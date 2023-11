Al cumplirse este viernes, 10 de noviembre, 72 días de la detención de John Álvarez, familiares, abogados y estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) exigieron la liberación plena para el estudiante de Antropología.

Desde la plaza del rectorado de la UCV denunciaron la falta de atención médica y el incumplimiento al debido proceso para el universitario. John Álvarez está detenido desde el pasado 4 de septiembre en un centro de reclusión en La Yaguara, Caracas.

“Reclamamos y exigimos su libertad, John nunca sería capaz de dañar a su país. Él necesita estar en sus aulas, estar con sus compañeros, él no es un terrorista ni una persona agresiva, él lo único que ama es su país. No vamos a parar de luchar por la libertad de él y la de todos los presos políticos de Venezuela” dijo Eleyn Echarry, esposa de John.

El presidente de la Federación de Centros de Universitarios, Jesús Mendoza, también se unió a las exigencias.

“Este es el mes del estudiante y lamentablemente lo conmemoramos con un estudiante detenido. Hemos visto que a John no se le respeta el debido proceso, que hay denuncias sobre su estado de salud que no han sido atendidas, le hemos hecho varios llamados al fiscal general (designado por la Constituyente de 2017), Tarek Willam Saab, para que revise el caso y no ha atendido las solicitudes”, expresó.

Pérdida parcial del ojo izquierdo, afección en una pierna, un riñón inflamado y problemas respiratorios es el cuadro de salud que presenta Álvarez a consecuencia de las torturas al que fue sometido, según sus familiares, cuando lo detuvieron.

Qué dijo la mamá de John Álvarez

“Añoro la alegría en mi casa, poder abrazar a mi hijo todas las mañanas y darle la bendición. Espero que el lunes le den la libertad plena a mi hijo y pidiéndole a sus abogados, al doctor Joel García y Eduardo Torrres que hagan lo que tienen que hacer”, dijo Wendelin Peña, madre de John Álvarez.

Se espera que el lunes 13 de noviembre John Álvarez tenga una audiencia preliminar en el juzgado que lleva su causa en el Palacio de Justicia.

“Ya por los lapsos vulnera el debido proceso pero así lamentablemente funciona el sistema de justicia venezolano, una audiencia que se debió hacer al día 45 de la detención se va hacer a los 75 días. Vamos a una audiencia donde se le está acusando de dos delitos, asociación para delinquir y conspiración, lo mismo que le están inculpando a los sindicalistas en este país”, recordó Eduardo Torres, abogado.

Asimismo, se quejó de la pasividad de las autoridades para atender las denuncias de tortura que recibió el estudiante.

“También lamentamos que hoy a 72 días ni la Fiscalía ni la Defensoría del pueblo en su carácter de presidencia de la comisión contra la tortura, hayan iniciado una investigación por las torturas sufridas por el estudiante John Álvarez”, afirmó.

