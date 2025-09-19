Llegan a Venezuela 185 migrantes en un vuelo procedente de Estados Unidos

Un grupo de 185 migrantes venezolanos llegó este viernes a su país en un vuelo procedente de Texas, Estados Unidos, informó el Ministerio de Interior y Justicia.

A través de una publicación en Instagram, la cartera de Estado indicó que el grupo está conformado por 151 hombres, 30 mujeres, dos niñas y dos niños.

La aeronave -operada por la estadounidense Eastern Airlines, según imágenes oficiales- aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, en el estado La Guaira (norte).

Los venezolanos fueron atendidos por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísitcas, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, la Guardia Nacional Bolivariana, así como el Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana, según añadió el Ministerio de Interior y Justicia.

Más de 13 mil migrantes deportados en 2025

De acuerdo con cifras de la gestión de Nicolás Maduro, más de 13.000 migrantes ya regresaron a Venezuela desde principios de año, cuando Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, suscribieron un acuerdo de deportación.

Las relaciones entre Caracas y Washington se han tensionado en las últimas semanas, tras el despliegue naval ordenado por el país norteamericano en el Caribe, en aguas próximas a la nación suramericana, con el argumento de una operación antidrogas, lo que Maduro denuncia como un intento de propiciar un «cambio de régimen».

El lunes, el presidente venezolano aseguró que las comunicaciones con Estados Unidos están «deshechas» por el despliegue de estos buques militares en el mar Caribe y añadió que hay un «hilo básico» con el encargado de Negocios interino de la Oficina Externa de EE.UU. para el país petrolero en Colombia, John McNamara, para el regreso de los migrantes.