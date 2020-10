¿La OMS encontró que el remdesivir no funciona para tratar el COVID-19?

Ni Remdesivir, ni hidroxicloroquina ni Kaletra ni Interferón. Ninguno de los cuatro fármacos que estaba siendo estudiado por la iniciativa global Solidaridad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha resultado en la reducción de la mortalidad, el tiempo de hospitalización o el requerimiento de ventilación artificial.

La Unidad de Datos y Factchecking de Efecto Cocuyo revisó el comunicado de la OMS del jueves 15 de octubre así como las evidencias y chequeos anteriores sobre estos fármacos.

Comunicado oficial

De acuerdo al texto publicado por la agencia de Naciones Unidas, ya hay evidencia conclusiva sobre la muy poca o nula efectividad de los antimaláricos cloroquina e hidroxicloroquina, el antiviral remdesivir, los antirretrovirales lopinavir y ritonavir (comercializados como Kaletra y usados contra el VIH) y el interferón en tratamiento de pacientes con COVID-19.

“Ninguna de las drogas estudiadas redujo la mortalidad en ningún subgrupo de pacientes ni tuvo efectos en la iniciación de la respiración artificial o la duración del ingreso hospitalario” señala el comunicado.

Esto después de analizar la evolución de 11 mil 200 pacientes en 400 hospitales de 32 países donde médicos y científicos hicieron el seguimiento tras 28 días de tratamiento en ensayos clínicos aleatorios.

El ente ha publicado el pre-print o estudio sin revisión de pares de forma acelerada en el servidor Medrxiv para que sea publicado en revistas científicas y médicas a la brevedad tas pasar el proceso de evaluación.

Ya Cocuyo Chequea había investigado sobre el origen de la información sobre la hidroxicloroquina, promovida por Nicolás Maduro, Donald Trump y Jair Bolsonaro, aunque no había ninguna evidencia e inicialmente fue promovida por un cuestionado científico francés, el emprendedor Elon Musk y una red de medios y activistas pro-Trump.

Así mismo se publicaron chequeos sobre la falta de evidencia sobre los antivirales Kaletra y el fármaco cubano Interferón.

Posible salida de las guías médicas

El doctor José Ramón Arribas, jefe de enfermedades infecciosas del Hospital La Paz de Madrid, consultado por el diario El País de España, dice que aunque hubo un estudio publicado la semana pasada publicado en el New England Journal of Medicine (NEJM) sobre el remdesivir, el estudio de la OMS incluye muchos más pacientes así como un metaanálisis de todos los demás estudios, revelando que no hay beneficio en su uso.

Arribas cree que apenas sea revisado y publicado las agencias sanitarias de varios países empezarán a eliminar estos fármacos de sus guías de COVID-19. Algo que ya hizo Perú con la hidroxicloroquina, la ivermectina y la azitromicina por falta de evidencias médicas de ser útiles para este nuevo virus.

Siguen otros estudios

La farmacéutica Gilead, que creó el remdesivir para tratar el ébola y que había recibido aprobación de emergencia en Europa y Estados Unidos, anunció que está haciendo otro ensayo clínico para probar si el remdesivir administrado junto a un fármaco contra la artritis reumatoide llamado baricitinib puede aumentar los efectos positivos observados en ese estudio publicado en la NEJM.

La OMS anunció que también inicia inmediatamente los ensayos clínicos con nuevos antivirales, inmunomoduladores y anticuerpos monoclonales, éstos últimos como el Regeron administrado a Donald Trump.

Con estos nuevos hallazgos, el único fármaco que ha demostrado resultados comprobables es la dexametasona.

Faltaría esperar si estos medicamentos saldrán del protocolo médico de la administración de Maduro, que incluye los cuatro hallados sin evidencia además de ivermectina y azitromicina, que fueron eliminados de los protocolos de Perú.

Veredicto

Sí, es cierto que la OMS publicó los antimaláricos cloroquina e hidroxicloroquina, el antiviral remdesivir, los antirretrovirales lopinavir y ritonavir (comercializados como Kaletra y usados contra el VIH) y el interferón no muestran ningún beneficio o mejoría, reducción de tiempos de hospitalización o riesgo de requerir ventilación en ningún subgrupo de los pacientes analizados con COVID-19 en 400 hospitales del mundo.