La Sección Consular de la Embajada de Venezuela en Panamá anunció la reactivación formal de sus servicios consulares, marcando un «paso significativo» en la atención a la comunidad venezolana en ese país, tras la suspensión de actividades desde julio de 2024.

La reactivación responde a un acuerdo bilateral alcanzado en junio de 2025 entre ambos gobiernos, que prioriza la cooperación consular sin implicar un restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas, rotas tras las controvertidas elecciones presidenciales venezolanas, indicó la legación diplomática venezolana en un comunicado.

La jornada de reapertura se realizará este 6 y 7 de octubre con una atención especial dedicada exclusivamente a la entrega de pasaportes y prórrogas pendientes, en un horario de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.

A partir del 8 de octubre, la Sección Consular reanudará sus servicios integrales, incluyendo trámites de documentación, asistencia legal y apoyo en emergencias, beneficiando directamente a los venezolanos residentes en Panamá.

El cierre de los servicios consulares en 2024 se dio luego de que Panamá invocara la Doctrina Betancourt, suspendiendo relaciones diplomáticas y comerciales, incluyendo vuelos, debido a las presuntas irregularidades en los comicios venezolanos de 2024.

Sin embargo, la reapertura de vuelos comerciales en mayo de 2025 y la reactivación de los servicios consulares panameños en Caracas el 1 de septiembre allanaron el camino para esta medida.

La comunidad venezolana en Panamá celebra esta decisión, que facilita trámites esenciales y fortalece la cooperación consular, a pesar de las tensiones políticas persistentes. La información fue confirmada por medios locales, como Capital Financiero, a través de publicaciones en redes sociales.

Mientras Panamá retoma la normalidad diplomática, varios consulados venezolanos en América Latina continúan inactivos o con servicios restringidos, tras tensiones políticas y rupturas diplomáticas ocurridas en los últimos años.

🔴 Consulados venezolanos aún inactivos en la región

Según reportes diplomáticos y fuentes internacionales, los consulados venezolanos permanecen cerrados en:

Ecuador, donde Nicolás Maduro ordenó el cierre de la embajada y los consulados en Quito y Guayaquil en abril de 2024.

Perú, donde el consulado en Lima mantiene suspendidos indefinidamente todos los servicios consulares.

República Dominicana, país en el que tanto Caracas como Santo Domingo mantienen relaciones consulares interrumpidas desde mediados de 2024.

Chile, tras la orden de cierre de los consulados chilenos en Caracas y Puerto Ordaz, lo que generó una suspensión recíproca de servicios.

También se registran restricciones parciales o suspensión temporal de personal diplomático venezolano en Argentina y Costa Rica donde los servicios han sido limitados o interrumpidos por motivos políticos o de seguridad.