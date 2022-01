¿Puede un venezolano entrar al país con el pasaporte vencido?

La última entrevista ofrecida por Gustavo Vizcaíno, director general del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), a un medio de comunicación radial nacional, ha dejado más incógnitas que respuestas. Ahora, la pregunta del millón de dólares entre cientos de personas preocupadas es: ¿puede un venezolano con doble nacionalidad entrar en su propio país con el pasaporte vencido?

Varios venezolanos aseguran, a través de las redes sociales y también estando en las oficinas del Saime, haberse quedado varados luego de que Vizcaíno informara el pasado 14 de enero que aquellos que cuenten con doble nacionalidad ahora deben tener el pasaporte de Venezuela vigente para poder viajar.

En una entrevista para el programa Dos más Dos del Circuito Éxitos, el director afirmó que los venezolanos y venezolanas que posean otra nacionalidad «deberán hacer uso de la nacionalidad venezolana para su ingreso, permanencia y salida del territorio nacional», según el artículo 7 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía.

«Es decir, están obligados a tener pasaporte venezolano vigente», explicó.

El comentario creó confusión entre los ciudadanos que tienen una segunda nacionalidad e, incluso, entre aquellos que tienen solo una. Algunos se preguntan si les negarán el ingreso o serán deportados de Venezuela en cuanto pisen el aeropuerto. Si bien Vizcaíno no lo especificó, expertos legales y funcionarios del Saime coinciden en que todo venezolano está en su derecho de ingresar al país con su cédula de identidad, aún si tiene el pasaporte vencido.

«Si es venezolano no importa si tiene dos nacionalidades. La Constitución establece el derecho al libre tránsito que incluye el derecho de entrar y salir del propio país. Y eso también está establecido en convenios internacionales. En otras palabras, el venezolano sí puede entrar con el pasaporte vencido», expresó Ligia Bolívar, fundadora del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab).

Sr. @pedroALMARE tengo una pregunta por demás una angustia. Voy de regreso definitivo a Venezuela por copa airlines con mi pasaporte venezolano vencido (no tengo otra nacionalidad) ¿Voy a tener problemas para ingresar a mi propio país? Gracias — Karl Ghosn (@Andpersonve) January 18, 2022

Tengo derecho a entrar con mi pasaporte vencido a mi país, por favor podrían aclarar ese tema que esta generando tantas dudas? Se que no puedo salir con el pasaporte vencido, pero entrar a mi país es mi derecho. — Nacary (@nacaryg) January 18, 2022

El artículo 50 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela indica que: «Toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional, cambiar de domicilio y residencia, ausentarse de la República y volver, trasladar sus bienes y pertenencias en el país, traer sus bienes al país o sacarlos, sin más limitaciones que las establecidas por la ley».

«En ningún momento se le puede negar la entrada: el venezolano puede ingresar con su cédula de identidad. Es más, cuando los venezolanos pierden el pasaporte en el exterior, el consulado venezolano les puede dar un documento que les permite viajar con un único destino a Venezuela», apuntó el abogado Iván Villamizar, socio y director de Monasterio Villamizar & Asociados, a Efecto Cocuyo.

Villamizar aclaró que lo que la norma dispone es que los venezolanos con doble nacionalidad tienen que identificarse dentro del país con la venezolana. Citando textualmente el artículo 7 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía: «Los venezolanos y venezolanas que posean otra nacionalidad deberán hacer uso de la nacionalidad venezolana para su ingreso, permanencia y salida del territorio de la República, debiendo identificarse como tales en todos los actos civiles y políticos».

Así mismo, vale la pena recordar que, según el artículo 11 de la misma ley, son documentos probatorios de la nacionalidad venezolana: la partida de nacimiento, la cédula de identidad y el pasaporte.

«No se le debe negar a un venezolano el derecho de retornar a su propio lugar de origen, tenga o no tenga una segunda nacionalidad. Basta con que presentes la cédula y el otro documento con la fecha vencida. Ahora, lo que no vas a poder es salir hasta que lo renueves», dijo un funcionario del Saime, que no quiso ser identificado.

Los venezolanos con doble nacionalidad, podían salir del país, con el trámite iniciado. El Saime ya no lo permite, no lo anunció a tiempo y mucha gente quedó varada. Quienes solicitan sus citas en el extranjero tienen q esperar largos meses, para q las asignen. No pueden venir. — Maria Gabriela Escovar (@escovargabriela) January 17, 2022

Varados en Venezuela

Durante la temporada decembrina, el Saime permitió que los venezolanos con doble nacionalidad pudiesen salir del país utilizando el segundo pasaporte. Sin embargo, esta medida fue eliminada en enero de 2022, recordó Gustavo Vizcaíno.

«Vista la pandemia en 2021, el Saime hizo una flexibilización en ese procedimiento e indicamos que todo venezolano que tuviera doble nacionalidad debía tramitar su cita correspondiente al pasaporte, bien sea aquí o en el exterior, y posteriormente debía reseñarse: presentar el boleto aéreo, su respectiva solicitud, presentar el pasaporte de la otra nacionalidad y el pasaporte venezolano vencido. Pero ya comenzamos el año 2022 y retomamos la norma», apuntó Vizcaíno.

Hola hay una nueva resolución de Saime que entró en vigor el 15/01/2022 que aunque posean el pasaporte de otra nacionalidad podrán entrar con el pasaporte venezolano vencido, pero deberán salir con el venezolano vigente. La autorización de viaje que se emitía ya no es aceptada — Alejandra Novoa (@Azalej) January 18, 2022

Eso quiere decir que aquellos venezolanos que entraron al país sin el pasaporte vigente, no van a poder salir hasta que lo renueven u obtengan una prórroga dentro del territorio nacional.

Respecto a ello, decenas de connacionales se quejan en redes sociales y expresan que se han quedado varados en el país, mientras resuelven el trámite.

Pasaportes retenidos

Este 18 de enero, Efecto Cocuyo realizó un recorrido en tres oficinas del Saime en Caracas. Mientras en Las Mercedes y Los Ruices, al este caraqueño, trabajan por número de cédula, la sede del organismo, ubicada en la avenida Baralt del centro de Caracas, permanecerá cerrada esta semana, informaron sus trabajadores.

«Se debe a que nosotros mantenemos el esquema de trabajo 7+7, porque aquí se recibe mucha gente. Atenderemos al público el próximo lunes 24 de enero. Los otros Saime sí están trabajando por número de cédula», indicó una funcionaria.

Las puertas cerradas retrasan los planes de Valentina Rojas y Alex Castillo, que viajaron desde Perú e ingresaron a Venezuela el 4 de enero, con su hijo de tres años. Ese martes, funcionarios del aeropuerto les retuvieron los pasaportes y los enviaron a la sede del ente de identificación. Hasta ahora no se los han devuelto.

«Mi hijo es peruano, porque nació allá. Y nos explicaron que necesitaba visa para entrar. Pero resulta que él tiene doble nacionalidad, porque nosotros, sus papás, somos venezolanos. Nos dijeron que nada más por eso teníamos que pagar una multa de un petro en el momento. Porque no hemos registrado al niño como venezolano», contó Valentina a Efecto Cocuyo.

Denunció también los malos tratos de los que fue víctima en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, el principal del país.

«Como no teníamos para pagarlo en el momento (porque de paso tenía que ser en tarjeta y nosotros no tenemos tarjetas de banco venezolanas) la mujer que nos atendió no nos dejó resolver. Yo ni siquiera sabía cuánto era un petro: llevo cinco años fuera del país. Ella se puso altanera con mi esposo, discutieron, nos dijo que éramos ‘unos inmigrantes de mierda’ y nos hizo una citación. Dijo que nos entregarían nuestros pasaportes aquí en la sede», detalló Rojas.

Desde Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) expresan preocupación por este tipo de sanciones, de las que no tienen antecedentes.

«En todo caso no hay ningún tipo de infracción civil por la no presentación del niño. Y no es que no está presentado, sino que el niño tiene otra nacionalidad. Creo que la dificultad en estos casos es desinformación, procedimientos poco claros y no uniformes, donde los niños no han sido prioridad en políticas públicas de identidad», indicó Carlos Trapani, abogado y coordinador general de Cecodap.

Los pasaportes de Rojas y Castillo están vencidos. Sin embargo, su situación contradice a lo explicado por Vizcaíno el 14 de enero a Unión Radio. El director habría asegurado que los padres venezolanos pueden entrar con sus hijos nacidos en el exterior sin problemas, mientras estos muestren el pasaporte de su otra nacionalidad.

No obstante, Vizcaíno también aclaró que a los niños no se les permitirá viajar fuera del país mientras no tengan un pasaporte venezolano. Así que recomendó a las parejas en el exterior registrar la partida de nacimiento de los menores e iniciar los trámites.

«Si usted requiere viajar a Venezuela no hay impedimento alguno. Usted puede hacer su viaje incluso con el pasaporte vencido y el niño puede entrar. Solo que, para salir deberá presentar el pasaporte venezolano porque el niño se considera venezolano ya que sus padres son venezolanos. Debe entonces hacer el registro civil», puntualizó el funcionario.

Según el artículo 392 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopna): «Niños, niñas y adolescentes pueden viajar fuera del país acompañados por ambos padres o por uno sólo de ellos, pero con autorización del otro expedida en documento autenticado o cuando tienen un solo representante legal y viajen en compañía de éste».

Valentina Rojas y Alex Castillo esperan poder salir de Venezuela, debido que están residenciados en Perú y mantiene sus empleos en ese país latinoamericano. Temen quedarse varados en Caracas, especialmente luego de haber pasado 15 días sin recibir respuesta a su caso.