Militante del PCV aseguró recibir amenazas antes de ser asesinado en Apure

El Partido Comunista de Venezuela (PCV) denunció el pasado martes la muerte del militante José Urbina, quien fue asesinado dentro de su propia residencia en el municipio Pedro Camejo, del estado Apure, el 10 de enero.

Desde su cuenta oficial de Twitter, el PCV compartió un video en el que, meses antes, Urbina habría advertido de forma pública que recibió amenazas del teniente coronel Ramón Sánchez, comandante de un destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Todo debido a sus protestas contra las acciones de los funcionarios en el estado fronterizo, las cuales llamó «falsos positivos».

«Están llevándose a gente de nuestro pueblo, aplicándole un tal Tancol, que nosotros no sabemos con qué se come eso. Ya no queremos más abusos, que se vayan de aquí esas comisiones fraudulentas. Tenemos una gran cantidad de gente en este pueblo que está siendo atropellada», dijo el militante frente a la cámara, en noviembre de 2021.

#VIDEO José Urbina, militante comunista asesinado este #10Ene, había advertido públicamente que recibió amenazas por denunciar los falsos positivos orquestados por la Guardia Nacional Bolivariana en Puerto Páez #Apure @lubrio @latablablog @alba_tv @venanalysis @MinpublicoVE pic.twitter.com/NHNbG230xm — Partido Comunista de Venezuela ☭ (@PCV_Venezuela) January 11, 2022

A través de un comunicado publicado en Tribuna Popular, el Comité Regional del Partido Comunista de Venezuela exigió al Ministerio Público iniciar averiguaciones sobre la muerte de José Urbina. Hasta el momento no hay declaraciones de las autoridades sobre el caso.

2) El ejecutado dirigente José Urbina señaló al Comandante del Destacamento de la Guardia Nacional de Pto Páez, Apure de amenazarlo por protestar abusivas detenciones de ciudadanos acusándolos de ser TANCOL Terroristas Narcotraficantes Colombianos"

.@vladimirpadrino .@GNBCmdtGral pic.twitter.com/OmAIGourpX — Walter Martínez (@WalterDossier) January 12, 2022

Militares en Apure

El despliegue militar y los operativos en Apure, estado fronterizo con Colombia, se han intensificado debido a los recientes enfrentamientos entre integrantes del frente de guerra Oriental del Ejercito de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC, el pasado 2 de enero en Arauca.

Las siglas ‘Tancol’ significan «terrorista armado narcotraficante colombiano», una denominación acuñada por el gobierno de Nicolás Maduro. De esta forma, los cuerpos de seguridad afirman buscar a miembros de grupos armados de la guerrilla en los distintos municipios apureños.

Sin embargo, algunos pobladores de la entidad afirman ser atropellados o injustamente arrestados por los funcionarios, incluso desde 2021, cuando la presencia militar era menor a la actual.