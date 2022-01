Lo que se sabe del asesinato del dirigente del Partido Comunista de Venezuela en Apure

El Partido Comunista de Venezuela (PCV) realizó una alarmante denuncia el pasado 10 de enero. Uno de sus militantes, José Urbina, fue asesinado ese día dentro de su propia casa, ubicada en el municipio Pedro Camejo, del estado Apure.

Antes de su asesinato Urbina había denunciado en un video publicado en redes sociales que había recibido amenazas del teniente coronel Ramón Sánchez, quien comandó un destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana, en la entidad llanera.

Las amenazas informadas por Urbina estarían ligadas a las denuncias que el activista político realizara sobre los operativos y acciones de la GNB en la entidad.

«Hago la denuncia sobre el ciudadano teniente coronel Ramón Sánchez, me acaba de amenazar directamente ante una gran cantidad de público por hacer una protesta pacífica (…) Están llevándose a gente de nuestro pueblo, aplicándole un tal Tancol, que nosotros no sabemos con qué se come eso. Ya no queremos más abusos, que se vayan de aquí esas comisiones fraudulentas. Tenemos una gran cantidad de gente en este pueblo que está siendo atropellada», fue la denuncia hecha por el militante del PCV, en un video que difundió a través de las redes sociales, en noviembre de 2021.

“(El militar) es el responsable absoluto de todo lo que está sucediendo aquí en esta población y por lo tal, lo hago culpable de cualquier cosa que le ocurra a mi integridad física o a cualquier persona de esta población”, agregó

En el estado Apure, fronterizo con Colombia se lleva a cabo desde el pasado 3 de enero, un despliegue militar que con el paso de los días se ha ido intensificando debido a los enfrentamientos entre los integrantes del frente de Guerra Oriental de Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Las siglas “Tancol”, nombre que llevaban las operaciones de la GNB denunciadas por Urbina, significan “terrorista armado narcotraficante colombiano”, una denominación acuñada por el gobierno de Nicolás Maduro. De esta forma, los cuerpos de seguridad afirman buscar a miembros de grupos armados de la guerrilla en los distintos municipios apureños.

2) El ejecutado dirigente José Urbina señaló al Comandante del Destacamento de la Guardia Nacional de Pto Páez, Apure de amenazarlo por protestar abusivas detenciones de ciudadanos acusándolos de ser TANCOL Terroristas Narcotraficantes Colombianos"

Investigaciones

Tras conocerse sobre la muerte de Urbina, el PCV emitió un comunicado para rechazar lo sucedido e instar a las autoridades pertinentes a abrir una investigación que identifique a los autores intelectuales, materiales y posibles cómplices del asesinato.

“El Buró Político del CC-PCV denuncia este vil y cobarde asesinato y exige de las autoridades venezolanas inmediatas y exhaustivas investigaciones que identifiquen a los autores intelectuales y materiales, así como posibles cómplices”, se lee en el comunicado firmado por la máxima instancia de dirección de la agrupación política.

A pesar del video difundido en redes sociales donde Urbina señala la amenaza, el Ministerio Público no ha informado sobre investigaciones abiertas tras el asesinato del partidario del PCV a más de una semana de la muerte.

Ante el silencio de las autoridades el PCV pidió este lunes, 17 de enero, a la Fiscalía que se investigue el asesinato de Urbina, quien también era comunicador social. Desde la la organización política rechazaron el silencio del MP.

“El militante del PCV José Urbina fue asesinado el 10 de enero en su hogar, ubicado en Puerto Páez, estado Apure. El Estado venezolano ha mantenido silencio sobre este crimen. Exigimos al Ministerio Público y al fiscal general, Tarek William Saab, justicia para José Urbina”, escribió el Partido Comunista en su cuenta de Twitter.

Al petitorio del PCV también se le suma el de la ONG Provea, que tras expresar su honda preocupación, exige que se investigue el asesinato.

“PROVEA condena asesinato a tiros del activista y comunicador José Urbina, quien habría recibido amenazas tras denunciar a un Teniente Coronel de la GNB por abusos contra pobladores de Puerto Páez, Apure”, se lee en el comunicado.

Franklin González, secretario ejecutivo del PCV en el estado Apure, señaló en una entrevista en Unión Radio que Urbina lideraba las denuncias de las comunidades criollas e indígenas «por presuntas violaciones de derechos humanos y diversos abusos cometidos por agentes de la fuerza pública y grupos irregulares en la población de Puerto Páez».

Últimamente el PCV ha denunciado hostigamientos contra sus líderes. Recientemente la organización denunció que había una persecución contra el dirigente Franklin Rodríguez, quien participó como candidato a la alcaldía de Puerto Cabello.