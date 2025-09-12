El juez federal Edward Chen ordenó al gobierno de Donald Trump a oficializar la extensión del Estatuto de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) para los venezolanos hasta octubre de 2026, plazo que amplió la gestión de Joe Biden antes de dejar el gobierno en enero pasado.

En un fallo que se dio a conocer este jueves, 11 de septiembre, el magistrado tomó esta decisión después de la negativa de la Casa Blanca de permitir que los beneficiarios, tanto venezolanos como hatianos, accedieran al sitio web para mantener la protección.

Chen dio plazo al gobierno hasta las 5:00 de la tarde de este viernes 12 de septiembre para que habilitaran en la página del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis por sus siglas en inglés) el enlace que les permita a los beneficiarios del TPS poder renovar el estatuto.

La presidenta del Caucus Venezolano-Americano, Adelys Ferro, detalló que la medida se tomó después de que los abogados que demandaron a la Casa Blanca por eliminar al TPS solicitaron una audiencia especial con Chen ante la negativa de reactivar la página.

Biden dejó TPS para venezolanos hasta octubre de 2026

Antes de finalizar el mandato de Joe Biden en enero pasado, su secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, anunció la extensión del TPS para beneficiarios venezolanos de 2021 y 2023 hasta octubre de 2026. Sin embargo, al asumir Trump su segundo mandato, ordenó eliminar el beneficio al alegar que las condiciones en Venezuela habían mejorado.

Desde entonces diferentes organizaciones defensoras de migrantes como el Caucus Venezolano Americano comenzaron a apelar en tribunales las medidas contra la migración venezolana, que hasta el momento ratifican la vigencia del TPS que dejó Mayorkas hasta el próximo año.

Entre las acciones contra los venezolanos, el gobierno de Trump envió entre marzo y abril a 252 connacionales a una cárcel de máxima seguridad de El Salvador, al alegar que estas personas eran miembros del Tren de Aragua, banda criminal a la que declaró como una organización terrorista, aunque no presentó pruebas de esas afirmaciones.

Finalmente, ese grupo pudo retornar a Venezuela en un canje por el que la gestión de Nicolás Maduro entregó a 10 estadounidenses que mantenía en cárceles del país por ese grupo que volvió a suelo nacional el pasado 18 de julio.