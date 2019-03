Michelle Bachelet exige que misión técnica de la ONU pueda visitar a Luis Carlos Díaz

Visita de la misión técnica. La alta comisionada de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, exigió al gobernante Nicolás Maduro, permitir la visita de sus dos representantes que se encuentran en Venezuela al periodista y activista de DDHH, Luis Carlos Díaz, detenido arbitrariamente este lunes 11 de marzo.

A través de su cuenta en Twitter, la funcionaria de la ONU condenó también la aprehensión de Luis Carlos, quien estuvo desaparecido entre las 5:00 de la tarde del lunes hasta las 2:00 de la madrugada de este martes 12 de marzo, cuando el comunicador fue llevado esposado hasta su residencia por funcionarios del Sebin.

“Estoy profundamente preocupada por la presunta detención del reputado periodista Luis Carlos Díaz por parte de los servicios de inteligencia venezolanos, y por su bienestar. La misión técnica de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que se encuentra en Caracas pidió a las autoridades acceso urgente a Díaz”.

#Venezuela: We are deeply concerned about the reported detention of prominent journalist @LuisCarlos Díaz by Venezuelan intelligence services, and about his well-being. The @UNHumanRights technical mission in Caracas has asked the Government for urgent access to Díaz.

— UN Human Rights (@UNHumanRights) March 12, 2019