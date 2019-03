Denuncian desaparición del periodista Luis Carlos Díaz

La noche de este lunes, 11 de marzo, la bloguera Naky Soto denunció la desaparición de su esposo, el periodista y activista Luis Carlos Díaz, con quien perdió contacto desde las 5:30 de la tarde.

A través de Twitter, Soto relató que Luis Carlos, como se ha dado a conocer en la red social y en sus labores de ciberactivista, iba a tener un programa especial en Unión Radio en Caracas, por lo que él al no comunicarse, ella pensó que había aprovechado la electricidad y el internet para quedarse en la emisora de radio, ubicada en La Castellana.

Sin embargo, transcurridas cinco horas y media desde su última conversación a las 10:20 minutos de la noche, Soto alertó sobre la pérdida de comunicación con el periodista venezolano.

Lea más en: Con Cody Weddle son 10 los periodistas deportados de Venezuela entre enero y marzo

“Perdí contacto con Luis Carlos a las 5:30 de la tarde, cuando me dijo que venía a casa a descansar porque esta noche haría una jornada especial en Unión Radio desde las 10:00 pm hasta las 5:00 am”, dijo en un primer tweet.

En una continuación de los mensajes, Soto detalló que Luis Carlos “anda en bicicleta, pero desde las 5:30 pm no sé nada sobre él y: no está en la emisora, no está en casa, no ha tuiteado, no contesta llamadas, no contesta SMS ni mensajes en WhatsApp”.

Con la etiqueta #DondeEstaLuisCarlos las ONG de defensa de la libertad de expresión, amigos, familiares y conocidos iniciaron una campaña para ampliar la difusión sobre la falta de información del paradero de Luis Carlos Díaz.

El Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys-Venezuela) recordó este lunes que el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, acusó a Luis Carlos de “influenciador fascistoide”, durante la última emisión de su programa Con el Mazo Dando.

Así fue como prepararon la derecha local y la derecha rancia gringa lo que ellos llamaron 'operación blackout", que busca colapsar al país saboteando el centro de operaciones de gerenación del Sistema Eléctrico Nacional, del que dependen la mayoría de los servicios públicos #8Mar pic.twitter.com/kRNpzChoWC — Con el Mazo Dando (@ConElMazoDando) March 8, 2019

Luis Carlos tuiteó por última vez, la tarde de este lunes, lo siguiente:

“Ya no dicen que fue un ataque. Tampoco que hubo dos. No. La nueva cifra son cinco (5) ataques consecutivos contra el sistema eléctrico, según voceros oficiales. Es la hiperinflación de las excusas”.

Desde entonces se desconoce su paradero, por lo que la campaña busca determinar la ubicación del comunicador.

De acuerdo con cifras de Ipys Venezuela y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) entre enero y los primeros días de marzo al menos 32 periodistas, entre venezolanos y corresponsales extranjeros, fueron detenidos por cuerpos de seguridad y colectivos armados al acentuarse la crisis política venezolana, por la juramentación del líder del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela.

Lea también:

Foto: El Estímulo

Comentarios