Guaidó tomará "acciones" sobre su equipo de seguridad tras agresión a periodistas - Efecto Cocuyo

Periodistas, reporteros gráficos y camarógrafos denunciaron que este sábado, 31 de agosto, que fueron agredidos física y verbalmente por el equipo de seguridad de Juan Guaidó, mientras el Jefe de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela hacía un recorrido por el Mercado Libre de Maracay.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) precisó que Mónica Goitía, del diario El Siglo; Carmen Elisa Pecorelli, de Te lo cuento News; Glenn Requena, de El Periodiquito y Marynes Matos, de la Televisora Regional de Venezuela (TRV), “recibieron fuertes golpes y empujones por parte de los miembros de la seguridad presidencial”.

Sin embargo, el Colegio Nacional de Periodistas informó posteriormente mediante sus redes sociales que el Presidente encargado tomaría acciones para evitar los “excesos” que su equipo de seguridad haya cometido contra los reporteros que cubren sus actividades.

#31Agos . #Hoy Presidente (e) Juan Guaidó informó se tomarán las acciones necesarias para evitar excesos por parte de su equipo de seguridad, quiénes hoy agredieron a colegas periodistas durante recorrido en #Maracay — CNP Caracas (@CNPCaracas) August 31, 2019

Esta no es la primera vez que el gremio reporta inconvenientes con los escoltas del líder político durante sus actos públicos. “No vas a tomar más fotos porque no me da la gana”, le dijo uno de sus escoltas a la periodistas Carmen Elisa Pecorelli este sábado.

DENUNCIAN #Reporteros y #periodistas de #Aragua son agredidos por escoltas de @jguaido



Basta de maltrato, lo repudio. Los chavistas lo hacen y se aborrece, ese acto lo considero un golpe a la libertad de expresión,información y contra la democracia#NoMasGolpesAlaPrensa — judith Valderrama (@juditvalderrama) August 31, 2019

Tras conocer los reclamos, Guaidó dijo durante un acto en la capital del estado Aragua que tomaría los correctivos para que no se repitiera la situación. “La libertad de prensa y la libertad de expresión son pilares fundamentales en este momento”, expresó.

Operación Libertad

El activista del partido Voluntad Popular (VP) visitó Maracay como parte de las actividades de la Operación Libertad, que tiene como objetivo lograr el “cese de la usurpación” en el poder de Nicolás Maduro. Durante este gira también ha presentado en distintos rincones del territorio el contenido del llamado Plan País.

Este fin de semana también llamó a sus compañeros de lucha a movilizar a los ciudadanos para continuar trabajando por un cambio político desde las calles.

Durante este sábado Guaidó participó en una Gran Asamblea del partido Acción Democrática (AD), en el Colegio de Médicos de Aragua, donde también estuvo presente el Secretario General de la organización y diputado de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup.