En las redes sociales circula información que dice que Tareck El Aissami, exministro de Petróleo de Venezuela, falleció en «extrañas circunstancias». Hasta el momento, esta afirmación es inchequeable.

Según una de las publicaciones virales en la red social X (antes Twitter) el deceso ocurrió el pasado 12 de septiembre. Por ejemplo, el post de la usuaria (@Sol651) que lo compartió en esa fecha, se ha compartido más de 875 veces para la fecha de este chequeo, pero no cita ninguna fuente oficial que respalde la información.

También hay otro rumor sobre un supuesto audio en el que el exministro hace una supuesta rendición a Maduro. Sin embargo, no hay rastro de esta grabación en las redes sociales.

Para el 28 de junio de 2023, El Aissami cumplió los primeros 100 días de su desaparición, desde que renunció a su cargo como ministro de Petróleo a través de su cuenta de X por el escándalo de corrupción Pdvsa-Cripto. A la fecha de este chequeo, han transcurrido 183 días sin manifestaciones públicas o digitales del exfuncionario.

Última publicación en X de Tareck El Aissami

La Unidad de Verificación de Datos y Fact-checking de Efecto Cocuyo identificó los rumores más recientes que circulan de El Aissami, los canales oficiales del Estado e investigaciones de medios de comunicación para comprobar la veracidad de la información.

Sin información oficial

El Aissami no ha hecho apariciones públicas desde el 20 de marzo de este año (fecha en la que renunció a su cargo de ministro); de ese día es su última publicación en la red social X. El post más reciente de Instagram (@tareckpsuvoficial) data del 6 de marzo, y se trata de un video de una reunión que sostuvo con los directores de las petroleras Rosneft (de Rusia) y Pdvsa.

El portal venezolano El Pitazo publicó un artículo en el que se asegura que 12 fuentes del Psuv aseguran que el exministro está vivo. Los consultados, que pertenecen a cuadros medios del partido y que pidieron ocultar su identidad, coincidieron en que El Aissami está vivo y que cumple una especie de «arresto domiciliario» en Fuerte Tiuna, Caracas.

Varias fuentes citadas por el medio en su reportaje aseguraron que se han dado acercamientos entre el exfuncionario y Maduro, y aclararon que no han ocurrido a través de mensajes o audios.

Otro de los militantes de chavismo consultados dijo lo siguiente: «No es del estilo de Tareck El Aissami andar pidiendo la misericordia de Nicolás Maduro. Creo que muchos subestiman el control que aún tiene sobre la estructura del partido y sobre el propio gobierno. Yo creo que esas versiones de audios y envenenamiento vienen desde el propio Psuv, del ala más cercana a los [hermanos] Rodríguez, que se han beneficiado con la caída en desgracia de Tareck. Están midiendo respuestas y reacciones. Analizan si es hora de mostrar a Tareck, vivo o muerto».

A la fecha, no existe información oficial que respalde lo que dicen estas fuentes. Por lo tanto, no hay forma de verificar la veracidad o falsedad de estas declaraciones.

El cáncer de Tareck

En las redes sociales también hay publicaciones que aseguran que El Aissami fue diagnosticado con cáncer terminal y que, por esa razón, no ha aparecido públicamente. Por ejemplo, el usuario la red social X @JoseColinaP, que se describe en su biografía como militar retirado y conductor de Contra Poder (un portal informativo) difundió esta afirmación.

«Fuentes no confirmadas dicen que Tareck El Aissami tiene cáncer terminal y por eso no lo muestran. ¿Será verdad? ¿Qué opinan por qué no aparece? ¡Los leo!», dice el post que Colina publicó el 6 de septiembre.

Según las fuentes del Psuv consultadas por El Pitazo, la supuesta estadía de El Aissami en Fuerte Tiuna se debe a que está recibiendo tratamiento médico «por un cáncer que padece desde hace unos cuatro años». Esta información la corroboró un colaborador del exministro que lo ha visto en persona, pero cuya identidad fue resguardada por el medio.

A la fecha, no existe información oficial que compruebe que El Aissami está vivo (o que falleció), que permanece en Fuerte Tiuna o que está recibiendo tratamiento médico debido a un cáncer que está padeciendo. Cocuyo Chequea determinó que esto es inchequeable.

