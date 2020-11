“Distribución de gas en sectores afectados por lluvias será gratuito”, dice Bernal

El dirigente político Freddy Bernal prometió este viernes, 13 de noviembre, que el servicio de gas doméstico será gratuito para las zonas que se encuentran en contingencia en los distintos municipios del estado Táchira, producto de las fuertes lluvias y anegaciones que se han registrado en las últimas horas.

Durante la transmisión de su programa radial, el llamado protector del estado Táchira dijo que en el municipio Junín ya tienen tres sectores identificados donde se brindará el servicio del carburante, y entre los municipios San Cristóbal y Cárdenas contabilizan ochos zonas afectadas.

Bernal reiteró que solo se va a despachar gratuitamente el gas a las familias afectadas por las inundaciones. Con respecto a los despachos habituales, se seguirá cobrando el servicio como se venía realizando anteriormente. “Solo serán exonerados los afectados por las tragedias”.

Las ONG están entregando kits de supervivencia

El protector del estado Táchira destacó que la Unicef, Acnur y ONU están colaborando con la entrega de kits de supervivencia a las familias afectadas, además informó que La Cruz Roja, Médicos sin Fronteras y otras organizaciones también están interesadas en brindar su apoyo.

Indicó que en los próximos 15 días llegarán los materiales y recursos de construcción para ejecutar las jornadas trabajo en los municipios afectados. Adelantó que en Rubio ya existe un plan de vivienda “una respuesta efectiva a quienes tuvieron pérdida total”.

Con respecto a la construcción de las viviendas, explicó que se desarrollará en dos modalidades. Quienes puedan hacer sus propios trabajos se les suministrará el material, mientras que los que no cuenten con ayuda para reconstruir sus viviendas, tendrán la ayuda de obreros que trabajan para el gobierno.

Agregó que, “el apoyo será para los enseres básicos para la subsistencia. No le vamos a mentir que le restauraremos. Sólo será una asistencia para levantar a los que perdieron todo. Con respecto a Peribeca, quedó incomunicada y ya estamos buscando la alternativa a su puente. No podemos construir otro mañana porque no está hecha de paletas. Decir eso sería ser demagogo y eso es de adecos o copeyanos”.

Reporte de los sectores afectados

En materia de afectados, Bernal dijo que en el municipio Junín un total de 178 familias requieren reubicación. Explicó que hay 27 viviendas con pérdida total, 293 con afectaciones graves y 238 con afectaciones leves. Esta municipalidad registra un total de 3.300 familias y ocho puentes afectados, de los cuales dos deben ser demolidos producto al desbordamiento del río Carapo.

Con respecto a los daños en el municipio San Cristóbal, informó que 300 viviendas de Zorca y 107 de Santa Elena están afectadas, además aseveró que la lluvias dejaron 12 kilómetros de vías con algunos tramos destruidos.

Bernal solicitó a los habitantes de zonas afectadas por las lluvias tener “paciencia” y “confianza en el gobierno”. Durante su alocución criticó al alcalde de San Cristóbal, Gustavo Delgado, por no estar prestando atención a las familias damnificadas.

De igual forma alertó a todos los habitantes del estado Táchira ante las fuertes lluvias que se aproximan a esta entidad andina, durante este viernes, sábado y el próximo martes, 17 de noviembre.

