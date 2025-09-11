Explosión de fábrica de fuegos artificiales dejó 23 heridos y 482 casas afectadas en Zulia

El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, informó que la explosión e incendio de una fábrica de fuegos artificiales en la zona industrial del municipio San Francisco arrojó un balance de 23 personas heridas y 482 viviendas afectadas.

Al ofrecer un balance de los hechos en una transmisión de Venezonala de Televisión, el político aseguró que la onda expansiva de la explosión fue de unos 6 kilómetros, lo que provocó los daños en las residencias en los alrededores del lugar.

“El primer balance arroja más de 23 heridos y 482 casas afectadas. Siguen todos los bomberos sofocando las llamas y todos los organismos de inteligencia en la zona”, afirmó Caldera al participar en un encuentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSuv) que transmitió el canal del Estado.

La explosión se registró a las 9:37 de la mañana y fue seguida de un estruendo que según los medios locales se sintió en los municipios San Francisco y Maracaibo.

Te contamos: Reportan explosión e incendio en fábrica de pirotécnicos en el estado Zulia

Inician investigaciones de explosión de la fábrica

Caldera insistió en que las autoridades del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz realizan las investigaciones para determinar las causas del incendio y explosión, tras el control de las llamas en la fábrica.

En declaraciones a medios locales, el gobernador aseguró que habilitaron siete hospitales para trasladar a las personas lesionadas. El medio digital El Pitazo aseguró que a los heridos los llevaron a los hospitales general del Sur Dr. Pedro Iturbe, el Dr. Manuel Noriega Trigo y al Coromoto.

Antes de este primer balance, el Ministerio publicó un post en su cuenta de la red social Instagram en la que dijo que había 20 personas afectadas, sin hablar de lesionados. Mostró imágenes de los daños causados y cómo ya se habían extinguido las llamas, así como los destrozos y la pérdida total de la fábrica.

Además, el medio Versión Final realizó un recorrido por la empresa Gallo Verde. En los alrededores se veían casas en el piso, vehículos incendiados a orillas de la carretera y sólo la estructura de lo que fue la fabricante de pirotécnicos.