Los padres del estudiante John Álvarez se acercaron a las inmediaciones del Centro Financiero Latino, este miércoles 6 de septiembre, para introducir un documento en en la Defensoría del Pueblo.

Wendelin Peña, madre del estudiante, afirmó que su hijo ha sido torturado por los funcionarios que lo detuvieron y contó cómo vivió horas de desesperación por el paradero de Álvarez tras su detención el pasado 30 de agosto.

Junto a los padres del estudiante de la Universidad Central de Venezuela (UCV) acudió una representación de activistas y el abogado Eduardo Torres, quien expuso una serie de exigencias al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz.

Indicó que en el caso de Álvarez es un crimen de lesa humanidad en “la modalidad de persecución y encarcelamiento”.

A John Álvarez lo detuvieron arbitrariamente

La madre de John Álvarez, Wendelin Peña, declaró por primera vez ante los medios de comunicación este miércoles 6 de septiembre. Destacó que su hijo fue detenido de forma arbitraria y que él no estaba vinculado de ninguna forma con las personas que lo relacionan.

“Mi hijo está firme por su familia, por mí y, principalmente, por su hermano”, relató este miércoles.

#Ahora Declaraciones de la madre de John Álvarez, estudiante detenido de manera "arbitraria" por cuerpos de seguridad del Estado. #6Sep



"Me confesó que sí lo habían torturado con golpes muy inteligentes y le habían colocado electricidad" pic.twitter.com/UaIDfpOMst — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) September 6, 2023

Wendelin Peña hizo una breve narración de cómo vivió las horas en las que su hijo estaba desaparecido.

“Ese 30 de agosto era el cumpleaños de su hermano. Yo tenía una diligencia y John se iba a encargar de comprar unas cosas. Él salió por su lado y yo por el mío. Pasaron las horas y le mandábamos mensajes, pero no aparecía”, recordó Peña que llegó a pensar que a su hijo lo habían robado o asesinado.

No fue sino hasta el día siguiente que supo que John Álvarez estaba detenido en una comisaría de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). “El inspector Sosa me dijo que me lo iba entregar entre sábado y domingo, pero que yo no abriera la boca. Que no llamara a nadie y que no activara las redes sociales”, contó la señora Peña.

Peña afirmó que tiene que mostrarse fuerte ante su otro hijo porque es más pequeño

La madre de John Álvarez también confirmó que a su hijo lo torturaron, como previamente denunciaron sus abogados tras la audiencia de presentación que se celebró el lunes 4 de septiembre.

“Le pegaron con bates y le hicieron torturas inteligentes para que no fuesen tan visibles”, indicó Peña que agradeció la atención de medios de comunicación por el caso de su hijo, así como el apoyo del rector de la UCV, Victor Rago.

“Al Defensor del Pueblo le digo que no haya más atropello. Que no exista tortura en nuestro país. Ni para John ni para ningún otro venezolano”, dijo Wendelin Peña quien estuvo en compañía de su esposo Jhon Álvarez.

Abogado habla de crimen de lesa humanidad

Eduardo Torres, uno de los abogados defensores de John Álvarez, acompañó a los familiares del estudiante de 24 años de edad para entregar el documento en la oficina de la Defensoría del Pueblo.

Afirmó que dicho documento tiene varias exigencias y una de ellas es que se active la Comisión Nacional contra la Tortura, que es presidida por el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz. “La Comisión Nacional contra la Tortura tiene que notificar al Ministerio Público sobre las denuncias de tortura que hizo John Álvarez en su audiencia”, explicó.

Otra de las exigencias es que se haga una visita de inmediato al estudiante, quien está detenido en un calabozo de la Policía Nacional Bolivariana.

“Hay que adoptar las medidas necesarias para evitar nuevas torturas contra John y contra todos los ciudadanos”, indicó Torres.

El letrado Eduardo Torres fue enfático a la hora de expresar las exigencias en el caso de John Álvarez

El abogado también afirmó que es necesario determinar la cadena de mando para saber si la detención de Álvarez fue una orden o si fue un hecho aislado.

“Estamos en presencia de un crimen de lesa humanidad en la modalidad de persecución y encarcelamiento”, enfatizó Torres.

