La Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta ofrecerá un concierto en beneficio de Acción Solidaria, organización que celebra sus 30 años de labor en la atención integral de personas con VIH y otras afectadas en su derecho a la salud.

El concierto, bajo la batuta del director Christian Vásquez, será el próximo viernes 1 de noviembre a las 3 p.m., en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

La Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta ofrecerá al público un programa que comenzará con Bolero, de Maurice Ravel; seguido de Rhapsody in blue, de George Gershwin, y con la participación de la solista Ana Beatriz Gómez.

Continuará con Bachianas brasileiras N° 5, de Heitor Villa-Lobos, con la soprano Yeralmi Piaspam, para seguir con Danzas Sinfónicas de West Side Story, de Leonard Bernstein, y cerrar con la pieza de Arturo Márquez, Danzón N° 8.

Acción Solidaria extiende su invitación a unirse a esta tarde de música y solidaridad. Los fondos recaudados en esta iniciativa permitirán a la organización continuar trabajando por la salud integral de las personas más vulnerables.

Las entradas para este concierto benéfico pueden adquirirse a través de la plataforma MakeTicket, al ingresar al siguiente enlace: https://www.maketicket.com.ve/evento/accion-solidaria