta ahora, y luego de lo sucedido el 26 de mayo, la incertidumbre reina entre los ucevistas sobre cómo se llevará a cabo el proceso electoral. Acceso a la Justicia contabilizó al menos cinco irregularidades graves de las pasadas elecciones, que son enumeradas a continuación:

1️⃣ No hubo suficientes papeletas

«En este proceso —con un registro de aproximadamente 220 mil electores— se utilizaría un sistema de votación híbrido, similar al que se empleó en todo el país entre los años 1998 y 2000. Este proceso incluye una votación manual y un escrutinio y totalización automatizados, a través de lectoras ópticas», recordó la ONG.

La noche del 25 de mayo, tras fuertes lluvias, la Comisión Electoral anunció en su cuenta de Twitter que una filtración en sus oficinas obligó a trasladar las boletas de votación para que el agua no las dañara. Aseguró que el incidente no influiría de forma negativa en las elecciones.

No obstante, varias facultades no recibieron las boletas el 26 de mayo, aun cuando tenían cientos de personas en colas kilométricas. La falla en la impresión de las boletas es probablemente una de las irregularidades más graves, considerando que la comisión ya tenía estimado el total del padrón electoral.

«¿Qué pasó? En un comunicado publicado el 28 de mayo, la Comisión Electoral admitió que el proceso debió interrumpirse por fallas logísticas que se presentaron y que hicieron inviable la continuación de la elección«, apuntó Acceso a la Justicia.

2️⃣ Falta de información

«Si algo reinó durante la fallida jornada electoral fue la falta de información o la desinformación. La postergación del inicio del proceso fue anunciada por la Comisión en su cuenta de Twitter, pero no se ofrecieron explicaciones ni se ofrecieron estimados del tiempo que podría demorar solucionar los inconvenientes», denuncia la organización.

Dentro del campus de Ciudad Universitaria, los estudiantes y egresados intentaban obtener información a través de dirigentes estudiantiles, que no podían explicar con precisión los motivos del retraso en las elecciones. El largo silencio de las autoridades encargadas provocó protestas en la Facultad de Medicina y que muchos terminaran por abandonar las filas.

La Comisión Electoral explicaría, horas después, que el inicio se postergó porque «no había finalizado el embalaje para el traslado del material al sitio adonde iba a ser entregado a las subcomisiones en la UCV» , además, los cotillones estaban incompletos o presentaban errores.

3️⃣ Los «puntos blancos»

Acceso a la Justicia denunció la presencia de «puntos blancos» en diferentes espacios del campus universitario, algo que también reportaron algunos candidatos a cargos. Se trataban de puestos controlados por simpatizantes de diversas planchas que repartían material impreso (popularmente conocido como «chuleta») a los profesores, estudiantes, egresados y personal obrero para persuadirlos de votar por determinadas opciones.

«Ese día, cerca de varias facultades aparecieron los «puntos blancos», una versión de los «puntos rojos» que el chavismo instala cerca de los centros de votación para ofrecer pagos y algunos beneficios sociales a aquellos electores que demuestren que sufragaron. Esta ilegal práctica ha sido denunciada por Acceso a la Justicia y ha llamado la atención de los pocos observadores internacionales que han podido seguir las últimas votaciones registradas en el país», publicó la ONG.

Algunas de las facultades en la que se registraron estos puntos fueron las de Ciencias Jurídicas y Políticas; y de Ciencias Económicas y Sociales. «Este mecanismo viola la prohibición de hacer campaña el mismo día de las elecciones y pone en duda su transparencia», aseguró la organización.

4️⃣ Sin saber quién vota y quién no

Hay irregularidades que se registraron incluso antes de que iniciara el proceso. Una de ellas es el retraso en la publicación del padrón electoral completo por parte de la comisión.

«Las ansias de las autoridades nacionales de ampliar el padrón electoral en la UCV y en las demás casas de estudios se consiguió, aunque no sin problemas. Apenas tres días antes de la elección, el 23 de mayo, se supo quién podría sufragar y quién no, pues el padrón no se publicó con anticipación suficiente»; denunció la ONG.

Agregó que la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) establece claramente que el registro electoral se debe publicar con antelación a los comicios para permitir corregir errores y que los electores puedan impugnar:

«El registro electoral definitivo debió haber sido publicado el 15 de mayo, pero en la comunicación que dirigió la Comisión a la rectora Cecilia García Arocha reveló que el lunes 15 de mayo se presentó una «contingencia» que produjo la pérdida de la información, debido a los errores cometidos por el personal de apoyo contratado por la Comisión Electoral para verificar toda la data de los registros electorales«.

5️⃣ Reglas de dudosa legalidad

Finalmente, ONG indicó que el reglamento transitorio regulado por el Consejo Universitario el 20 de julio del año pasado acepta las condiciones del chavismo, lo que marcó la primera irregularidad del proceso en sí. La organización también tildó a esta normativa de «cuestionable».

«Las dudas en relación con los comicios comenzaron antes de ser convocados, con la aprobación de las normas que los regularían. El reglamento transitorio que el Consejo Universitario sancionó el 20 de julio de 2022 incluye buena parte de las condiciones que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le impuso a la casa de estudios, sobre todo en lo referente a quién podría participar y cómo deberían distribuirse los votos», apuntó.

Recordó que la Constitución del país, en su artículo 109, reconocer la autonomía universitaria como principio y reitera que son los docentes, estudiantes y egresados los que pueden participar en las elecciones de las universidades públicas. No obstante, con la publicación de Ley Orgánica de Educación de 2009, el Tribunal Supremo de Justicia ha intentado cambiar las normas.

Así, el reglamento electoral ucevista amplía el registro electoral e incluye a empleados administrativos y personal obrero, que representan el 10 % del voto profesoral, explicó la organización.

«La fallida jornada electoral en la UCV es una campanada de advertencia. Por un lado, parece confirmar aquello de que «árbol que nace torcido sus ramas nunca endereza». Un proceso que nació de unas normas cuestionadas parece estar destinado a provocar unos resultados cuestionados», puntualizó.

Con información de Acceso a la Justicia