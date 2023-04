7 testimonios de torturas que cita el informe de las víctimas venezolanas ante la CPI

La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) publicó el informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (“VPRS”), donde se recopilan testimonios de 8.900 víctimas venezolanas.

Estos testimonios los pidió la Sala a víctimas o sus representantes legales que sirven de apoyo a la solicitud del fiscal de la CPI, Karim Khan, para continuar la investigación contra la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

En el informe se citan 7 testimonios de casos de violencia sexual, torturas y otros tratos crueles o degradantes.

«El uso de un nivel extremo de violencia física y psicológica por parte de los autoridades venezolanas en contexto de manifestaciones al interior de centros de detención y en allanamientos ilegales fue denunciado en un gran número de formas», recuerda la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones.

Señalan el caso de una víctima “siendo torturada y sexualmente agredido mientras estaba detenida. Estaba embarazada al momento de los hechos y la violencia provocó un aborto espontáneo. Aunque denunció valientemente la crímenes que sufrió, nunca se tomaron medidas de investigación por parte de la autoridad nacional».

Estos son los 7 testimonios de torturas, violencia sexual y otros tratos crueles y degradantes:

1️⃣ Le arrancaron las uñas y arrastraron

“[La víctima] fue secuestrada [por] un gran número de funcionarios del SEBIN que le amarraron las manos y pies, lo amarró a un carro del SEBIN y lo arrastró por más de un kilómetro por las calles antes llevándolo al [Redactado] donde fue torturado durante 24 días. […] Las torturas eran literalmente macabras; le arrancaron las uñas de las manos y de los pies con tenazas; lo asfixió por cubriendo su cabeza con bolsas de plástico que contenían insecticidas, lo que dañó significativamente sus pulmones; le aplicó descargas eléctricas en los genitales y partes íntimas; golpea todo su cuerpo con toallas mojadas; lo hacía bañar a toda hora en orines y excrementos […]”.

2️⃣ «Descargaron electricidad en mis testículos«

“Cuando se enteraron de mi identidad de género no binaria, después de revisar mi teléfono celular me sometieron a humillaciones. Me metieron en un tigrito o calabozo de 2×2 metros, me esposaron las manos a la espalda a un gancho en el piso en medio del tigrito, dejándome así por lo que creo que fueron dos o tres días, sentado en ese lugar. Lo hicieron no me dan agua, no me dan comida, no me dejan hacer mis necesidades fisiológicas…

Me dejaron salir al segundo o tercer día, débil, casi arrastrándome porque no podía estar de pie, con las piernas entumecidas. Me desnudaron, me colgaron levanté las manos y me tiró baldes de agua que la mayoría de las veces caían en mi cara. Me soltaron y me hicieron enjuagar la ropa solo con agua. En una ocasión, tomaron me llevó a una habitación donde solo había un viejo escritorio de metal pegado a una pared y una vieja silla de metal. En medio del cuarto. Me esposaron las manos a la silla con dos juegos de esposas, tomó un palo eléctrico que se usa para el ganado y lo conectó con un cable largo a un enchufe la pared.

Me lo colocaron varias veces en el pecho, me tiraron agua en los pantalones, precisamente en mis genitales, y descargaron electricidad en mis testículos, por lo que no pude contener mi vejiga y orinó particularmente fuerte por el shock. Todavía tengo en mi cuerpo las cicatrices de las quemaduras actuales.

Falsificaron un documento judicial en el que afirmaban que yo era sentenciado a muerte y me llevaron a un cuarto y me pusieron de pie en un banco de plástico, me me colgó del cuello, me golpeó varias veces en el estómago mientras me hacían preguntas que no pude responder. Los golpes fueron tan fuertes que una de las patas de la banca se rompió, así que me colgaron y perdí el conocimiento, todavía tengo las cicatrices en el cuello.

Me trasladaron a una zona con otros presos y les dijeron a los detenidos que yo era un violador, entonces me llevaron, me golpeaba y abusaba de mí obligándome a practicar sexo oral. […] [M]i enfermedad, [Redactado] en estado terminal, por no haber recibido tratamiento ni atención médica, y que sigo recibiendo no recibo porque estoy privado de mi libertad».

3️⃣ Intentó suicidarse en dos ocasiones

. “Fue trasladado a [Redactado], donde fue sometido a medidas físicas y psicológicas torturado durante 26 meses, luego fue trasladado [Redactado], donde permaneció durante 19 meses. Durante todo este tiempo tuve mucho miedo de que incluso le pasara algo a mi [Redactado], [él] incluso intentó suicidarse en dos ocasiones, [Redactado], porque lo tenían, como el expresión dice, en un lugar sin ver el sol, sin aire natural, con luz blanca encendida las 24 horas del día, sin que él supiera cuándo era de día o de noche, y eso le provocaba mucho angustia y sufrimiento, y rogó que lo soltaran”.

4️⃣ Un perro le mordió los testículos

“Soy un activista político en oposición al régimen de Nicolás Maduro […]. Mi arresto tomó lugar en [Redactado] […]. En la prisión de [Redactado], mis derechos humanos no eran derechos, sino meros sistemas de recompensa que fueron instrumentalizados de la manera más perversa posible. Cuando las visitas familiares y las visitas de mis abogados eran más constantes, no era porque era parte de un derecho; para los militares era considerado prácticamente un premio y como tal podría quitármelo a voluntad, como quien le quita un hueso a un perro. […]

Otra forma particular en que los uniformados ejercieron torturas y crueldades, trato inhumano y degradante en mi contra fue de naturaleza vicaria; es decir, maltrataba a mi familia para hacerme sufrir. Mi esposa […] fue constantemente abusada sexualmente, bajo la amenaza de que si no lo toleraba no la dejarían verme […].

En esto manera, muchas veces la obligaron a desnudarse, le abrieron la cara interna de los muslos, la hicieron tocamientos indecentes (violencia sexual), y en una ocasión incluso la obligaron a quitarse toalla menstrual para ‘comprobar que no tenía ningún objeto oculto’, lo cual fue tremendamente humillante y ofensivo para ella […]. Había una ocasión en que era aún peor porque obligaron a nuestros hijos a presenciar cómo desnudaban a su madre y abuela y querían desnudar a mis hijos”188. “Lo desnudaron y le ordenaron a un perro rottweiler que le mordiera los testículos».

5️⃣ Asesinados en operativo policial

“[Redactado] fueron asesinados […] en un operativo represivo violento y desproporcionado. El gobierno desplegó más de [Redactado] fuerzas de seguridad […] con armamento pesado, incluidos vehículos blindados, lanzacohetes y bazucas. [Redactado] fueron asesinados después de que se habían rendido. [A través de esta operación] se envió un mensaje a los miembros de la fuerzas armadas o grupos disidentes, para considerar las posibles consecuencias que tendrían para cara y pensar dos veces [antes de rebelarse] contra el régimen. […] [Redactado].”

“Yo no podía salir sola, si veía un carro [del CICPC] sentía que me iba a dar un infarto. Todo el daño que me hicieron no fue suficiente, también me sometieron al escarnio público. […] Sentí que quería morir, ¿Qué más podían hacerme, matarme? […] Cada día me sentía peor, yo Sentí miedo, tuve sueños más terribles. Me diagnosticaron estrés postraumático […]. I intentó suicidarse varias veces, la primera vez con pastillas para dormir. […] Traté de cometer suicidio por segunda vez, pero esta vez con veneno para ratas mis labios se pusieron blancos después de unos horas, vomité, pero lo que tanto deseaba, morir, nunca sucedió. […]

Yo pensé acerca de suicidarme por tercera vez y pensé en cortarme las venas, pero no lo hice tener la fuerza para hacerlo porque pensé en mi madre […]. Pero pensé cuando, ¿Cuándo terminará esto, por qué tengo que esconderme como un criminal? […] Me entristece pensar que yo tuve que dejar de vivir, salir, solo porque pensaba diferente, porque quería luchar por mi país […]. Mi vida nunca volvió a ser la misma, todo lo vivido me marcó para siempre, y por ello, pido muy respetuosamente que lo vivido, así como las muertes, violaciones, malos tratos, las amenazas que sufren tantas personas en mi país no quedan impunes”.

6️⃣Allanamiento con violencia del Sebin

“[N]os desconocidos tocaron el timbre de mi casa, yo no abrí la puerta, entonces rompieron en mi casa. Eran un grupo de hombres del SEBIN, me pegaron, me escupieron, me tiraron mi cabello, me dijeron que me violarían, me pegaron con un arma y amenazaron con matar a mi familia porque yo era ‘un maldito fascista de la oligarquía’.

Luego me amarraron y me robaron el dinero y los suministros [Redactado]. Después de estos repugnantes hechos, uno de ellos se bajó la pantalones y me amenazó con violarme, me orinó encima y me dijo que le dijera [a nuestra líder] que ella estaba un terrorista fascista, y que si continuábamos conspirando contra la revolución ellos mátanos a todos; que la oligarquía nunca tomaría el poder. Más tarde llegó mi esposo con mi niños, y me encontraron en un estado tan aterrador. No puedo olvidar la cara de mi hijo mayor. y el ataque de pánico que tuvo al verme así. Pensé que nunca vería a mi familia. de nuevo. Muchas cosas me pasaron en mi vida, pero esta marcó mi vida. ”

7️⃣ «Lo mataron en el acto»

“[La víctima] intentó escapar pero no lo logró, la agarraron y la metieron adentro el [Redactado], tomaron una bolsa de basura negra de plástico, la rociaron con insecticida y la se cubrió la cabeza con él tratando de asfixiarla […]. Ella fue brutalmente golpeada por estos hombres, al punto que cayó al suelo, y cuando dos trabajadores de la [Redactado] intentaron intervenir para socorrerla, los mataron en el acto, con fusiles, para impedirles ayudar [a la víctima]. […] Ella continuó siendo golpeada por estos hombres, quienes también la quemaron mano, la arrastró fuera de la casa, la llevó a uno de los establos donde fue salvajemente violada por hombres [Redactado], quienes continuaron golpeándola brutalmente; pensaron que ella había sido muerta por los golpes por eso la tiraron [Redactado].

Cabe señalar que a lo largo de estos actos violentos, los hombres insistían y repetían [a la víctima] que todo lo que lo que le sucedi fue su culpa por no retirar su denuncia, y los perpetradores hablaban en clave entre ellos, la jerga utilizada por los funcionarios públicos. […] [La víctima] tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por los graves desgarros genitales provocados por las violaciones, parte de ella la mandíbula y los dientes se desprendieron a causa del brutal golpe, y ella tenía fracturas de cadera y problemas de la columna vertebral.

Actualmente, debe caminar con bastones, tiene problemas renales y ha tenido que someterse a varias cirugías, está recibiendo tratamiento psiquiátrico [Redactado] y está medicada, ya que no podía dormir y era excesivamente agresiva. Hasta el día de hoy, ella tiene constantes pesadillas, se despierta gritando, ha engordado 30 kilos por la ansiedad y, sólo recientemente, empezó a hablar de nuevo.

Además, perdió un importante cantidad de dinero como resultado del fraude ‘patrocinado’ por funcionarios del Estado. [el víctima] tiene información de sus vecinos que [Redactado]. Ella perdió todos sus negocios. y fuentes de trabajo en Venezuela».

