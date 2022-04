Embarazo en adolescentes en Venezuela es una crisis fomentada por el Estado, alertan expertas

El embarazo en adolescentes en Venezuela sigue siendo una crisis grave en 2022, que está fomentada por las políticas maternalistas del Estado, alertaron expertas en salud sexual y reproductiva este 21 de abril, en una rueda de prensa organizada por el Observatorio Social Humanitario.

Venezuela es la tercera nación con mayor tasa de embarazos tempranos en el continente, con 95 nacimientos por cada mil adolescentes entre 15 y 19 años, según el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas. El observatorio recordó que en 2020 el mandatario Nicolás Maduro insistió en que todas las mujeres debían tener seis hijos, en un acto público: «¡A parir, pues, a parir! Que crezca la patria», dijo.

«El Estado no debe decirles a las mujeres qué hacer con su vida sexual y reproductiva, eso va en contra de sus derechos a decidir. El embarazo adolescente es un problema: eso es un consenso mundial. (…) cuando los hijos no son deseados ni planificados eso incide en su vida emocional y psicológica de manera muy negativa», expresó Mercedes Muñoz, educadora, psicoterapeuta y directora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa).

"Nos enseñan desde muy pequeñas que la maternidad es nuestro destino. Hay factores socioculturales e históricos que condicionan hoy a las niñas, adolescentes y mujeres" Mercedes Muñoz – AVESA pic.twitter.com/ZJLhEZAFAT — Observatorio Social Humanitario (@ObservatorioSH_) April 21, 2022

Muñoz señaló que la escasez de de anticonceptivos, el limitado acceso a la información, la estructura machista de las instituciones y, en general, la postura de la sociedad inciden en el aumento de los embarazos en jóvenes. La situación se ha agudizado por la falta de oportunidades provocada por la crisis humanitaria.

«Aprendemos desde pequeñas que lo más importante es ser madre, y cuando no hay otras oportunidades (no hay trabajo, no hay escuela o cómo moverse), entonces ese destino se sitúa en primer lugar», puntualizó la educadora.

Sin planificación

Mercedes Muñoz aseguró que en Venezuela la educación sexual está llena de tabúes y que todavía persiste la falsa premisa de que los adolescentes no tienen o no deberían tener vida sexual activa. Aunado a ello, el Estado voltea la vista a un problema que es cada año más visible, lo que también impacta de forma negativa en los índices de mortalidad materna.

«En la adolescencia, las dificultades relacionadas con la atención del embarazos son serias. El Estado debe hacerse cargo de que las mujeres no se mueran por parir, en especial las adolescentes: es algo lógico. Los índices de mortalidad materna y embarazo adolescente siempre han sido altos en este país y el Estado lo reconoce como un problema, pero no lo ha logrado solucionar», comentó Muñoz.

Afirmó que la falta de cifras oficiales dificulta la labor de establecer soluciones. Por otro lado, indicó que la sociedad suele atribuir solo la responsabilidad del embarazo a la joven y poco se pregunta por el padre, por los que ellas suelen quedarse solas en situaciones vulnerables.

«Tenemos que entender que la sexualidad y la reproducción son temas de orden público. La premisa es educación sexual para decidir, métodos anticonceptivos para no embarazarse y aborto seguro para no morir. Tienen que haber políticas publicas sostenibles y estables», dijo.

De acuerdo con Avesa, en 2021 nueve de cada diez mujeres, entre los 15 y los 59 años, no pudieron planificar sus embarazos en Venezuela.

Venezuela al final de la lista de educación sexual

Nelmary Díaz, gerente de programas de Plafam, explicó que no solo es necesario brindar educación e información oportuna a los adolescentes, sino también el acceso a ellas en centros de salud. En esta materia, Venezuela se encuentra abajo en la lista de países en Latinoamérica.

«Los adolescentes son tomadores de decisiones y hay que reconocer esto. En Plafam nos hemos encontrado chicas de hasta 12 años embarazadas», dijo Díaz.

Reiteró que, según el artículo 50 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (Lopna): «Todos los niños y adolescentes tienen derecho a ser informados y educados, de acuerdo a su desarrollo, en salud sexual y reproductiva para una conducta sexual y una maternidad y paternidad responsable, sana, voluntaria y sin riesgos».

Al poco acceso a la información se le une la escasez de anticonceptivos, que para febrero de 2022 era del 62,6 % en todo el territorio nacional, de acuerdo con datos de la organización Convite.

«No hay variedad de métodos anticonceptivos en Venezuela. No solo en Caracas, en el interior del país es más grave. Más del 54 % de las personas que han acudido a nuestros centros son jóvenes adolescentes sobre todo buscando métodos anticonceptivos», expresó Díaz.

El discurso necesario sobre el aborto

Venus Faddoul, abogada, comunicadora y vocera de la organización 100 % estrógeno afirmó que el estado Venezolano tienen una estructura machista y que la influencia de las iglesias o religiones en el poder pone en jaque los derechos que ya se han alcanzado.

Mencionó que el aborto es un derecho humano y que ya se legalizó en varios países de América Latina, mientras que Venezuela sigue estando atrasada en este tema.

«El Estado venezolano es un Estado de estructura patriarcal y misógina, que se ve evidenciada cuando acudimos a las instituciones. Una muchacha de 14 o 15 años que vaya a parir en contexto humanitario está condenada a la pobreza», aseguró.

Recordó el caso de Vanessa Rosales, la activista detenida en octubre de 2020 por asistir a una adolescente de 13 años en una labor de aborto, luego de que la menor de edad fuese violada y embarazada por su agresor.

«Este país te dice que si te violan e interrumpes el embarazo vas presa. Y posiblemente el violador no», expresó. Comentó que para comenzar a registrar cambios en el panorama, es indispensable derrumbar las estructuras misóginas de la sociedad venezolana.

«Mientras las mujeres en este país en diciembre sean la Virgen María y en Carnaval sean las reinas, mientras cosifiquemos a la mujer, los embarazos en adolescentes en Venezuela van a continuar», puntualizó Faddoul.