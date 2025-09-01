Familiares y organizaciones de derechos humanos denunciaron la desaparición forzada del exalcalde del municipio Barinas, José Luis Machín Machín, junto a cuatro activistas opositores.

El hecho, que ocurrió la madrugada del 30 de agosto en el municipio Sosa, Barinas, generó una ola de indignación y llamados urgentes a las autoridades para que revelen el paradero de los detenidos.

Lucía Delgado, esposa de Machín, denunció en un video que se difundió en redes sociales que en medio de la familia existe angustia e incertidumbre por desconocer tanto el por qué detuvieron al político así como su paradero.

FE DE VIDA | 📹 | #1Sept | Lucía Delgado, esposa del ex alcalde del Municipio Barinas, pide una fe de vida de su esposo y demás acompañantes, quienes se encuentran desaparecidos desde el #30Ago, cuando regresaban de una actividad humanitaria. #DondeEstan #NoMasDesaparecidos pic.twitter.com/lBtQ3YakqH — Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales (@LibertadLuchSoc) September 1, 2025

«Mi esposo y sus compañeros estaban cumpliendo labores humanitarias en zonas afectadas por las lluvias, ayudando a familias damnificadas. Regresaban de una reunión en Ciudad de Nutrias cuando los interceptó una camioneta sin placas, presuntamente de organismos de seguridad del Estado», relató Delgado.

En el Sebin niegan tener preso a Machín

Junto a su hija, la mujer ya recorrió sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Barinas y Caracas, pero hasta ahora sigue sin recibir confirmación oficial de las autoridades sobre si mantienen preso al exalcalde de Barinas.

Los desaparecidos, todos del partido opositor Primero Justicia, incluyen a la profesora Isaura Villamizar, los ingenieros Miguel Jorge Álvarez y José Osorio (este último expresidente del Colegio de Ingenieros de Barinas), y Junior Rivas, dirigente juvenil de la organización que hace vida en la Plataforma Unitaria Democrática.

Cómo fue la detención

Según testimonios de allegados, el grupo participaba en un taller de formación social y actividades comunitarias en el municipio Sosa cuando los detuvieron arbitrariamente.

«No eran terroristas ni conspiradores; eran personas dedicadas al servicio a la comunidad, especialmente en medio de los desastres naturales que azotan la región», enfatizó un amigo cercano que prefirió el anonimato por temor a represalias.

José Luis Machín, sociólogo de 60 años, profesor universitario y locutor radial, con más de tres décadas de trayectoria política en Barinas, es una figura emblemática de la oposición en el estado cuna del chavismo.

Lo eligieron alcalde del municipio Barinas entre 2014 y 2018 por la Mesa de la Unidad Democrática, aunque Machín desde entonces mantuvo un perfil bajo pero activo desde entonces, a través de su programa radial «Dialogando con los vecinos», en el que aborda temas locales como la crisis humanitaria y la necesidad de unidad democrática.

Su detención se enmarca en lo que organizaciones como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) describen como «una nueva ola de persecución política» en Barinas, donde otros exalcaldes y líderes opositores reportaron hostigamiento, allanamientos y órdenes de captura en las últimas semanas.

El Clippve emitió un comunicado oficial este domingo, en el que dijo que la detención de Machín es una «desaparición forzada», un crimen de lesa humanidad prohibido por la Constitución venezolana y tratados internacionales como la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas y el Estatuto de Roma.