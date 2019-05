Guaidó: No nos van a engañar con un diálogo, el país sabe lo que quiere y necesita - Efecto Cocuyo

El presidente encargado Juan Guaidó pidió a los venezolanos, este sábado, 18 de mayo, no confundir “mecanismos con objetivos” en los acercamientos con el Gobierno de Nicolás Maduro en Noruega, al afirmar que no existe un diálogo.

“Están tan desesperados queriendo confundir. No vamos a entablar nada, aquí no hay nada que entablar. El país sabe lo que quiere y necesita (…) No nos dejemos engañar, están tan débiles que nos quisieron engañar con un diálogo“, expresó Guaidó durante una asamblea de ciudadanos celebrada en una calle en Guatire, estado Miranda.

Desde la plataforma de un camión, acompañado por el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, y otros diputados, Guaidó reafirmó que el movimiento que lidera no se saldrá de su ruta marcada desde enero: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.

“No confundamos objetivos con mecanismos, por lo cual estamos dispuestos a sacrificar todo, como hemos puesto la cara siempre. Vamos a ejercer (los mecanismos) hasta lograr el objetivo de toda la libertad de Venezuela”, manifestó el también presidente del Parlamento.

El pasado 17 de mayo el Gobierno de Noruega confirmó que existía conversaciones exploratorias con el Gobierno de Maduro para llegar a un diálogo, con el país europeo como mediador. Sin embargo, Guaidó insistió en que seguirán las manifestaciones de calle y evitarán otro proceso de diálogo infructuoso.

“Están tan desesperados que los invita el Gobierno de Noruega y ahí se agarran (…) agradecemos (a Noruega y Grupo de Lima) todos los esfuerzos, pero aquí estamos todos claros y no nos van a confundir con un diálogo. Llegó el momento de Venezuela, la dictadura está derrotada”, dijo.

El parlamentario también reiteró que siguen en conversaciones con funcionarios militares para forzar a la transición política, luego del levantamiento militar ocurrido el 30 de abril en las afueras de la base área de La Carlota.

“¿Hablaremos con militares? por supuesto que lo hacemos, hablaremos con todos los que sean necesarios por la libertad de Venezuela”, señaló.

Guaidó también indicó que en la fase actual de la llamada Operación Libertad será una combinación de todos los mecanismos de presión que han ejercido desde que tomó posesión de la presidencia encargada el 23 de enero.

“Llegó el momento de combinar todo, la protesta, la cooperación internacional que no la descartamos, la presión diplomática, el resguardo de los capitales. Llegó el momento de avanzar con la Operación Libertad“, dijo.

Sin embargo, Guaidó llamó a sus simpatizantes a tener paciencia ante lo tardío que ha sido el proceso de transición y pidió confiar en este movimiento porque “hoy somos mayoría”.

“Me encantaría decir que el cambio es hoy, pero lo que si les puedo decir es que nunca antes habíamos sido la mayoría que somos. Que hoy tenemos la interlocución con el mundo”, aseguró.

También afirmó que “en las Fuerzas Armadas la mayoría está con el cambio” y que a los militares “no le estamos pidiendo nada, el punto es exigirles que se pongan del lado de la constitución”.

Guaidó, además, hizo referencia al desalojo de los grupos chavistas de la embajada venezolana en Washington (capital de Estados Unidos) donde tomará posesión el embajador designado por la presidencia encargada, Carlos Vecchio.

“Ya tenemos embajada en Estados Unidos, ahí ya cesó al usurpación, pronto en Miraflores va a cesar también la usurpación”, enfatizó.

Corrupción

Durante el acto político el parlamentario también criticó la escasez de gasolina en el país, que afecta principalmente en las regiones y que se traduce en colas de al menos seis horas para surtir de combustible.

“Cómo es eso que el mandan gasolina a Cuba y aquí no hay. Imagínense el nivel de disociación. No les importa la gente, nuestro pueblo, les importa los cubanos”, expresó.

Hizo referencia a la aprobación de Maduro de créditos a la misión vivienda, para la adquisición y mantenimiento de hogares, en medio de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país.

“Ya (Maduro) es el pasado, está derrotado, disociado. La misión vivienda en medio de una emergencia humanitaria, no sabe dónde está, está perdido”, dijo.

El jefe del parlamento también denunció “el robo de cinco mil millones de dólares” destinados a la construcción del Metro de Guarenas- Guatire para conectar con el sistema ferroviario de la capital.

“Realizar la película actual más taquillera (Avengers: End Game) costó entre 2 mil y 2 mil 500 millones de dólares. Costó mucho dinero y no recaudó ni la mitad de lo que se robaron en el Metro de Guatire. Hubiéramos hecho dos películas. Son unos ladrones”, afirmó.

Agregó que “el objetivo de ese Metro es que tardaran 30 minutos en llegar a Caracas. Hoy solamente sirvió para mejorar la calidad de vida de Maduro, Haiman El Troudi, Diosdado y todos los ministros de transporte que pasaron, cuando pudo haber beneficiado a millones”

Foto: @AsambleaVE

