Comediantes venezolanos Nelly Pujols y David Comedia será reconocidos por el Congreso de EEUU

Los comediantes venezolanos Nelly Pujols y David Comedia recibirán un reconocimiento por parte del Congreso de Estados Unidos quienes les rendirá homenaje por estar entre las 40 personas más influyentes de la comunidad hispana en ese país.

La comediante muy recordada por sus papeles en programas como Cheverisimo, Radio Rochela y ¡A qué te ríes! compartió la información a través de su cuenta en Instagram.

«Agradecida con Dios por tanto. Este 29 de septiembre estaremos en el Capitolio del Congreso estadounidense en Washington D.C recibiendo este reconocimiento en la proximidad del Mes de la Hispanidad. Llevo conmigo el orgullo de ser venezolana», escribió.

Junto a Pujols el también comediante conocido como David Comedia. «Cuando me llamaron para esto, no lo podía creer. Gracias a Dios, y a toda la gente que me ha apoyado en mi carrera. Esto para mí no tiene precio», añadió.

Ambos actores recibirán su premio el 29 de septiembre en la sede del Congreso. Las premiaciones se realizan en el marco del mes de la Herencia Hispana, una fiesta federal que en Estados Unidos se usa para celebrar y honrar los logros de la comunidad latina en ese país.

“La herencia hispana es una parte fundamental de la historia estadounidense. Todas nuestras historias están entrelazadas desde el comienzo de nuestra nación hasta hoy», cita la carta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos remitida a Pujols.

“Los hispanoamericanos han contribuido al éxito de nuestro país, aportando trozos de su cultura, tradiciones, arte e idioma en el camino (…) Ahora, más que nunca, es importante que celebremos la herencia y la cultura hispana. Es un honor reconocer sus contribuciones al tejido de nuestra nación en una recepción en Washington DC para los hispanoamericanos que han tenido un impacto significativo en el sur de Florida», cierra el texto firmado por la congresista Debbie Wassermman, representante (demócrata) del estado de Florida.