Número de heridos por explosión en fábrica de pirotécnicos en Zulia ascendió a 48 personas

El número de personas heridas por la explosión de una fábrica de pirotécnicos en el estado Zulia ascendió en las últimas horas a 48 personas, de las que 46 ya recibieron el alta médica.

El gobernador de la entidad, Luis Caldera, ofreció detalles sobre los hechos en una segunda información que ofreció sobre lo sucedido en la empresa Gallo Verde, ubicada en la Zona Industrial de Maracaibo, que se ubica entre los municipios Maracaibo y San Francisco de la entidad occidental.

Recordó que las viviendas afectadas por una explosión que tuvo una onda expansiva de unos 6 kilómetros es de 482.

Las autoridades del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz comenzaron a recabar evidencias para determinar el motivo de la explosión que ocurrió alrededor de las 9:37 de la mañana de este jueves.

Los funcionarios de los diferentes cuerpos de Bomberos del Zulia lograron controlar el incendio poco después de las 2:00 de la tarde.

AME8632. SAN FRANCISCO (VENEZUELA), 11/09/2025.- Organismos de socorro llegan a la zona afectada por una explosión de una fábrica de fuegos artificiales este jueves, en San Francisco (Venezuela). Foto: EFE/ Henry Chirinos

Un afectado cuenta cómo vivió la explosión

La agencia de noticias Efe, que hizo un recorrido por el lugar, dijo que constató la destrucción de al menos 30 viviendas.

Recogieron testimonio de uno de los afectados quien contó cómo vivió la explosión.

Jesús Ramírez, un habitante de una zona cercana, afirmó que la explosión se produjo a las 9:40 hora local, tras lo que, relató, acudió al sitio y vio que, «en cuestión de momentos, los bomberos sacaron a alrededor de 50 personas» heridas.

Asimismo, expresó que la explosión fue de tal magnitud que se reventaron las ventanas de su casa, que está a alrededor de 2.000 metros de distancia, y la «onda expansiva se sintió fuerte».

«En ese momento, mi esposa y yo, con mis hijos, estábamos dentro de la casa, y yo no vivo precisamente en el sector (de la explosión), sino al lado, y los vidrios de la ventana de mi casa reventaron. Mi casa se vio afectada y eso que estamos aproximadamente a 2.000 metros de distancia de la explosión», detalló.

AME8632. SAN FRANCISCO (VENEZUELA), 11/09/2025.- Personas caminan por la zona afectada debido a una explosión de una fábrica de fuegos artificiales este jueves, en San Francisco. Foto: EFE/ Henry Chirinos

Con información de Efe y Versión Final