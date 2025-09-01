Voluntad Popular denuncia traslado a paradero desconocido de Roland Carreño y Freddy Superlano

El partido político opositor Voluntad Popular denunció a que a los dirigentes Roland Carreño y Freddy Superlano, quienes tenían más de un año encarcelados en el Sebin, fueron trasladados de la sede de El Helicoide de la policía política venezolana a «paradero desconocido».

«Desde Voluntad Popular denunciamos con profunda preocupación que nuestros hermanos de lucha, Roland Carreño y Freddy Superlano, presos políticos del narcoestado venezolano, han sido trasladados a paradero desconocido», dijeron este lunes 1 de septiembre en su cuenta de la red social X.

Añadieron que de forma extraoficial obtuvieron información de que los sacaron en una camioneta del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el domingo 31 de agosto. Iban vestidos con bragas color amarillo y azul, respectivamente. En principio se creyó que los llevarían a tribunales, pero no saben qué ocurrió con ellos.

«Alertamos que este patrón de desapariciones forzadas es un método criminal del régimen de Nicolás Maduro para aumentar la persecución política y la tortura psicológica contra nuestros líderes y sus familias», añadieron.

Detenciones en Barinas y Mérida

La denuncia se produce después de que el fin de semana se reportó la detención de dirigentes políticos en los estados Barinas y Mérida. En la entidad llanera arrestaron al exalcalde de Barinas, Luis Machín, junto a otros miembros de Primero Justicia: ña profesora Isaura Villamizar, los ingenieros Miguel Jorge Álvarez y José Osorio (este último expresidente del Colegio de Ingenieros de Barinas), y Junior Rivas, dirigente juvenil de la organización opositora.

Mientras que el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado, reportó la desaparición de su coordinadores de comunicaciones y de organización en Mérida, Yones Molina y Jesús Castillo.

Voluntad Popular añadió su exigencia de «una fe de vida de Roland Carreño y Freddy Superlano, su inmediata liberación, pues nunca debieron estar presos y que cese la política de odio y persecución contra quienes luchamos por una Venezuela libre».

También pidieron el apoyo de la comunidad internacional, a quienes demandaron pronunciarse ante un nuevo atropello a los derechos humanos contra Carreño y Superlano.