Durante la mañana de este jueves 11 de septiembre se reportó una fuerte explosión en la zona industrial del municipio San Francisco, estado Zulia, en una fábrica de pirotécnicos.

El suceso ocurrió aproximadamente a las 9:30 de la mañana, cuando el estridente sonido alertó a las personas cercanas.

Desde la zona afectada, el gobernador del estado, Luis Caldera, informó que aún intentaban controlar las llamas los diferentes cuerpos de Bomberos presentes en el lugar.

En declaraciones a medios locales agregó que habilitaron siete hospitales de la entidad para atender a las personas heridas, aunque no ofreció cifras sobre lesionados o fallecidos a la espera de la evacuación completa del lugar y que los equipos de rescate trasladaran a las personas heridas por la explosión y posterior incendio en el lugar.

Caldera detalló que como medida de prevención se cortó el suministro de gas en la zona afectada y las circundantes.

Ministerio dice que hay 20 afectados

En su cuenta de Instagram, el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz aseguró que hubo 20 personas afectadas, sin detallar si se trataba de lesionados o fallecidos.

Añadieron que «un equipo multidisciplinario se encuentra desplegado, para determinar y esclarecer las causas del siniestro y determinar las responsabilidades correspondientes».

También aseguraron, al presentar imágenes en el post, que lograron contener las llamas. Las fotografías muestran toda la estructura quemada, así como los daños a sus alrededores.