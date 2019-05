Maduro: Al Grupo Internacional de Contacto le dije que somos un poder, somos madera sólida

El gobernante Nicolás Maduro dijo este sábado, 18 de mayo, que en la reunión que sostuvo con el Grupo Internacional de Contacto creado por la Unión Europea (UE) reafirmó que el “chavismo es una realidad tajante”.

“Le dije (al Grupo Internacional de Contacto), somos de verdad. Somos una realidad. Somos un poder somos una madera sólida. El chavismo es una realidad tajante”, expresó Maduro en contacto telefónico durante un acto del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Maduro destacó que la reunión del pasado 16 de mayo, con el Grupo Internacional de Contacto, con el objetivo de plantear una solución a la crisis venezolana, se extendió por dos horas. En ella participaron representantes de España, Portugal, Italia, Suecia, el Mecanismo de Montevideo, Uruguay y la Unión Europea.

“Les hice una exposición, porque en el mundo solo creen el cuento de los medios gringos y la derecha. Se creen el relato superficial”, comentó.

El gobernante también se refirió a la Asamblea Nacional (AN) y aseguró que en las próxima elecciones, que corresponden al Parlamento, ganaría ampliamente el chavismo, porque, según Maduro, la Asamblea no cumplió su trabajo.

“Ganaron la Asamblea Nacional y qué han hecho, destruir la asamblea, convertirla en una institución inútil. Estoy seguro que la próxima elección que tenemos, que es la Asamblea Nacional, le vamos a dar una paliza, el pueblo se va a sacar la espina. Estoy seguro”, dijo.

Insistió en que la fracción política que lo opone debe acceder al poder a través del voto, al referirse a los “triunfos electorales del chavismo”, al jactarse de mayoría popular. “Todo lo hemos ganado con votos. Si hoy hubiera elecciones volveríamos a ganar con votos”, expresó.

Maduro también se refirió a sus enviados a Noruega para las conversaciones exploratorias, que según comentó, buscaban alcanzar un diálogo con la fracción que lidera el presidente (e) Juan Guaidó.

“Revisé el informe del ministro Jorge Rodríguez, jefe de la misión en la proceso de conversación. Son buenas noticias. Varias veces hemos logrado sentar a la oposición en la mesa de diálogo, de negociación para llegar a acuerdos”, manifestó.

Sin embargo, más temprano este sábado desde una actividad de calle en Guatire, el presidente encargado, rechazó una negociación con la administración de Maduro.

“Están tan desesperados queriendo confundir. No vamos a entablar nada, aquí no hay nada que entablar. El país sabe lo que quiere y necesita (…) No nos dejemos engañar, están tan débiles que nos quisieron engañar con un diálogo“, expresó Guaidó.

Foto: Prensa presidencial.

