Línea 2 del Metro de Caracas presenta falla entre Zoológico y Antímano este #27Abr

La cuenta Metro Comunidad informa de fallas en el servicio eléctrico en la Línea 2 del Metro de Caracas, este 27 de abril, lo que ha generado la implementación de rutas de contingencia entre las estaciones Zoológico, Antímano y Las Adjuntas.

La Línea 2, conformada por Las Adjuntas – Zoológico – El Silencio, cuenta con 38,4 kilómetros de longitud y transporta cerca de 300 mil pasajeros al día.

En horas de la mañana descarga un alto flujo de usuarios, provenientes del Metro de los Teques, que usan la transferencia de Las Adjuntas para hacer conexiones con Caracas, por lo que un desperfecto en ese tramo aumenta el colapso.

De hecho, Metro Los Teques solo estaba prestando servicio entre las estaciones Ayacucho e Independencia, también por una falla en la alimentación de energía. Así que el retraso fue fuerte.

Motivado a una falla eléctrica en Ccs que afectó la estación Adjuntas, el servicio comercial se encuentra restringido hasta la estación Ayacucho. Ofrecemos disculpas a nuestros usuarios por los inconvenientes causados. #MetroLtenosedetiene pic.twitter.com/vW1fKh6XIz — Metro Los Teques (@MetroLTe) April 27, 2022

Sin comunicación

En la Línea 2, de acuerdo a la Asociación Civil Metro Comunidad, ocurrió un problema de alimentación de energía eléctrica entre las estaciones Zoológico-Las Adjuntas (ZOO/AJU) hasta Mamera (MAM).

ATENCIÓN LÍNEA 2 III:

En este momento hay dos "Rutas de Contingencia", con unidades de Metrobús, una entre Zoológico (ZOO) y Antímano (ANT) y otra entre Las Adjuntas (AJU) y ANT por una falla en el "Sistema de Transmisión de…#27Abr @metroinforme @TraffiCARACAS_ #MetroDeCaracas https://t.co/znRTjLv6tu — MetroComunidad (@metrocomunidad) April 27, 2022

Por tal motivo, se suspendió el paso de trenes entre ZOO/AJU y MAM, y quedaron pocas unidades entre Antímano, Silencio y Zona Rental.

Para las 8:00 a.m. se había habilitado dos rutas contingencia, con unidades de Metrobús, una entre Zoológico (ZOO) y Antímano (ANT) y otra entre Las Adjuntas (AJU) y ANT.

Los voceros de Metro Comunidad explicaron que la falla en el Sistema de Transmisión de datos produce pérdida de visión y control por parte de Centro de Control de Operaciones (CCO) de las Zonas de Maniobras (ZM), dificultades en las comunicaciones y la electrificación. Es decir, que en ese tramo el CCO perdió el control y la visión de la Línea.

«Y no había persona suficiente para tomar control en sitio de las subestaciones eléctricas de tracción ni para tomar los Paneles de Control Local ( panel de comando de una Zona de Maniobra), no tienen ubicación de los trenes ni comunicación con ellos, no pueden hacer las rutas de los trenes ni mover los cambiavías», explicó la organización.

La compañía a cargo del sistema de transporte masivo, Metro de Caracas, para el momento de la publicación de la nota, no había hecho un reporte oficial sobre el evento.

#BuenosDías 🚇 Desde @metro_caracas les deseamos un feliz #Miércoles.



Le recordamos a nuestro pueblo usuario el uso correcto del tapabocas durante su recorrido y permanencia en el Sistema#TuDestinoEsElNuestro#PorAmorAlMetro ❤ pic.twitter.com/MOHAswSJmp — Metro de Caracas (@metro_caracas) April 27, 2022

