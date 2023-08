Falta un día para las elecciones y miles de ecuatorianos están nerviosos. La prensa anuncia que el país cayó en un ciclo de violencia difícil de controlar, el sistema penitenciario apenas puede contener a los criminales amotinados y ya han asesinado dos políticos, uno de ellos candidato presidencial, en menos de una semana. Los migrantes venezolanos se limitan a observar en silencio.

La inseguridad en Guayaquil preocupa a José Miguel Hernández, de 35 años, que migró hace dos años desde Caracas y que ahora trabaja como jefe de bodega en un centro médico. La ciudad se ha vuelto peligrosa e impredecible, cuenta. Decenas de tiendas han cerrado definitivamente por las amenazas o extorsiones de parte de grupos delictivos.

Tras los asesinatos del candidato presidencial Fernando Villavicencio y de Pedro Briones, dirigente del partido de Rafael Correa, el ambiente electoral quedó manchado de sangre. La tensión es palpable y le eriza la piel a los nacionales y extranjeros por igual. En Guayaquil los habitantes evitan salir después de que se esconde el sol.

“Muchos ecuatorianos están pensando en emigrar. El registro civil está a tope. Ecuador está cada vez más peligroso”, contó Hernández a Efecto Cocuyo. “Extorsiones, asesinatos, le lanzan tiros a la tienda y hasta han puesto dinamita, ese es el día a día. Se la pasan robando hasta en los buses”.

Más de 13 millones de personas están convocadas para las elecciones presidenciales adelantadas este domingo 20 de agosto. Buscarán elegir a su nuevo presidente, vicepresidente y 137 asambleístas. El proceso se realiza en medio de una de las peores crisis de seguridad de la historia contemporánea de la nación. Los registros policiales indican que las muertes violentas se incrementaron 74% en el primer semestre de 2023.

El Estado ecuatoriano insiste en que el 90% de los decesos ocurrieron por violencia criminal, la mayoría asociada al narcotráfico y las bandas que extienden cada vez más su control a lo largo del territorio. Frente a este panorama, el gobierno anunció el 16 de agosto que desplegaría 100.000 efectivos policiales a en todo el país para monitorear los puntos de votación asignados.

Escapar de Ecuador

Ecuador es el tercer país con mayor cantidad de desplazados y refugiados provenientes de Venezuela con un total 502.214 de acuerdo con registros de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de la ONU, conocida como RV4.

A partir de junio de este año, el gobierno ecuatoriano firmó una amnistía migratoria para venezolanos y sus grupos familiares que ingresaron al país sin haberse registrado. Se trata del decreto ejecutivo 753, avalado por el presidente Guillermo Lasso.

No obstante, algunos migrantes ahora afirman querer salir del territorio debido a la escalada del crimen en las principales ciudades. Según datos de la Policía Nacional de Ecuador, las que acumulan mayor número de asesinados en hechos violentos son, en orden, Los Ríos, El Oro, Guayaquil, Esmeraldas, Guayas, Manabí, Quito y Pichincha.

Valeria Perdomo vive en la capital, donde cada vez más dueños de negocios llevan sus vehículos a blindar en fábricas especializadas, según reseñó Radio Francia Internacional, quien también informó que se disparó la compra de chalecos antibalas.

“Yo pensaba que había dejado la inseguridad en Caracas cuando me mudé. Eso fue en 2017. Ahora lo que quiero es irme de nuevo, los narcotraficantes controlan mucho este país. Mi esposo quería montar un local, pero lo pensamos porque es peligroso, porque vienen y te quieren quitar plata, te amenazan hasta tu familia. Vamos a usar el dinero que ahorramos para irnos a otro lado”, dijo Perdomo a Efecto Cocuyo.

El 17 de agosto, el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito se desplegó a lo largo de la ciudad como parte de un plan operativo anunciado por el gobierno. Sin embargo, no hay tranquilidad en ningún espacio público. Hombres, mujeres y niños caminan con rapidez hasta sus destinos y las calles comienzan a vaciarse cuando oscurece.

Villavicencio fue asesinado en Quito, tras salir de un mitin político, el 10 de agosto. Los quiteños sienten que el crimen organizado se vuelve cada vez más agresivo y que los sicarios, ladrones y extorsionistas aumentan en número. Una encuesta realizada en abril por la consultora Oikonomics, reveló que 88% percibe que la ciudad no es segura.

“Ahora tienes que pensar dos veces antes de salir tarde, de andar sola. La tienda donde yo trabajo ya sufrió un robo, pero no fue con pistola. Se metieron de noche y se llevaron varias cosas. Yo antes de salir de mi casa rezo porque no me pase nada, ya no se sabe”, afirmó Perdomo.

Votantes indecisos

Las elecciones en Ecuador se adelantaron, luego que Lasso disolviera la Asamblea Nacional en mayo de este año, bajo el argumento de que había una “grave crisis” debido a que el Poder Legislativo intentó llevar a cabo un juicio político en su contra.

Los ecuatorianos se ven obligados a votar si no quieren recibir una multa que corresponde al 10% de un Salario Básico Unificado (450 dólares), lo que equivale a 45 dólares. Venezolanos con doble nacionalidad también deben acudir a las urnas, como en el caso de Gloria.

Gloria Patricia Caisaguano lleva cuatro años en Cuenca, a 462 kilómetros de la capital de Ecuador. Nació allí, pero creció y vivió por más de 40 años en Venezuela. La crisis humanitaria compleja la llevó dejar su modesto empleo de maestra suplente en Caracas para migrar a su lugar natal, donde cuida a un octogenario para ganarse la vida.

A pesar de no estar segura de por cuál candidato decidirse, Gloria irá este domingo a ejercer su derecho, pues no puede darse el lujo de pagar 45 dólares de multa, dado que al final de mes no gana más de 380 dólares que le sirven para mantener a sus dos hijos.

“No estoy segura de por quién votar, pero tengo que ir. Como el 20 de agosto es domingo, ese día no trabajo”, explicó.

En las encuestas resaltan los candidatos Luisa González, Otto Sonnenholzner, Jan Topic, Yaku Pérez y Christian Zurita. Caisaguano apenas lee sobre ellos, se concentra en ahorrar dinero y prepararse para volver a migrar.

“La gente tiene mucho temor por lo que está sucediendo. Dicen que no quieren que pase lo mismo que en Venezuela. Hay mucha gente que está pensando en migrar para otro lado. Hay mucha inseguridad, pero más que todo en Quito y Guayaquil“, apuntó Gloria. Planea mudarse pronto a Estados Unidos, donde espera hallar un lugar más tranquilo, lejos de las noticias inquietantes de la violencia en Ecuador.

