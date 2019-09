Médicos venezolanos afirman que darán lo mejor de sí en Perú - Efecto Cocuyo

Yeisson Rivero trabaja todo el día en una empresa de ambulancias. Antes de graduarse como médico cirujano de la Universidad de Oriente (UDO), en diciembre de 2018, ya tenía casi todos sus papeles listos para salir de Venezuela.

Al igual que muchos de sus compañeros, solo esperaba su título para emigrar. Dos meses después de tenerlo en sus manos y apostillarlo, se mudó a Perú. Seis meses después de llegar, consiguió el primer lugar en el Examen Nacional de Medicina de Perú (Enam).

“Fue un examen de 200 preguntas. Uno entra dos horas y responde cien preguntas, descansa media hora, y vuelve dos horas a responder las otras cien preguntas”, dijo Yeisson, oriundo de Pampatar, Margarita, estado Nueva Esparta.

Todo médico que quiera trabajar en Perú debe colegiarse. Para ello, debe revalidar el título ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu). Ejercer en centros privados requiere de la presentación del Examen de Suficiencia Profesional del Colegio Médico del Perú, pero para el sector público y para estudios de posgrado hay que hacer el Servicio Rural Urbano-Marginal en Salud, lo que en Venezuela se conoce como el rural. Para hacer el rural, hay que aprobar el Enam.

En el segundo puesto del Enam, justo debajo de Yeisson, quedó Ricardo Castro, médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela (UCV), egresado en diciembre de 2017. Luego de trabajar cinco meses en Caracas, la ciudad en la que siempre vivió, decidió irse a Perú con solo 600 dólares. Ricardo estudió entre tres y cuatro horas diarias durante casi tres meses antes de presentar el examen.

“Estudiaba bastante pero nunca me esperé que pasara esto. Yo solo quería salir bien. Cuando fui a buscar mi resultado (25 de agosto) me dijeron que quedé de segundo”, contó.

Ricardo, de 26 años, trabaja como médico asistente del servicio de Neurocirugía de la Clínica Ricardo Palma de Perú. Desde que se conocieron los resultados del examen, tanto él como Yeisson han recibido numerosos mensajes con felicitaciones de todo el mundo, un hecho que a ambos los llena de emoción.

“Más allá de que salga mi nombre, el simple hecho que sea un venezolano en el extranjero, y especialmente acá, es increíble. El mensaje que me envían es básicamente el mismo: ‘no te conozco, pero me alegraste el día. Eres un orgullo’”, dijo Yeisson.

El examen en el que los dos médicos venezolanos obtuvieron los primeros lugares es presentado tanto por peruanos como por extranjeros. “En mi aula éramos 25 personas. De esos 25, 24 éramos venezolanos. Pero había otras aulas con venezolanos también”, agregó Ricardo.

Yeisson agradece cada día el apoyo de su familia. Ahora desea hacer un posgrado en Cirugía Cardiotorácica. Ricardo buscará hacer el rural en otra comunidad de Perú.

“No me esperaba nada de esto y me siento muy bien, pero es un examen más. Un examen no demuestra quién eres, sino que te esforzaste por eso y que tienes que seguir esforzándote por todo. Ahora por esto tenemos que seguir trabajando, dando lo mejor de nosotros”, expresó Ricardo.