ONG dice que no se puede invisibilizar desaparición de 7 personas en Barinas

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón aseguró en sus redes sociales que hacía acompañamiento a los familiares de dos de las siete personas que denuncian como desaparecidas en el estado Barinas.

Se referieron a los familiares de Isaura Villamizar y Junior Rivas, de quienes se desconoce su paradero, tras su detención el pasado fin de semana en la entidad de los llanos occidentales venezolanos.

«La desaparición de siete personas en el estado Barinas no puede ser invisibilizada ni tratada con silencio institucional», dijo la organización no gubernamental en sus redes sociales.

Los arrestos del exalcalde de Barinas, José Luis Machín, así como de otros dirigentes de Primero Justicia: la profesora Isaura Villamizar, los ingenieros Miguel Jorge Álvarez y José Osorio (este último expresidente del Colegio de Ingenieros de Barinas), y Junior Rivas, dirigente juvenil de la organización política opositora, fue reportada por familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos.

ONG exige liberación de 7 detenidos en Barinas

Justicia, Encuentro y Perdón demandó respuesta de las autoridades estatales ante estas detenciones que se produjeron sin orden judicial, pero que además conlleva a una «desaparición forzada» de los arrestados por cuanto los organismos de seguridad no informan de su paradero.

«Exhortamos a las autoridades información inmediata sobre ellos y su liberación, en resguardo de sus derechos y de la verdad que reclaman sus familias. Acompañamos a las familias en este momento de angustia y reafirmamos nuestro compromiso de seguir visibilizando su caso, denunciando cualquier irregularidad y exigiendo verdad, justicia y garantías de no repetición».

Machín fue alcalde de la capital barinesa, entre los años 2013 y 2017, el sexto mandatario municipal de la región cuna del fallecido Hugo Chávez y donde su familia mantuvo el dominio político por más de 20 años hasta 2021 cuando perdieron las regionales a manos del opositor Sergio Garrido.

Es sociólogo de profesión, además de conductor de un programa de radio en el que recibía denuncias de las comunidades. Su aprehensión, narraron sus allegados, se produjo en el municipio Sosa.

Este lunes se reportó también la detención de dos dirigentes de Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado, en el estado Mérida. Se trata de los coordinadores de comunicación y organización, Yones Molina y Jesús Castillo.