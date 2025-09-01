Vente Venezuela denunció la detención de dos de sus dirigentes en el estado Mérida, Yones Molina y Jesús Castillo, que se registró este domingo 31 de agosto de 2025, hecho al que tildan de secuestro, pues a ambos líderes estudiantiles los interceptaron un grupo de civiles armados en circunstancias aún no esclarecidas.

Según información del partido dirigido por María Corina Machado, Molina es coordinador de Comunicaciones de Vente Venezuela en Mérida, así como un joven deportista y comunicador «comprometido con la visibilización de los presos políticos y la defensa de los derechos humanos».

Yones Molina fue secuestrado por el régimen ayer, domingo 31 de agosto!



Yones es nuestro Coordinador de Comunicaciones de Vente Mérida, un joven súper trabajador, valiente, comprometido con la Libertad de Venezuela, querido por todos y miembro de nuestra organización desde que… https://t.co/Orf6JtG5o3 pic.twitter.com/XXMbdx3XaP — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) September 1, 2025

Por su parte, Jesús Castillo, coordinador de Organización y economista egresado de la Universidad de Los Andes, se ha destacado por su trabajo en la formación de liderazgos ciudadanos para la reconstrucción democrática de Venezuela.

«Ambos son figuras clave en la lucha por la libertad y la democracia, y su secuestro representa un ataque directo a la esperanza de un país que clama por cambio», dice un comunicado del partido.

Jesús Castillo, nuestro Coordinador de Organización de Vente Mérida, fue secuestrado ayer por el régimen de Nicolás Maduro.



Jesús es un ser humano excepcional, un economista brillante, que va ser parte del gran equipo que pondrá a valer, en poco tiempo, la economía venezolana!… https://t.co/Q2LXegf6pe pic.twitter.com/nEeEkkrnxf — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) September 1, 2025

Machado denuncia más represión

María Corina Machado expresó en redes sociales su rechazo a la acción y aseguró que con esa acción «el régimen pretende tapar con represión su propio miedo».

“Yones y Jesús son dos venezolanos excepcionales, valientes y comprometidos con la libertad. Este acto cobarde del régimen no nos detendrá. Exigimos su liberación inmediata y hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional para que no permanezca silente ante esta violación flagrante de los derechos humanos”, dijo.

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela responsabiliza directamente al Gobierno de Nicolás Maduro por la integridad física y psicológica de Molina y Castillo, exigiendo información inmediata sobre su paradero y su liberación sin condiciones.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido comunicado alguno sobre estos hechos.