5 claves de la detención y pase a juicio del estudiante John Álvarez

La detención y posterior pase a juicio del estudiante universitario John Álvarez es uno de los más recientes casos de la persecución a la disidencia política en Venezuela.

Al joven, que cursa la carrera de Antropología en la Universidad Central de Venezuela (UCV) lo detuvieron el pasado 30 de agosto funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que lo mantuvieron al menos 24 horas en desaparición forzosa.

Desde entonces comenzó el calvario para su familia y las denuncias de sus defensores y organizaciones defensoras de derechos humanos en el país.

1️⃣ Por qué lo detuvieron

A Álvarez lo apresaron cuando iba en su motocicleta a comprar un regalo para su hermano que estaba de cumpleaños. Su abogado, Joel García, dijo que en el acta de detención no figuraba este vehículo.

Lo vinculan con los seis líderes sindicales y luchadores sociales, a quienes el pasado agosto los declararon culpables de varios delitos y condenaron a 16 años de cárcel.

2️⃣ Denuncian torturas durante detención

García fue uno de los defensores que denunció las torturas a la que sometieron a Álvarez tras detenerlo.

Narró que lo aplicaron “descargas eléctricas en rodillas, costillas, testículos“. Lo amenazaron con un fusil para que grabara un video donde le pedían que reconociera su supuesta implicación con los líderes sindicales condenados.

Además, lo golpearon con un bate pero antes lo envolvieron “con un jergón de cama cubierto con fundas para que no dejara evidencias”, explicó la organización no gubernamental Provea.

3️⃣ Silencio de la Fiscalía y la Defensoría

El 5 de septiembre su familia y los abogados defensores acudieron a la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía. En ambas organizaciones, que forman parte del Poder Moral en Venezuela, pidieron investigar las denuncias de tortura que el mismo John Álvarez denunció cuando lo presentaron en tribunales.

Desde entonces han transcurrido dos meses y 16 días, pero ninguna de las dos instituciones se ha pronunciado sobre ello.

Provea dijo sobre estas prácticas que “la torturas a John forman parte de una política de Estado de persecución a la disidencia o a quienes son percibidos como disidentes, ya denunciado en informes por la Misión de Naciones Unidas sobre Venezuela”.

4️⃣ Familia, abogados y estudiantes piden libertad

Desde que lo detuvieron su mamá Wendelin Peña ha hecho pronunciamientos constantes en los que defiende la inocencia de Álvarez. En las últimas dos semanas abogó para que le dieran libertad plena; primero el fin de semana antes de que fuese la audiencia preliminar, que se pospuso una semana.

“Jurídicamente, no hay elementos suficientes para llevar a juicio a Álvarez; ahora, ¿cuál es el sinsabor? Una justicia tardía no es justicia; esto es lo que llamamos la ‘B’ de banquillo en dogmática jurídica. Mientras tanto no se haga la audiencia, la persona está detenida, presa en un proceso en incertidumbre y eso es lo que pasa en Venezuela”, añadió el abogado Joel García tras el diferimiento de la audiencia el lunes 13 de noviembre.

Los estudiantes de la UCV, trabajadores públicos, pensionados y jubilados también se unieron al clamor para que liberaran a John.

5️⃣ Irá a juicio en prisión

Este lunes 20 de noviembre un tribunal con competencia en terrorismo admitió las acusaciones de la Fiscalía y ordenó su pase a juicio, pero además que Álvarez continuara preso.

Esto sin tomar en cuenta las denuncias sobre la falta de atención médica que necesita el universitario. Por las torturas que sufrió ha presentado compromiso de la movilidad de su pierna izquierda con una lesión que va desde el glúteo hasta la rodilla, tiene perdida parcial de la vista del ojo izquierdo y problemas renales.

“En Venezuela el Estado de derecho es inexistente. En otro país, ese escrito de acusación no resiste el menor análisis; es una burla lo que se dice allí”, indicó García a su salida de la audiencia preliminar de este lunes 20 de noviembre.

Está acusado de “conspiración” y “asociación para delinquir”.

