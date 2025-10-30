El Centro Cultural Chacao encabeza la agenda con una programación que incluye desde la celebración de La Mojiganga Navideña con Tania Sarabia hasta el musical La Viuda de España, dedicado a Isabel Pantoja, pasando por el homenaje teatral Frida Kahlo: Viva la vida. Además, el Festival de Artes Escénicas Franco-Venezolano 2025 cierra su programación esta semana.

El espíritu navideño llega temprano al Centro Cultural Chacao con La Mojiganga Navideña. El cuarteto musical humorístico La Mojiganga se viste de fiesta para ofrecer un show lleno de aguinaldos, parrandas y ocurrencias, acompañado por Tania Sarabia, quien narrará el cuento “Pacheco”, de Claudio Nazoa.

Integrado por Eduardo Ramírez Castro, Gregory Antonetti, Andrés Barrios y Carlitos Jorgez, el grupo promete una noche de risas y nostalgia para toda la familia. Las funciones serán el sábado 1 de noviembre a las 7:30 p.m. y el domingo 2 a las 7 p.m. Entradas: $10 y $15.

El mismo Centro Cultural Chacao recibirá el 1 de noviembre a las 5 p.m. el musical La Viuda de España, una puesta en escena que sobre la icónica cantante Isabel Pantoja. La actriz y cantante Mary Olga Rodríguez interpreta a la artista, acompañada por músicos en vivo y una agrupación de bailaores que evocan el folclore andaluz.

Escrita por Cora Farías, bajo dirección escénica de Francisco García y musical de Gregory Antonetti, la obra recorre los años entre 1980 y 1985 de la Pantoja, tras la muerte de su esposo Paquirri y su consagración como una de las grandes voces de la copla. El elenco incluye a Meiver Acuña, Odalys Rengifo, Peter Guz, Carlos Mezza “El Torbellino”, Hazael Sánchez y Daniel Somaroo. Entradas: $15 y $20.

El Día de Muertos se celebrará en el Centro Cultural Chacao este domingo 2 de noviembre a las 4 p.m., con el musical Frida Kahlo: Viva la vida. Con dramaturgia del mexicano Humberto Robles y dirección del venezolano Luis Bernal, esta pieza ofrece una mirada íntima a la pasión, el dolor y la creatividad que marcaron la vida de la icónica artista mexicana.

La actriz y cantante Adriana Meléndez interpreta a Frida Kahlo, acompañada por Verónica Núñez, Ángela Marrero y Mava Pérez Anteliz, quienes representan algunos de los cuadros más emblemáticos de la pintora. Entradas: $15 y $20.

La Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta dará un concierto en beneficio de Acción Solidaria, organización que celebra sus 30 años de labor en la atención integral de personas con VIH y otras afectadas en su derecho a la salud.

El concierto, bajo la batuta del director Christian Vásquez, será el sábado 1 de noviembre a las 3 p.m., en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Entradas: entre $7 y $60.

El Centro Cultural Chacao continúa su programación teatral con El Último Encuentro, en versión de Gabriel Agüero Mariño. Tras exitosas temporadas en Ciudad de México y Miami, llega ahora a Caracas como parte de los Días de la Cultura Húngara, en una puesta en escena presentada junto a la Embajada de Hungría.

El montaje está protagonizado por Eulalia Siso y el propio Agüero. La historia narra el reencuentro de dos viejos amigos unidos por la memoria, la traición y el amor. Una conversación pendiente que desvela pasiones y culpas guardadas durante 40 años. Única función jueves 30 de octubre a las 7 p.m. Entradas: $10.

Esto también pasará, escrita y dirigida por Luis Alberto Rosas, estará en la marquesina del Trasnocho Cultural desde el 31 de octubre. La historia mezcla examantes, copas generosas y recetas que se transforman en confesiones.

Antonio Delli y Daniel Marcano encarnan a los protagonistas de esta cena de despedida, donde los sabores se cruzan con secretos incómodos. Las funciones serán los viernes a las 6 p.m., y sábados y domingos a las 4:30 p.m. Entradas: $12.

El terror y la improvisación se dan la mano en Catarsis: Un musical improvisado de terror, una propuesta diferente y vibrante para celebrar Halloween este 30 de octubre en el Centro Cultural Chacao a las 7 p.m.

Cada función es irrepetible: el elenco crea una historia desde cero, inspirándose en anécdotas o tragedias personales que el público comparte, transformando el miedo y la emoción en un espectáculo teatral único. Entradas: $10.

El humor regresa con fuerza al Centro Cultural Chacao con Soltera, Casada, Viuda y Divorciada: La revancha, dirigida por Dairo Piñeres y escrita por Román Sarmentero. En esta divertida secuela, cuatro mujeres se reencuentran para exponer, entre risas y confesiones, sus frustraciones amorosas y su visión del amor moderno. Una historia que mezcla humor, ironía y desahogo en igual medida.

El elenco está integrado por Raquel Yánez, Vanessa Senior, Nohely Arteaga y Roxana Díaz. La función será el viernes 31 de octubre a las 8 p.m. en la Sala Teatro. Entradas: $10, $15 y $20.

El monólogo En… el túnel, de Nelson Lehmann, se podrá ver en la sala La Viga del Centro Cultural Chacao desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre. La obra aborda la esquizofrenia y sus límites mortales a través de un solo personaje que narra, interpretado por Gustavo Lamar. Funciones: viernes a las 7 p.m., sábado a las 6 p.m. y el domingo 5 p.m. Entradas: $10.

Teatrex, en la urbanización El Bosque, recibirá el 1 de noviembre a las 8 p.m. Yo si soy feliz, aunque no tenga marido, una comedia protagonizada por el conocido personaje de Jossué Gil: Gumersinda Grum. En este montaje Gumersinda cuenta sus razones para quedarse soltera, luego de la muerte de su único novio. Entradas: $10.

Este 1 de octubre a las 7 p.m. se repondrá en la Concha Acústica de Bello Monte Si o no, una producción de Juan Carlos Duque sobre una pareja en crisis que decide contratar a una psicoterapeuta y hacer terapia de pareja para tratar de salvar su relación. El director es Rafael Romero y actúan Aroldo Betancourt, Sonia Villamizar y María Antonieta Duque. Entrada libre.

La historia clásica de Aladdin, de Disney, cobrará vida desde este 1 de noviembre en el Trasnocho Cultural con Aladino y la lámpara mágica, un espectáculo familiar lleno de fantasía, música y color.

Protagonizada por Santiago Ascensao, Sebastián Espinoza, Andrea Pinto, Roma Torres y Víctor Hugo Gomes, bajo la dirección general de José Manuel Ascensao. Las funciones serán los sábados y domingos a las 3:00 p.m. Entradas: $15.

Sigue en cartelera

El Teatro Municipal de Caracas se presentará este 1 y 2 de noviembre las últimas funciones de Carmen, la célebre ópera de Georges Bizet, en el marco de la Ópera Gala Caracas 2025. Bajo la dirección del maestro Daniel Gil y con la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas junto al Orfeón Libertador, esta puesta en escena reinterpreta uno de los clásicos más vibrantes del repertorio lírico.

El elenco principal reúne a Marilyn Viloria como Carmen, Aquiles Machado como Don José, Gaspar Colón en el papel de Escamillo, Annelia Hernández como Micaela y Helio Pineda como Zúñiga. Completan el reparto Miguel Salvatierra, Ninoska Camacaro, Talía Zimmerman, Arturo Bocarruido y Domingo Balducci. Más de 140 artistas estarán en escena bajo la producción y regia de Carlos Scoffio.

Funciones: sábado a las 5 p.m. y el domingo a las 4 p.m. Entradas: $10, $30 y $40.

El Festival de Artes Escénicas Franco-Venezolano 2025 se celebrará hasta el 2 de noviembre. La quinta edición reunió más de 50 actividades en distintos espacios de la ciudad, con teatro, danza, música, circo, ópera, títeres y encuentros formativos.

Para más información consulta a través de festivalfrancovenezolano.com.

Aún puedes asistir al Teatro Trasnocho para disfrutar de El Padre, pieza de Florian Zeller, dirigida por Julie Restifo. La historia se centra en Andrés, un hombre de 70 años que padece alzhéimer y rechaza la ayuda de su hija.

El montaje cuenta con las actuaciones de Javier Vidal, Josette Vidal, Leo Aldana, Jessica Arminio, Valentina Rodríguez y Manuel González Cárdenas, en su debut como actor. Funciones: viernes a las 8 p.m., y sábados y domingos a las 7 p.m. Entradas: $15.

En el Trasnocho Cultural se mantiene Escenas de la vida conyugal, versión teatral que Ingmar Bergman hizo de la película del mismo nombre. La pieza está protagonizada por Nohely Arteaga e Iván Tamayo, quienes interpretan a Juan y Mariana, una pareja que expone frente al público las distintas etapas de su relación, desde el matrimonio hasta el divorcio.

Dirigida por Héctor Manrique, la historia combina momentos divertidos y dramáticos que reflejan el amor y la condición humana. Funciones: los viernes a las 8 p.m., y sábados y domingos a las 7 p.m. Entradas: $12.